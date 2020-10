Trois morts à Nice... et si vous ne faites rien, ça va continuer

Il y a 8 ans, souvenez-vous de mon article intitulé : Face à l’islamisme radical, une solution existe...

8.10.2012... Et je n'en vois pas d'autres. Malheureusement, je crains que cela ne soit trop tard. Cette solution, la seule, c'est de revenir aux sources des religions du Livre. Il s'agit de réexaminer les textes fondateurs, d'ouvrir un grand débat public ayant pour sujet et pour but une relecture critique de ces textes ; et cela, afin de déterminer une bonne fois pour toutes ce que ces textes disent vraiment et non ce qu'on veut leur faire dire.

Bien entendu, il ne s'agit pas seulement des textes fondateurs de l'islam, ce qui serait une curieuse façon de prendre le problème à l'envers puisque l'islam s'inscrit dans la continuité du judaïsme et du christianisme. Il s'agit de commencer par le début pour arriver à en comprendre la suite. J'ose espérer que le judaïsme et le christianisme accepteront un tel débat.

Pour ma part, chrétien d'origine, j'ai fait le cheminement qui s'impose à la raison et à l'esprit, et je ne vois pas pourquoi d'autres refuseraient de le faire... sept livres publiés en auto-édition à mes frais. Un site internet http://www.bibracte.com (fermé), 214 articles publiés sur Agoravox (475). Alors qu'il était encore temps, j'ai fait ce que j'ai pu pour informer ceux qui avaient pouvoir de décision, d'orientation, d'information, responsables politiques, intellectuels, médias etc. malheureusement sans succès.

Certes, je ne suis pas membre d'une communauté scientifique et nul n'est forcé de me croire a priori, mais enfin, le fait d'avoir passé cinq ans en Afrique du Nord ne me donne-t-il pas un certain crédit dont beaucoup ne peuvent pas se prévaloir ?

Volontaire pour l'Indochine, j'ai lu Mao-Tsé-Toung. Redirigé sur le Maroc, puis sur l'Algérie, j'ai lu le Coran. J'ai eu tout le temps pour essayer de comprendre la société musulmane. Individuellement, des contacts plutôt sympathiques. En revanche, collectivement, une façon identitaire de se retrancher sur la religion et les coutumes qui, évidemment, pose problème en France. C'était assez facile à prévoir.

Les choses étant ce qu'elles sont, la seule solution acceptable à mes yeux consisterait à essayer de comprendre l'histoire des uns et des autres, sans dénigrement bien sûr, mais en la resituant dans le contexte de l'époque. L'aboutissement logique de ce réexamen devrait amener tout homme de bonne foi à reconnaître, arguments à l'appui, que rien ne descend du ciel et que tous ces textes fondateurs sont création humaine.

Une telle reconnaissance officielle permettrait ainsi de dépasser les certitudes des uns et des autres tout en permettant à ceux qui le souhaitent de se retrouver dans une spiritualité d'ordre supérieur.

Malheureusement, je crains qu'il ne soit trop tard. Comme je l'ai dit, mes tentatives en direction du monde politique et médiatique ont été des échecs. Certes, sauf exception, je ne peux pas dire que les réponses que j'ai reçues n'étaient pas polies, mais c'est tout. Et même sur Agoravox, certains ne se sont pas gênés pour me faire passer pour un cinglé.

Bref, à l'aube de mes 80 ans (88 ans), ne comptez pas sur moi pour aller semer la bonne parole sur les plateaux de télévision. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Moïse, Abraham, Jésus, Mahomet n'ont jamais existé en tant qu'individus mais en tant que conseils. C'est ce que disent les textes fondateurs dans leur style imagé.

Maintenant, démerdez-vous !

Il y a 12 ans : Livre blanc sur la défense : plaidoyer pour une stratégie plus offensive, article Agoravox publié le 7 juillet 2008, extrait. La bataille du XXIe siècle se jouera d’abord sur le terrain de la connaissance et de l’information, des hommes comme des sociétés. Telle est une des phrases importantes que j’ai relevée dans le Livre blanc sur la défense (page 66).

L’ennemi immédiat le plus dangereux, quel est-il ? C’est le djihadisme – dévoiement de l’islam par l’action terroriste (page 27) - et ceux qui s’en réclament (page 49). Face à cette importante menace, il ne suffit pas de dresser une ligne de défense. Il faut attaquer avant que nous soyons victimes. Il faut contrer l’adversaire dans ce qui fait sa force, à la source de sa motivation. Sans atermoiements ni états d’âme qui font son jeu, il faut le vaincre dans son idéologie, c’est-à-dire dans son interprétation agressive des textes qu’il considère comme sacrés.



Historiquement, notre domaine d’excellence n’est pas seulement scientifique, technologique et industriel (page 66). Il est aussi et surtout celui de la pensée. Longtemps considéré comme un phare de l’intelligence, notre pays se culpabilise aujourd’hui de repentances alors qu’il faudrait plutôt y voir son étonnante capacité à se remettre sans cesse en question pour éclairer la marche des idées. Il doute aujourd’hui de ses capacités à "penser" mieux que d’autres. Aurait-on déjà oublié le discours de Dominique de Villepin mettant en garde nos alliés contre une intervention militaire discutable et risquée en Irak ?



Cela fait cinquante ans que je réfléchis sur les questions de stratégie. Héros de la guerre 1914-1918, mon père concevait encore la guerre à la chevaleresque, un peu comme au temps des seigneurs du Moyen Âge, ce qui explique l’armistice de 1940. J’ai connu, pour ma part, une guerre plus totale, dite psychologique, une guerre menée plus ou moins solitairement par les militaires, mais où la difficulté était de l’emporter non pas seulement sur le terrain, mais par l’adhésion d’une population. Aujourd’hui, la stratégie à mener est encore plus globale. Elle n’est pas seulement l’affaire des militaires, mais nécessite l’effort de tous, y compris des acteurs non étatiques (page 24). J’aimerais préciser : aussi et surtout l’effort des intellectuels, de ceux qui "pensent". Dans ces conditions, qu’on ne s’étonne pas si j’ai écourté ma carrière militaire et troqué mon épée pour la plume. Le combat est toujours le même, mais il se joue sur la durée, dans la confrontation, non pas seulement des armes, mais aussi et surtout des idées et des croyances.



Condition préalable, il s’agit de redonner à nos concitoyens une foi commune qui repose sur du solide. Les intellectuels ont une énorme responsabilité. Hier, la foi de nos pères prenait racine dans le christianisme. Il en est de même pour une partie de notre population issue de l’immigration, je veux parler de l’islam. Evolution oblige, sans vouloir renoncer à l’histoire ni des uns ni des autres, il importe de dépasser ou, au minimum, de faire évoluer les anciennes croyances en faisant appel à la raison et à l’explication historique ; et cela sans aucunement les dénigrer. Soyons clairs ! Il ne s’agit pas de polémiquer sur l’existence ou la non-existence de Dieu, mais d’enseigner dès l’école le cheminement intellectuel des différentes religions et des cultures pour ne finalement mettre en exergue que les valeurs communes positives de leur héritage.



Cette révolution intellectuelle qui doit d’abord se faire au sein de la société par le débat public sur les textes fondateurs est, à mon sens, indispensable pour la cohésion future de la nation, mais aussi de son armée. C’est ainsi que les errements religieux éventuels perdront toute crédibilité auprès de l’opinion. En même temps, le combat commun au nom de nos valeurs devrait être mis en exergue par les médias pour éradiquer le doute parmi ceux qui sont en première ligne comme chez ceux qui ne se sentent pas impliqués. Ce qui me paraît en outre évident est qu’il est extrêmement dangereux de continuer à tolérer à l’intérieur de notre territoire des terreaux favorables à l’infiltration de l’islamisme radical. ( Fin de mon article de 2008).

Emile Mourey ; je suis l'auteur d'un livre que j'ai voulu de vérité, intitulé "le Prophète au visage voilé", livre écrit en 1987 sous le titre "Mahomet, sa vie et sa mort", refusé par plusieurs maisons d'édition et qui l'est toujours. Je l'ai adressé au gouvernement de M. Raffarin, plus exactement à Mme Claudie Haigneré, ministre, qui, après avoir lu mes précédents ouvrages, m'avait encouragé à poursuivre.

Merci, M. Raffarin de me dire ce que ce livre est devenu.