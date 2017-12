Trop riches les smicards ! Ils ruinent la France…

Le gouvernement Macron et ses députés appliquent la politique sociale et économique exigée par Bruxelles.

Ces politiques sont listées dans les Grandes Orientations Politiques et Économiques (GOPE)

Au mois de Juin 2017 après lecture des GOPE, voici nos analyses (UPR) :



Une partie du programme du prochain gouvernement :

- Baisse l’impôt sur les sociétés.

- Augmentation de la TVA et/ou la CSG

- Viser la fin des contrats à durée indéterminée

- Démantèlement du droit du travail

- Baisse des prestations chômage

- Gel du niveau du SMIC, voire baisse pour les non diplômés ou issu de l’immigration ou pas du tout de SMIC comme dans l’agriculture en Allemagne.

- Mise en concurrence frontale toutes les professions réglementées que sont les artisans-taxis, les experts-comptables, notaires, avocats, pharmaciens, médecins, dentistes, huissiers, etc., avec des agents économiques – français mais aussi roumains, polonais, bulgares, etc.

- Réduction des dotations de l’état aux collectivités locales.



Notre gouvernement et parlement a encore 4,5 ans pour cocher toutes les cases.

Dernier épisode, « gel du SMIC »

https://www.upr.fr/actualite/vers-gel-smic-asselineau-avait-ete-seul-a-alerter-francais-pendant-campagne-presidentielle