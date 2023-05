Trottinette électrique - Pour Michel Onfray, infantilisation et féminisme...

@gruni le monde entier envie la France , nous avons Gruni !



Quant aux trottinettes et vélos , Onfray a raison en partie, . leurs utilisateurs le plus souvent sont des crétins et se comportent comme des adolescents immatures .

Ils font n importe quoi et ils ne respectent pas les feux. En été lors de l étiage du Rhône , les agents de la municipalité de Lyon repêchent les dites machines .

Ecolos il est vrai que le lithium n est point dangereux !

Aux USA certaines municipalités vont les interdire , Il en est de même en France .

Quant aux accidents , certains chirurgiens avertissent des conséquences des accidents .

Et oui Gruni, foncer à près de 30 KM heures et perde le contrôle ( j ai assiste a plusieurs accidents à Lyon , intervention des pompiers mais de compassion , pour ces cons ) cela engendre des traumatisme graves sinon mortel .

Les lois de la physique sont incontournables et j ai vu un policier expliquer à des ados de près de 18 ans ces lois physiques élémentaires !

Ces comportement dénotent l image de notre société , l individualisme et la primauté du moi je au détriment de tout respect des régles élémentaires qui rendraient la vie en société plus harmonieuse .

Quant à votre conclusion, c est de la haute voltige ! Malhonnête intellectuelle s entend , J ai écouté Onfray ( il s est fait traîté de tous les lazzis et il n a pas échappé au qualitatif de nazi, fachos ,,) , s il est acerbe sur le féminisme actuel, il n a jamais tenu de discours haineux contre la femme !

Si vos modèles sont Obono, Rousseau ( la fille de Rousseau J J qui voit dans la merguez un signe exécrable de la virilté ) c est votre droit , Moi je préfère les personnes telle Mme Agacinski , dont je partage pas forcément sa position politique mais dont je respecte , Elle s est vu adresser la mention « persona non grata « lors de certains debats sur la PMA pour toutes , C est qu Onfray dénonce l