Troubles internes et opposition grandissante... L’Iran est à un tournant

La diaspora iranienne s’est rassemblée à Washington la semaine dernière pour demander un changement de régime à Téhéran. Il serait temps que le monde prend les revendications du peuple iraniens au sérieux.

Vêtus de gilets jaunes avec « Iran libre » floqué dans le dos, plusieurs milliers d’iraniens se sont mobilisés devant le département d'Etat pour demander la fin de la théocratie iranienne puis se sont rendus à la Maison Blanche pour faire faire entendre leurs voix.

Ce rassemblement a été organisé en soutien aux manifestations et aux grèves à l’intérieur du pays. Des mouvements populaires qui ne s’essoufflent pas depuis fin 2017, au contraire. Même si le régime tente de stopper le soulèvement par une répression violente, en envoyant sur le terrain ses plus importants responsables des Gardiens de la révolution (entité placée sur la liste des organisations terroristes en avril)

On l’observe depuis des années, le régime iranien exerce une influence régionale de plus en dangereuse. En tant que plus grand État parrain du terrorisme, l'Iran finance des nombreuses organisations terroristes qui mènent des guerres et mine la stabilité régionale.

L'économie iranienne, malade depuis des années, en raison de la mauvaise gestion des dirigeants iraniens, qui ont gaspillés tout argent public dans des guerres à l'étranger.

une société explosive

Tous ces paramètres qui ont provoqué l'engloutissement de la majorité du peuple iranien dans le trou noir de la pauvreté et du chômage une répression inédite à l’intérieur laissent les iraniens dans le désarroi et en colère face à leur pays ainsi dévasté. L'avenir du régime au pouvoir semble de plus en plus incertain face à une société explosive qui veut sa chute.

Certes les mollahs ont déjà fait face à de nombreuse manifestation de l’opposition en interne. Mais cette fois, la situation est clairement différente. Le régime n’est plus en mesure de compter sur une politique de complaisance des gouvernements internationaux. Les Etats Unis se sont retirés de l’accord nucléaire, et ils adoptent désormais une position de plus en plus ferme à l'égard du régime iranien.

Cette manifestation à Washington intervient alors que les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran s'intensifient. Le même jour Trump a déclaré qu'il avait approuvé, mais qu'il avait ensuite annulé des frappes militaires contre l'Iran après la destruction par l'Iran d'un drone américain dans le Golfe.

L’annonce de nouvelles sanctions américaines visant le leader suprême et son équipe est les dernières mesures d’une série d’escalade dans la région du Golfe Persique depuis la mi-mai.

Amir Emadi, un porte-parole de l'Organisation des communautés irano-américaines a ouvert la manifestation en demandant de reconnaître le CNRI comme une alternative démocratique viable au régime des mollahs. Il est vrai que Maryam Radjavi et le CNRI ont fait preuve de leadership, d’un réseau important et des capacités organisationnelles pour libérer l’Iran.

Maryam Radjavi dénonce le régime islamiste

Dans un message vidéo adressé à la foule, qui aussi comprenait des législateurs et des politiciens des Partis démocrates et républicains américains, la dirigeante de la résistance iranienne, Maryam Radjavi n’a pas changé son discours virulent à l'égard du régime de Téhéran et a déclaré que le mouvement continuera ses actions jusqu’au renversement du régime.

Maryam Radjavi a dénoncé le régime islamiste des mollahs qui, depuis 40 ans, n’a apporté que l’oppression pour le peuple iranien, le terrorisme et le chaos pour le Moyen-Orient.

Elle a de nouveau présenté son plan en 10 points visant à promouvoir la démocratie en Iran. Selon elle, les terroristes ne se réforment pas. La réalité est que les mollahs ne changeront jamais, ils développeront des armes nucléaires, ils répandront la terreur. Nous avons besoin d'un changement de régime et nous en avons besoin maintenant !

Les participants au rassemblement ont tous demandé à la communauté internationale de reconnaître le droit du peuple iranien de renverser le régime en place et de le tenir responsable de ses activités terroristes et de ses violations des droits de l'homme.

En outre il souhaite des sanctions renforcées à l'encontre du régime iranien et ont appelé les États-Unis à désigner le ministère des Renseignements et de la Sécurité comme une organisation terroriste étrangère, comme ils l’ont fait pour le corps des Gardiens de la Révolution en avril.