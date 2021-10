Trump a été viré, Viva Biden ! L’exécutif Français est en passe de regretter Donald Trump

C’était un président des USA parfait malotru dans son comportement mais aussi un personnage qui disait tout haut ce qu’il pensait et faisait ce qu’il disait.

Toutes choses inacceptables pour les « mous du guidon » Européens.

L’élection de Joe Robinet Biden fut un triomphe médiatique et politique vu de l’Europe en général et de France en particulier.

Toutes les occasions ont été bonnes pour arborer le drapeau étoilé, ainsi la soi-disant sédition du Capitole qui a fait faire une déclaration de soutien enflammée de Macron en pleine nuit, drapeau US dans le dos.

Une grenouille française qui voulait se faire passer pour le président putatif de l’Union Européenne. On a certainement du rigoler dans les chancelleries.

Qu’a cela ne tiennes ! Le très admiré président Biden a effectivement appliqué son annonce : América is back !

La distribution des gifles aux alliés Occidentaux, particulièrement les Français, est en plein essor.

Quelques rappels depuis l’accession de notre cher et grand ami Joe à la Maison Blanche.

Claque numéro 1 :

Après des années de pression exercée sur les membre de l’OTAN pour appliquer les mesures d’embargo contre la Russie de Poutine (mesures qui ont eu pour effet de diminuer notre commerce extérieur sans aucunes compensations), Biden est retourné soudain se rabibocher avec Poutine dans le dos de ses alliés.

Le petit cadeau des USA fut l’acceptation du pipeline de Gaz de la Baltique qui fut l’objet de pressions et de coercition durant l’époque Trump.

Alternativement c’est un lâchage à moyen terme de l’Ukraine que les USA et l’UE ont poussé hors de la sphère Russe avec une guerre à la clef.

L’effet kiss cool est le resserrement US et Russe avec la RFA, au détriment des intérêts Français (ports de déchargement du gaz réalisés pour rien et politique énergétique nucléaire rejetée).

Claque numéro 2 :

Notre cher et grand ami Joe Biden s’est rendu personnellement auprès du Conseil Confédéral Suisse afin de lui suggérer (SIC) de préférer le F35 made in USA au Rafale Dassault, ce qui fut fait sans coup férir (sauf pour les joues Françaises).

Signalons au passage que l’engin US pas encore au point, est parfaitement inadapté aux besoins Suisse et bien plus cher à l’exploitation que le Rafale.

Claque numéro 3 :

Toujours le cher et grand ami Joe Biden qui entreprend sans autre forme de procès de dégager la totalité de ses troupes d’Afghanistan au 31 Aout en laissant ses alliés se débrouiller avec leur ressortissants et leur supplétifs Afghans laissés en danger de mort.

Même l’ami Britannique Bojo (pour les intimes) se fait renvoyer dans les cordes pour obtenir un délai.

Les USA évacuent 120 000 ressortissants et supplétifs et filent en laissant les autres se dé___der avec les Talibans qui ont balayés le gouvernement en place en quinze jours.

Les alliés qui ont accompagnés les USA en Afghanistan pendant quelques 13 ans (la France) en sont réduits à payer gentiment les Talibans pour calmer le jeu.

Claque numéro 4 :

Le coup récent de l’annulation du contrat des sous marins classe Suffren vendu en 2015 à l’Australie ( soit signé il y a 6 ans !) constitue une cerise sur le gâteau.

Les USA , la GB et l’Australie ont conclu une alliance militaire de défense et de containement de la Chine concernant la zone dite Indo Pacifique. Cet accord tripartite est sorti du chapeau sans qu’aucun allié de l’OTAN en ait été simplement informé.

La France ayant des territoires et de la population (certes modestes) dans la zone est littéralement passé sous la table. Joe Biden a certainement perdu de vue qu’il a exhorté les membres de l’OTAN a coopérer dans les actions de containement des ambitions chinoises.

A ce titre des navires Français patrouillent et participent aux manoeuvres en mer de Chine à la demande des USA.

Cet accord stratégique entraine un changement de braquet de l’Australie pour ce qui concerne ses besoins navals d’ou sa mutation vers des sous marins à propulsion nucléaire made in USA en lieu et place des systèmes à propulsion conventionnels du Naval Group Français.

Au passage il faut attirer l’attention sur deux faits.

L’Australie est anti nucléaire au dernier degré et on peut se poser la question du comment des chantiers navals Australiens vont pouvoir construire des chaudières nucléaires, sinon de manipuler des combustibles du même tonneau ?

Il existait un consensus de la non prolifération de navires à propulsion nucléaires hors des trois pays dominant cette technologie dans l’OTAN. Les USA ont unilatéralement enfreint cette règle sans aucune discussion ou information vers l’alliance.

Il apparait clairement que les USA ( notre cher et grand ami Joe Biden) ont poussé le gouvernement Australien à annuler la commande française qui a donc prétendu être arrivé à la conclusion depuis longtemps (SIC ) que leur besoin était different.

La GB (Bojo) ricanent du camouflet infligé aux Français, pendant que les gnomes de l’exécutif Français et leur séides tentent d’expliquer que c’est un camouflet pour l’Union Européenne et que Macron va proposer son grand projet de défense commune lors de son tour de présidence de l’Union.

L’explication risque d’être laborieuse pour ceux qui savent que la commande de sous marin a été remportée au début, contre un fournisseur Allemand. On doit aussi jubiler par là bas des exploits de l’industrie navale made in France.

Tout ceci pour ne pas oublier que le jeu qui consiste à cocufier ses clients ou ses fournisseurs a été aussi l’apanage de la France.

Ainsi, notre grand homme de Gaulle n’a pas hésité en son temps à refuser de livrer des pièces détachées et d’autres avions Mirage III aux Israéliens en conflit avec ses voisins Arabes.

Tout ceci par tropisme pro Arabe du gouvernement Français.

Cette affaire a fait éjecter la France du marché Israélien au profit des USA et a jeté l’opprobre sur l’industrie militaire exportatrice française. Une des conséquence fut que les avions Français ont perdu tout les marchés en Amérique du Sud où ils étaient présent.

Le premier retour à l’aide du Rafale est récent (L’Egypte, About Dhabi ou l’Inde) et assez timide.

On peut craindre pour l’Indonésie ou la Finlande qui devraient annoncer une décision en faveur du Rafale cette année. Si battling Joe décide encore de prendre l’avion pour jouer le VRP, alors cela risque d’être chaud.

Plus récemment, un autre grand homme et chef de guerre de surcroit,

M. Hollande s’est vu intimer par son cher et grand allié US, Obama d’annuler la livraison de deux porte hélicoptères à la Fédération de Russie, navires achevés en cours de réception et déjà payés par le client.

La France a rendu l’argent aux Russes et a fourgué les deux navires aux Egyptiens qui n’en avaient nul besoin mais ce sont les Qatari qui ont payés paraît-il.

Notons que les USA avaient invoqué l’agression de la Russie en Ukraine comme prétexte.

La même Ukraine qu’ils sont en train de laisser tomber sans scrupules contre une promesse de Poutine de rester gentil avec le transit de gaz par ce pays.

On peut le croire sur parole au même titre que la constance de l’alliance US.

Avec un tel méli mélo, il sera difficile au gouvernement français de jouer trop fort l’indignation.

On peut s’interroger sur l’efficacité des services de renseignements français et de l’introduction des ambassades françaises aux USA et en Australie dans les milieux autorisés et qui n’ont rien vu arriver !

Espérons que les choix des ambassadeurs ont été basé sur la compétence professionnelle et non pas sur une quelconque nécessité de parité ou d’inclusion de genres en priorité comme cela devient la pratique.

La France a été ridiculisée dans cette affaire, bien plus par l’aveuglement de ses agents que par le cynisme anglo saxon.

Prétendre qu’un pays n’a que des intérêts et pas d’ami est locution française.

Pas bien assimilée en France par l’élite gouvernante semble-t-il.

Macron est gros jean comme devant. On verra comment il va pouvoir interpréter le rôle du matamore de la défense Européenne en 2022 (avant peut-être de se faire remercier par ses citoyens).

Donc quatre belles baffes.

Merci Joe.

La lucidité et la remise en cause n’étant pas une qualité progressiste, on peut imaginer que tout cela va passer sous le radar médiatique d’ici peu en attendant d’autres claques qui ne sauraient tarder.