Trump à la tribune de l’ONU - du baratin en barre !

« Nous croyons que lorsque les nations respectent les droits de leurs voisins et défendent les intérêts de leurs peuples, elles peuvent mieux travailler ensemble pour s’assurer des bienfaits de la sécurité, de la prospérité et de la paix. Chacun d’entre nous ici aujourd’hui est le représentant d’une culture distincte, d’une histoire riche et d’un peuple lié par une mémoire, une tradition et des valeurs qui font de nos patries des endroits comme nulle part ailleurs sur terre. C’est pourquoi l’Amérique choisira toujours l’indépendance et la coopération à la place de la gouvernance mondiale, du contrôle et de la domination. Je respecte le droit de chaque nation dans cette salle de suivre ses propres coutumes, croyances et traditions. Les Etats-Unis ne vous diront pas comment vivre ou prier. Nous vous demandons seulement de respecter notre souveraineté en échange ».

Ainsi parla Donald Trump à la tribune de l’ONU. America First. Son mantra.

D’aucuns en déduisirent instantanément que le cordon est coupé de facto entre les intérêts américains et ceux de l’état hébreu. Hier, lors de la campagne pour la présidence en 2016, on crut sur la foi des discours du même, alors candidat, au reflux des GI depuis les théâtres d’opération étrangers ou la bannière étoilée pratique l’ingérence. On crut également à un rapprochement avec la Fédération de Russie de Poutine. A la mise sous les barreaux des élites démocrates plongées dans le Pizzagate. A l’arrêt de la Fondation Clinton. A tant d’autres choses encore.

Rien de tel ne se produisit, bien au contraire. Sitôt élu Trump alla dans la direction opposée. Produisant soit de nouveaux discours, soit une décision ravageuse – l’ambassade américaine à Jérusalem qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait osé faire en dépit des pressions du lobby. Soit un silence assourdissant – le pizzagate.

Le discours du président américain ne s’est pas limité à cette belle déclaration d’intention qui, vous le verrez, restera lettre morte comme les précédentes. Il étrilla aussi l’Iran, accusé de financer le terrorisme islamique que combattent les mollahs et que co-pilotent les américains. Et il menaça directement et sans ambages ni faux semblants le gouvernement Maduro d’un coup d’état fomente par les USA. Après avoir vivement incité les iraniens à faire tomber leur pouvoir. Le tout en nous vantant après cela le mérite de l’indépendance américaine et le respect des autres cultures.

Une chose et son contraire donc. Une nouvelle fois.

Comme son comparse Emmanuel Macron, mais avec un style bien à lui de magnat de l’immobilier rodé à des négociations à l’emporte pièces se réalisant en plusieurs coups de poker successifs. Trump pratique la politique à l’arrache comme on remporte des contrats internationaux. A la dure. Promesse de vente 1, on promet et on annonce plein de choses et on flatte. Deuxième rendez-vous suite à une demande de négociation du client, on met ses parties sur la table, on propose sa femme en garantie, on tourne casaque histoire de ne pas perdre le marché. Troisième et ultime négociation, on trahit son associé, on enfonce ses compétiteurs, on glisse une enveloppe sous la table, on remporte le marché et on a grugé tout le monde.

Il s’agit quand on y regarde bien d’une méthode particulièrement virile de faire du business, complémentaire à celle de notre banquier d’affaires national, autre négociateur roué, qui lui fait davantage dans le feutré et dans le gentillet. Mais sur le fond même fait exactement la même chose. La langue est simplement plus châtiée.

La première journée des allocutions devant l’assemblée de l’ONU vit se succéder deux bonimenteurs, Trump puis Macron, et enfin un dirigeant censé être un ennemi de l’humanité tout entière, le président iranien Rohani. La différence de niveau, de hauteur de vue et de sincérité entre les deux premiers et le troisième fut absolument stupéfiante. Sans accorder de blanc-seing par définition à Rohani, force est de constater que son discours avait pour objectif de dire le juste, tout du moins de tâcher de s’en rapprocher autant que possible devant une assemblée pas forcément acquise – ni les chinois ni les russes n’étant présents. Fort courtoise, son allocution se garda bien d’accuser nommément, de sabrer, ou de faire la leçon. On restait sur les principes et sur les faits, que ce soit à propos de l’accord sur le nucléaire, de la guerre contre Daesch et du terrorisme, de l’équilibre des forces et du respect des pays et de leurs peuples. Le discours avait en lui-même une certaine profondeur, qu’il ne fut pas simple de comprendre pour beaucoup après les rodomontades de Trump et les crâneries emplies de guimauve de Macron. Nos chastes oreilles occidentales ne sont plus guère habituées à des discours emprunts de nuances et d’ouverture d’esprit, on préfère de nos jours le gros rouge qui tache, les leçons de morale et le sucre mielleux. Autres temps, autres mœurs …