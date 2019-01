Trump a-t-il Abandonné la Décision de se Retirer de la Syrie ?

Plusieurs fuites et déclarations ont eu lieu depuis l'annonce par le président Trump du retrait des troupes américaines de la Syrie. La plupart de ces fuites et déclarations sont proches de l'idée que le président américain se désiste de sa décision ou restructure ses plans de mise en œuvre prévus et les désavoue peut-être complètement.

Le président Trump bénéficie d’un avantage important qu’il a pu consacrer à tous les milieux politiques et médiatiques depuis son arrivée au pouvoir, la difficulté d’anticiper ses démarches et ses décisions, ainsi que sa capacité d’agir avec une flexibilité qui fait du changement la seule constante dans ses positions.

Il y a quelques jours, le président Trump a déclaré que la Syrie "a été perdue il y a longtemps et qu’il n’y reste que le sable et la mort", ce qui explique le désir de se retirer de ce pays arabe et confirme que ce désir est tenu malgré l'énorme pression exercée pour se retirer de sa décision, en particulier de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ce qui est prouvé par ce qu’il a dit "Nous ne parlons pas de richesse, nous parlons de sable et de mort, et je ne veux pas rester en Syrie pour toujours."

Jusqu'à présent, le président Trump n'a pas encore fixé de calendrier pour le retrait des forces américaines de la Syrie, mais il parle de manière à suggérer que le retrait n'est pas imminent. Trump insiste sur le fait qu'il n'a pas décidé de renvoyer les troupes du jour au lendemain. "Oui, nous nous retirerons, mais cela se fera dans le temps. "a-t-il dit.

Cette dernière déclaration pourrait bien faire éclater l'idée même du retrait, d'autant plus qu'il a déclaré que les États-Unis avaient commencé à retirer leurs troupes "progressivement", ce qui contraste avec l'annonce qu'il avait faite le 19 décembre qu'il avait décidé de "retirer immédiatement ses forces" et l'affirmation selon laquelle "nos fils et filles rentreront et reviendront immédiatement "a –t- il dit.

Au début, la position de Trump était claire. Il a annoncé un retrait immédiat des troupes au point que le secrétaire à la Défense James Matisse a présenté sa démission pour protester contre cette décision. Est-ce que Trump a répondu aux appels de Netanyahu pour que le retrait des troupes se fasse progressivement ?

La réponse est probablement positive, car le président Trump, qui a apporté un soutien sans précédent à Israël, ne peut pas perdre tout cela en retirant ses troupes rapidement et en laissant Israël dans un état de peur et d'inquiétude face à la présence intensive de l'Iran en Syrie.

Certains peuvent se demander si les soldats américains, qui ne sont pas plus de deux mille, protègent Israël malgré tout son équipement, ses forces et son développement militaire ? La présence militaire des États-Unis en Syrie ne se mesure pas au nombre de soldats américains, mais à la capacité des Etats-Unis d'influencer et de dissuader leurs adversaires. Malgré le nombre limité de soldats américains, ils représentent un élément stratégique actif dans l’équation syrienne, et tirent leur force de la puissance de leur pays et de sa capacité à trancher militairement de manière rapide en cas de crise.

L'indication la plus importante concernant la véracité des intentions du président Trump est venue d'une déclaration du sénateur républicain Lindsey Graham, dans laquelle il a déclaré que le président américain Donald Trump s'était engagé à rester en Syrie pour mettre fin à la tâche de "détruire l’organisation Daech". Cette déclaration a eu lieu après une réunion de deux heures entre le président Trump et le sénateur Graham, qui a confirmé que l président est conscient de mener à bien cette mission, et a ajouté : "Je pense que le président est déterminé à faire en sorte que l'organisation de l'État islamique soit complètement vaincue lorsque nous quitterons la Syrie".

La distance entre la déclaration du président Trump du 19 décembre, dans laquelle il a déclaré : "Nous avons vaincu l'organisation de l’Etat islamique en Syrie", et la déclaration du sénateur Graham, qui a parlé de la "défaite totale" de l'organisation Daech, va faire la différence par rapport au fait que les forces américaines restent ou non en Syrie.

Il est clair que certains éléments sont devenus une nouvelle considération pour le président Trump, notamment la protection des forces kurdes (Graham avait déjà déclaré : "Si nous quittons la Syrie, les Kurdes seront massacrés) et le fait de s’assurer que l'Iran ne sera pas le grand gagnant du retrait américain. C’est ce qui explique les insinuations de Kellyanne Conway, conseillère proche de Trump, lorsqu’elle a déclaré que "le président pourrait repenser ses plans pour se retirer de la Syrie".

L’alternative consisterait en un retrait lent et éventuellement progressif des forces américaines en Syrie, Trump tenant ses promesses, en tenant compte en même temps des préoccupations des généraux américains et d’Israël. Le président Trump lui-même a confirmé dans un nouveau "tweet" qu’il ramènerait lentement ses troupes à la maison.

Dans sa décision, le président Trump a retiré l'élément "d'urgence" et l’a remplacé par un retrait "lent", ce qui constitue une source de confusion pour toutes les parties en Syrie. Certains observateurs estiment qu'il s'agissait d'un "ballon d'essai" permettant à chacun de prendre le pouls et de réagir. Plus important encore, les intentions des parties influentes en Syrie (Russie, Iran et Turquie) sont maintenant ouvertes à la Maison Blanche et donc, elle agira en conséquence lors de la prochaine phase.