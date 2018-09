Trump Anxiety Desorder, la maladie du journaliste et des médias

Sacre Spart N SARKOSY a ete un president digne montrant l exemple et son fameux « casse toi pauvre con » est a l hauteur du personnage voulant rassembler les francais Quant aux amerloques, on pique tout ce qu il a de plus con et de mauvais , la malbouffe ,, les emissions debiles etc. Quant a cet article cela veut dire que TRUMP est de gauche puisque ce TAD est le symptôme de la presse de gauche CQFD . Trump n est il pas le Sarko des americians grossier vulgaire denaturant la fonction presidentielle et provoquant l hystérie puisque cette psychoterapeute l affirme . Le president Eisenhower avait de la tenue, une rigueur morale , une image diamétralement opposée à celle du dernier president , Je comprends que certains americains reagissent , envoyer des tweets a la TRUMP n est pas digne d un president . Il salit la fonction supreme . Macron aussi denature l image de la fonction presidentielle , il a invite un groupe de dejante a l Elysee lors de la fete de la musique , Il a crache sur le peuple de France . Poutine lorsqu il est au Kremlin a de la tenue . Spar ton article n est pas objectif une fois de plus Trump n est guerre apprécié dans le monde , et son equipe presidentielle a subit des revers notamment des demissions ; 27 notamment Comme a l accoutumée , tu omets savamment les points importants . C ’est encore de la faute au medias de gauche francais ? ( je regarde pas la TV et ne lit pas ces medais ) La caricature te sied bien Spar ! Quant a moi j ai le syndrome strauskanien ! Je vais me faire soigner