Trump déchire l’accord sur le nucléaire iranien : Le Proche Orient va s’embraser ?

Au Yémen , les raids saoudiens contre le Yémen se poursuivent à la faveur d'un soutien technique et logistique de plus en plus fort qui est fourni par les Américains et les Israéliens. Et pourtant, la coalition pro-Riyad est plus que jamais fragilisée.

Alors que le Soudan menace de quitter la coalition et que le Maroc en a sorti ses avions de chasse, Riyad et Abou Dhabi se tournent vers les pays africains. Ainsi, quelques 10.000 mercenaires africains d'origine ougandaise et tchadienne devraient rallier la coalition. De plus les USA, ont envoyé très récemment des forces spéciales pour encadrer les saoudiens et des unité de pilotage de drones pour bombarder le Yemen, ce pays indépendant qui a le malheur de posséder du pétrole en abondance.( cf : http://www.presstv.com/DetailFr/2018/05/04/560592/Que-mijotent-les-commandos-US-au-Ymen-)