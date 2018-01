Trump est-il dangereux ?

The Dangerous Case of Donald Trump », un groupe de 27 psychiatres a procédé à une évaluation de la santé mentale du président des Etats-Unis. Cette publication a été épuisée en quelques jours, ce qui révèle une certaine inquiétude chez les citoyens américains concernant l’homme qui occupe le « bureau ovale ».

Dans un article publié par « the guardian », la « rédactrice en chef » de ce best seller, Mme Bandy Lee explique qu’il ne s’agit pas des résultats d’un examen clinique, car la législation interdit la diffusion de tels documents sans le consentement des intéressés, mais de l’observation d’attitudes, de réactions et de comportements. Et, en effet la santé personnelle d'une personnalité publique est du domaine de la sphère privée. Mais que se passe-t-il si elle devient une menace pour la santé publique ?

Alors qu’un diagnostic médical nécessite une consultation, un entretien personnel avec le patient, l’évaluation du risque que représente l’intéressé pour les autres peut être réalisée à partir d’informations vérifiables, en analysant la situation et non pas la personne : une même personne peut représenter un danger dans une situation et pas dans une autre, alors qu'un diagnostic est le bilan, la « photographie médicale » de la personne à un moment donné. Or, pour Mme Lee, la mise en situation de Trump en tant que président représente un danger.

Un des meilleurs indicateurs concernant l’éventualité d’un comportement violent dans l’avenir est le constat de comportements violents dans le passé. Sur ce plan-là, l’intéressé s’est toujours fait remarquer par son agressivité verbale, sa vantardise concernant ses « exploits » (ou agressions ?) sexuelles, son incitation à la violence chez les autres, son attirance pour la violence, la guerre, les armes puissantes et son ironie permanente envers les opinons hostiles à l’arme nucléaire. En psychiatrie, ces traits spécifiques sont fortement associés à l'impulsivité, l'insouciance, la paranoïa, une mauvaise compréhension de la réalité et des conséquences des actes, la colère, le manque d'empathie, la recherche du conflit avec les autres et un besoin constant d’afficher son pouvoir.

Une autre grille de lecture confirme les mêmes tendances. Sa capacité à intégrer les connaissances et les pensées, commence à être remise en question par de nombreux observateurs. Beaucoup ont remarqué une diminution de sa capacité à formuler des phrases complètes, à maintenir le fil d’un raisonnement et à utiliser des mots complexes. Autant de signaux dangereux en raison de l'importance de la capacité de prise de décision dans sa position. Un tel profil a comme caractéristique d’épuiser son entourage en exigeant une attention constante et finit par avoir raison des autres à l’usure, ce qui aboutit parfois à influencer des personnalités vigilantes par abus de faiblesse.

Un médecin généraliste ne ferait pas semblant d’ignorer les symptomes d’un patient sous prétexte qu’il n’a pas les mêmes opinions que lui, et ou ne sous estimerait pas l’urgence d’une intervention parce que ce patient est président de la république. Lorsque des signes de maladie deviennent apparents, il est naturel que le médecin recommande au moins un examen. De la même façon, pour les auteurs du livre, lorsque les troubles vont jusqu'à affecter la capacité d'un individu à remplir sa fonction et, dans certains cas, risque de nuire au public, un professionnel de santé a le devoir de tirer la sonnette d’alarme.

Les auteurs avaient souligné dans le livre le fait que Trump donnait des signes marqués de fragilité psychologique et qu’il avait du mal à faire face à la moindre critique ou des informations négatives pour lui. Leur pronostic était que, si sa propre stabilité mentale était susceptible d’altération en cas de contrariétés, il en irait de même pour la sécurité publique et la sécurité internationale. Et c’est ce qui s’est passé. Le discours du nouvel an de Kim Jong-un a été reçu comme un défi (savoir qui avait le plus gros bouton nucléaire), ce qui a augmenté les tensions : Trump a fait une rechute de paranoïa en reprenant ses théories du complot qu'il avait abandonnées depuis un moment. Du coup la frénésie de ses tweets s’est accrue proportionnellement à son agitation mentale, et ses reprises de vieux tweets et vidéos anti-musulmanes ont traduit sa tendance à recourir à la violence lorsqu'il est sous pression : il utilise la violence comme une solution quand il est stressé et qu’il désire rétablir son pouvoir. Son échange d’invectives avec le dirigeant nord-coréen au sujet de la taille de leurs boutons est d’autant plus dangereux qu’il dispose justement d’un outil de destruction phénoménal.

Il n'est pas nécessaire d’être un professionnel de la santé mentale pour constater qu'une personne atteinte des déficiences comme celles de Trump représente un danger réel dans sa position, mais ils peuvent attester de la réalité des symptômes et proposer des moyens plus efficaces pour les traiter que le fait de les ignorer ou de les nier.

Le dépistage du risque de préjudice fait partie intégrante de la pratique des psychiatres qui respectent les étapes d’une méthodologie lorsque quelqu'un représente un risque de danger : le confinement, le retrait de l'accès aux armes et une évaluation urgente.

Lorsque le danger est manifeste, il s'agit d'une situation d'urgence dans laquelle l’établissement d’une relation une relation patient-praticien n'est pas nécessaire, pas plus que le consentement de l’intéressé. La déontologie exige que la personne soit prise en charge.

En médecine, la déficience mentale est considérée comme aussi grave que la déficience physique : elle est tout aussi débilitante, aussi objectivement observable et établie de manière aussi fiable. Lespsychiatres effectuent régulièrement des examens de capacité ou d'aptitude à l'exercice de certaines fonctions pour les tribunaux et d'autres organismes juridiques, et livrent leurs recommandations. C'est ce que ces 27 professionnels appellent à faire de toute urgence.