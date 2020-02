Trump et le deuxième mandat présidentiel

Le président américain Donald Trump a cherché à faire de son discours annuel sur l'état de l'Union un lancement de la campagne de son élection à un deuxième mandat présidentiel, car le discours est venu comme un « bilan » de ses performances au cours des trois dernières années de sa présidence. Cela semblait clair lorsqu'il a annoncé qu'il avait « tenu » les promesses qu'il avait faites avant son élection, faisant l'éloge du « grand retour américain ». Et la dernière phrase est venue comme un important slogan de sa campagne de réélection et pas seulement un titre pour son troisième discours présidentiel. Trump a déclaré : que les États-Unis sont redevenus internationalement respectés en son époque.

Il est apparu clairement dans le troisième discours sur l'état de l'Union que le président Trump parie fortement sur les performances de l'économie américaine et l’essor économique qui a eu lieu pendant ses années de présidence comme levier de base pour sa réélection, car il a souligné que « la fortune des Etats-Unis augmente et son avenir est très brillant », et que « les années de déclin économique et les jours d'exploitation et de mépris de notre pays de la part d'autres pays ont pris fin et sont devenus du passé ». Il a évoqué l’essor de l'emploi et la baisse du chômage, et a déclaré : « Les promesses non tenues, le manque d'emplois et les excuses sur l'épuisement des richesses américaines ont pris fin et les taux de chômage sont les plus bas depuis un demi-siècle « Trump a fait allusion à la baisse du taux du chômage parmi plusieurs composants du peuple américain, y compris les femmes, les personnes d'ascendance africaine, asiatique et latine. Il a ajouté : « Nous avons créé 7 millions d'emplois, cinq millions de plus que ce que le gouvernement attendait lors de la précédente administration ».

Les données américaines indiquent que le chômage a baissé sous Trump à 3,5%, le niveau le plus bas depuis un demi-siècle, et Trump estime que c'est une raison suffisante pour être réélu, et cela peut en fait se produire parce que l'électeur américain considère l'état de l'économie comme sa première priorité, et ce qu’ a mentionné Trump sur l'économie a des répercussions directes parmi les électeurs américains, d'autant plus qu'il exploite la préoccupation de ses concurrents pour des questions marginales et politiques pour les attaquer et les accuser de socialisme, etc.

Le discours présidentiel, bien sûr, n’a pas omis les problèmes de politique étrangère, en particulier ceux liés au terrorisme et à ses dirigeants et organisations, ainsi que les dossiers importants pour l'opinion publique américaine, ou ceux dans lesquels le président Trump a accompli des réalisations qu'il souhaite souligner dans son discours au peuple. Il a donc parlé spécifiquement de l’élimination du général Qassem Suleiman, le commandant de la « Force Al Quds » des Gardiens de la révolution iraniens, décrivant Soleimani comme avoir été « le boucher du régime iranien » et responsable de la mort de milliers de soldats américains en Irak, et a ajouté : « Nous avons mené une opération minutieuse et précise contre Soleimani et nous l'avons totalement éliminé ». « De même, l'économie iranienne souffre gravement en raison des sanctions que nous leur avons imposées ». Il a également souligné le rapatriement des soldats américains, déclarant : « Nous travaillons pour mettre fin aux guerres au Moyen-Orient et ramener nos soldats chez eux », faisant spécifiquement référence à l'Afghanistan. Trump a également évoqué la force militaire américaine et a déclaré « notre armée a été complètement reconstruite et sa force n’est égalée par aucune force dans le monde ». Il a ajouté : « Je dis au grand peuple de notre pays et aux membres du Congrès : l'état de notre union est plus fort que jamais. » Trump a également parlé de son engagement à lutter contre ce qu'il a qualifié de « terrorisme extrémiste islamique », et a déclaré : « Nous avons tué le chef et fondateur de l'État islamique (Abu Bakr al-Baghdadi) et nous avons totalement éliminé l'organisation. »

Il ressort clairement de l'analyse du discours de Trump que ce dernier joue bien sur l’aspect populiste et fait de certaines questions un pivot pour défier ses opposants démocrates, y compris la question des immigrants illégaux et des réfugiés, qui occupe une grande partie de l'intérêt de Trump, comme il l'a dit dans son discours, « Les démocrates prévoient de contraindre les contribuables américains à fournir des soins de santé gratuits et illimités aux étrangers en situation irrégulière. »

L'Amérique, forte économiquement et militairement, était au centre du discours du président Trump sur l'état de l'union, et les paris de Trump semblent prendre une bonne direction, comme un sondage effectué par la Gallup Foundation avant le discours sur l'état de l'Union a indiqué que le niveau de soutien du président parmi les Américains était passé à 49%, le plus haut niveau atteint par Trump ; de plus, c'est un niveau élevé compte tenu du facteur temporel qui indiquait une indécision face à la question du procès du président et de sa destitution à l'époque, ce qui signifie que ce pourcentage élevé atteint par Trump avant que la question de la destitution ne soit réglée dans son intérêt et avant que cette page ne soit tournée de manière définitive après que le Sénat ait refusé d'appeler des témoins et d'entamer le procès du président, ce taux indique une hausse des chances de Trump et de sa popularité à environ dix mois des élections présidentielles américaines en novembre.

Dans son discours, Trump s'est concentré sur l'idée qu’il a tenu les promesses qu'il avait faites avant son élection. Le fait qu’il a dit : « Contrairement à beaucoup d'autres avant moi, je tiens mes promesses », constitue une indication vitale qu'il est fortement entré dans la ligne de la campagne électorale, ce qui explique son intérêt pour les priorités de l'électeur américain et aussi le fait qu’il ne fournit pas simplement un inventaire complet de ses politiques devant le Congrès. Il a déclaré : « Notre stratégie a réussi », parlant de ses récents accords commerciaux avec la Chine, le Canada et le Mexique, et il n'a pas beaucoup mis l'accent sur la politique étrangère, ni mentionné la Corée du Nord.

Il ressort clairement de l'analyse des preuves que le président Trump se lance dans la course électorale, soutenu par une popularité qui a remarquablement augmenté parmi les républicains, car l'atmosphère du Sénat a reflété lors de la discussion du procès que Trump a un fort soutien des membres de son parti, ce qui est un point remarquable dans son intérêt. Trump n'était pas si populaire parmi les républicains avant ; en effet, un sondage Gallup cette semaine a révélé que 94% des républicains approuvent la performance de Trump dans son poste à la Maison Blanche, et la Fondation Gallup a rapporté que 89% des républicains approuvent la performance de Trump au cours de sa troisième année au pouvoir, ce qui fait de lui le deuxième président le plus populaire parmi les membres de son parti dans l'histoire des États-Unis.

À la lumière du large consensus des républicains et de leur approbation du président Trump, les critiques qui ont été associées à sa performance présidentielle au début de son mandat ont diminué. ! Nous devons nous rappeler très bien comment il est devenu le premier candidat du Parti républicain à concourir pour le poste de président, car cela semblait tout à fait inattendu il y a quatre ans ! Il suffit de souligner que ses détracteurs républicains tels que la sénatrice de l'Alaska Lisa Murkowski et la sénatrice de Caroline du Sud Lindsey Graham, qui en 2016 mettaient en garde contre le fait qu’il soit élu candidat du parti, figuraient parmi ses partisans les plus éminents au Sénat lors de son procès !

La popularité de Trump parmi les électeurs républicains a également été fortement démontrée lors des élections de mi-mandat de 2018, car de nombreux membres républicains du Congrès, qui n’étaient pas loyaux au président Trump ont perdu les élections. Il est également clair que tous les sénateurs républicains, à l'exception de Matt Romney, ont voté pour refuser d'appeler des témoins et pour clôturer le dossier du président Trump après seulement 15 jours.