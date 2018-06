Hier, Emmanuel Macron était aux commémorations de l’Appel du 18 juin, qui se sont déroulées au Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine. A l’issue de la cérémonie, le chef de l’Etat a rencontré le public présent, dont plusieurs jeunes. L’un d’eux l’a alors apostrophé en lâchant « ça va Manu ? ».

"Non, ça tu ne peux pas... Tu es là dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Tu peux faire l’imbécile, mais aujourd’hui c’est la Marseillaise et le Chant des partisans. Tu m’appelles Monsieur le président de la République, ou monsieur. D’accord ?«

Ben oui .... C’est comme ça .... Un gamin à peu près bien élevé appelle un adulte »monsieur« , appelle un médecin »docteur« , un notaire »maitre« , etc etc ... Macron a rappelé cette règle élémentaire de la vie en société à un collégien, de 3eme qui a voulu jouer les gros bras ... Et alors ? Vous vouliez quoi ? Qu’il lui dise casse toi pov’ con ? Qu’il fasse semblant de ne pas avoir entendu ?

Il a fait ce que devait faire un adulte normal, Président de la République ou pas ! Rappeler une règle de politesse à un gamin qui estime possible de s’en dispenser pour se faire mousser devant ses potes ! On peut déplorer que ses parents n’aient pas su le lui apprendre avant qu’il se fasse remettre à sa place ! La politesse c’est comme les tables de multiplication : ça s’apprend quand on est petit et ça sert toute la vie.

Ce qui est minable c’est l’instrumentalisation de cet incident somme toute »ordinaire« par les temps qui courent mais qui fait du mal au gamin en question. Ce qui est plutôt bienvenu c’est la suite de la conversation du Président Macron avec ce jeune que pas grand monde n’a évoqué.

comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article."> »Vous êtes en quelle classe ?", demande le président après le petit sermon adressé à l’adolescent. « 3eme », répondent les élèves face à lui. "Bon, ben il y a encore du boulot hein. Donc c’est le brevet la semaine prochaine et je compte sur vous pour la suite« .

»Je l’ai déjà« , enchaîne alors l’adolescent frondeur.

»Tu l’as avec les points ?« , lui répond Emmanuel Macron.

»Mais j’ai déjà tous les points« .

»Ouais, mais il faut qu’en même le passer pour arriver le plus haut possible« .

»Pourquoi la mention quand on a déjà le brevet ?«

»Pour montrer aussi ce dont tu es capable et aller le plus loin possible. Il faut penser à la suite et être un exemple. Ceux que tu es venu honorer aujourd’hui (les résistants), ils ne se sont pas juste contentés d’avoir la barre. S’ils avaient suivi ça, ils seraient comme beaucoup à l’époque restés chez eux"

Moi je trouve qu’il a été plutôt bon le Manu sur ce coup là.