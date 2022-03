Tu n’en reviendras pas, toi qui courais les filles...

Sinon, un article sur le printemps qui s’en vient, le ciel bleu, les oiseaux qui chantent (c’est le cas par chez moi), les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics (c’est pour la touche poétique, je ne suis pas voyeur...), enfin, tout ce qui est positif et nous rend heureux, c’est en attente de modération ou on n’en fait plus ?

Parce que, saper le moral des Français, il y en a qui s’en chargent très bien, on leur donne même des légions d’horreur pour ça (nan,c’est pas une coquille...), alors, la nécessité d’un support logistique de l’auteur, ou d’autres dans la même veine n’est pas réellement flagrante.

On me dira : « Si ça te plait pas, ne lis pas... » . Très juste, du coup, je me limite en général au titre et à un rapide survol pour juger de l’ambiance.