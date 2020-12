Tu pousses le bouchon un peu trop loin Manu

Je suis sûr que le sujet a été évoqué moult fois, cependant, comme les 2 mamelles de l'enseignement sont répétition & reformulation, je reviens sur le sujet.

Quelles furent les premières lois d'exception décrétées sous couvert d'urgence de santé publique ?

(et je ne parle pas là du vote des députés larem à l'assemblée, conférant des pouvoirs 'exceptionnels' au premier ministre, pouvoirs renouvelés jusqu'au 16 février 2020, mais bien des 'décrets' promulgués par le premier ministre d'alors)

Attendez, je vais vous diriger vers là ou ça pique :

Est-ce que l'invocation de l'état de guerre déclarée contre ce virus implique de permettre d'augmenter le temps de travail des secteurs 'sensibles' (selon le gouvernement), tout en réduisant le montant de la majoration des heures supplémentaires ?

Quoiça, vous êtes encore sous le coup de l'émotion ? Quel dommage...

Ceux qui ont réussi à faire passer ça sont très content que vous soyez encore sous le coup de l'émotion.

Tenez, imaginez-vous un instant à la tête d'une entreprise et que l'on vous annonce une grosse commande que vous ne pouvez pas refuser d'honorer.

Est-ce que vous embaucheriez en CDD avec la possibilité de renouveler en cas de prolongations ?

Ou est-ce que vous obtiendriez (qui a dit un peu trop rapidement et facilement pour être honnête ?) du gouvernement une loi d'exception sous le coup du choc pour vous permettre de faire travailler davantage vos employés tout en réduisant vos coûts des heures supplémentaires ?

(je vous rappelle à toute fin utile que contrairement aux billevesées radotées par le medef, les 'coûts de gestion des salariés' sont largement inférieurs à la majoration de 10 heures supplémentaires. Ces deux lois ne sont bien que des 'victoires' idéologiques ineptes du libéralisme...)

Dites, est-ce que vous avez une idée des autres 'premières' lois décrétées ce jour-là sous couvert 'd'urgence sanitaire' ?

Bien sûr que non, puisque c'est le principe même de la stratégie du choc préférée des opportunistes ultra-libéraux réformateurs (comprenez antisociaux).

"Tentez une grosse saleté au milieu de plein de petites, si elle passe, c'est tant mieux, si elle ne passe pas, le reste est passé..."

La technique est éculée au point que les articles retoqués dans macron-1 en 2015 furent ré-introduits dans macron-2 (alias el khomri) en 2016 et passèrent sans problème. (et il n'y eut aucune 'reformulation' ni amendement des textes retoqués dans macron-1, le Conseil Constitutionnel n'a simplement pas vu de problème à la présentation dans macron-2 alias el khomry... Sans doute que trop à la fois aurait provoqué ce qu'il essaye d'éviter depuis les Gilets Jaunes)

Vous savez quelle 'réforme' ultra-libérale est toujours dans le programme du rn(ex FN ) ?

L'abrogation du SMIC.

Alors même que le pays phare du libéralisme, les USA, est en passe de mettre en place un SMIC à 15 $US (si les 2 prochains sénateurs sont des 'démocrates'...)

Et dire qu'il y en a encore pour se laisser abuser par les simplismes de ceux qui ne font qu'abuser de la fainéantise intellectuelle des plus grégaires d'entre-nous pour profiter d'un système devenu aussi obsolète que perverti.

Vous pensez que les sujets ne sont pas liés ?

Demandez-vous pourquoi l'équivalent des LR là-bas en sont rendus à mettre en place un SMIC à 15 $US.

Si vous voulez un indice, saisissez "Franklin Delano Roosevelt" dans votre moteur d'indexation préféré, vous trouverez sans peine le seul potus de l'histoire étasunienne qui fut digne de la fonction.

Le fait que leur économie soit la première au monde ne signifie pas que la population bénéficie de cette 'prospérité', mais bien que trop peu d'individus s'accaparent les richesses créées...