Tu seras une femme, mon fils.





Analyse : " Opération intellectuelle consistant à décomposer un tout en ses éléments constituants et d'en établir les relations ".

Décomposons le couple humain tel qu'il est décrit par le droit.

On y trouve un homme, une femme, pour un couple hétérosexuel, et dans l'actuelle société, depuis le mariage pour tous, on peut y trouver deux personnes du même sexe formant un couple homosexuel.



On peut tenter d'analyser ces différentes situations.

L'union d’un homme et d’une femme est différente de l’union entre deux hommes ou entre deux femmes. L'homosexualité en effet c'est le refus de l’altérité sexuelle alors que l’hétérosexualité fait vivre la complémentarité sexuelle. Seule l'hétérosexualité peut donner la vie, l'homosexualité est stérile. Homosexualité et hétérosexualité sont donc différentes voire contraires.

Cette analyse du couple montre une imprécision sur le sens de ce terme "couple" qui recouvre des réalités différentes.



Si l'on veut se lancer dans l'élevage de pigeons, et que l 'on va acheter un couple de ces adorables volatiles chez le marchand, grande sera notre protestation s'il nous vend deux mâles ou deux femelles. Nous voulons un couple, soit un mâle et une femelle. Deux mâles ou deux femelles, pour notre projet, c'est une chimère, ça ne peut permettre la mise en place d'un élevage.

L'analyse du terme "couple" nous montre une certaine confusion au sujet de son sens, une confusion entre les sexes. Cette confusion remet en cause la notion de relation entre les sexes, le critère de la relation étant important pour l'analyse d'une situation. ( Analyse : " Opération intellectuelle consistant à décomposer un tout en ses éléments constituants et d'en établir les relations " ).

Les zélateurs des nouvelles approches de la sexualité, ceux qui sont pour le mariage pour tous par exemple, vont jusqu’à vouloir abolir les concepts mêmes d'homme et de femme. L'humain ne pourra bientôt plus être analysé selon ses deux composants. Ceux qui se risquent à dire que les hommes et les femmes existent et que c’est un fait biologique sont parfois presque ostracisés. On doit dire selon eux « parent numéro un » et « parent numéro deux » au lieu de père ou mère, « parent qui donne la vie » au lieu de « mère », on ne doit plus parler de "lait maternel" mais de " lait humain" ( exemple anglais ) ou encore cette longue tirade : " les règles arrivent au moment de la puberté, généralement entre 10 et 16 ans, chez les personnes qui ont un utérus " dans laquelle on ne veut pas utiliser le terme " femme". On cherche à occulter les mots homme ou femme ( cf. sources 1, 2 et 3 ).



On change donc le vocabulaire, ce qui va déstabiliser psychologiquement la majorité des gens, ceci afin de ne pas gêner le 1 % des personnes qui ont une angoisse sur leur sexe, personnes qui méritent un accompagnement mais pour lesquelles l'on n'a pas à changer le sens des mots et de ce fait la perception de la réalité, la perception de notre vie personnelle, celle de notre vie en société.



Cette façon de voir les choses, certains dans le corps enseignant veulent la transmettre aux élèves afin de fonder la société future selon leur goût.

On peut citer la présentation d'un livre qui leur est destiné :

" [Les instructions du ministère] offrent un cadre officiel et réglementaire à celles et ceux qui souhaiteraient mettre en place une pédagogie antisexiste et/ou non-hétérosexiste, fondée sur un égal traitement des enfants quel que soit leur sexe et sur le refus d’établir un lien entre celui-ci et un rôle à tenir dans la société. Ce livre porte justement sur les enseignant·e·s qui entendent se saisir de ces questions et sur leurs pratiques dans le cadre de l'école maternelle et élémentaire. Loin des polémiques, il vise à mieux cerner la spécificité de leur travail mais aussi la possibilité et les caractéristiques d’une éducation à l’égalité des sexes et des sexualités dès le premier degré d’enseignement, qui entendrait questionner aussi bien les savoirs scolaires que certains aspects du fonctionnement de l’école et de la classe au quotidien. "

Voilà le genre de philosophie diffusée par certain ouvrages destinés aux professeurs, en particulier des maternelles et primaires.

( cf.source 4 )



Puis il ne s'agit plus d 'apprendre aux enfants les possibilités " des sexualités " mais de leur montrer que de changer de sexe, cela ne pose pas de graves problèmes.

Il est pourtant monstrueux d'apprendre aux enfants d’aujourd’hui, dès leur plus jeune âge, qu’un garçon peut facilement devenir une fille et vice versa, leur proposant des choix censés être disponibles pour tous.

Cela peut être même fait en écartant les parents, en forçant l’enfant à prendre des décisions seul, décisions qui peuvent ruiner sa vie.

Par exemple, dans nos écoles, certains préconisent de faciliter ces changements, en le cachant aux parents.

Pour les enfants transgenres, un syndicat de l'éducation nationale veut ainsi passer outre l'autorisation parentale pour appeler les élèves par le prénom que ces derniers souhaitent.

Selon ce syndicat, critiquant une circulaire ministérielle : " .... Pourtant en subordonnant le changement de prénom à l’accord de la famille de l’élève, le texte ministériel donne le dernier mot à la famille lorsque celui-ci est en désaccord avec le choix de l’élève. L’école doit être un espace sécurisant pour les élèves, et les protéger des pressions familiales de tous ordres....."

(cf. sources 5, 6 et 7. )

Ce comportement permissif de certains enseignants sur les problèmes de sexualité est suffisamment diffusé pour qu'aucun ne proteste devant les interventions du planning familial en milieu scolaire, interventions qui prêtent largement à contestations ( cf. source 1 ).



Dans tous les cas de la mise en place de ce système d 'incertitudes au sujet des genres, que ce soit via la reconnaissance juridique du couple homosexuel ou la politique d'influence sur les jeunes pour les inciter au changement de sexe, la même méthode est employée vis à vis des contestataires : on les insulte. Vous êtes homophobe, transphobe.... Ce moyen est utilisé pour mettre en place un nouvel ordre moral qui disqualifie toute personne ne s'y soumettant pas. Il ne reste plus qu'à donner force de loi à cette morale pour parachever l'œuvre.



Pour satisfaire une extrême minorité de la population on met en insécurité psychologique tous les autres, en particulier les adolescents.







Les folles idées de notre temps ont pour source des minorités qui, pour leur confort, changent les règles communes. L'éducation nationale utilise la confiance que l'on met en elle pour apprendre aux enfants à lire, écrire, compter pour, non pas s 'investir dans ces missions, mais pour imprégner les générations futures des idées progressistes. On peut de nouveau donner l'exemple du planning familial qui bénéficie grâce à l'éducation nationale d'un public captif ( cf. source 1 ).



" Tout le génie du progressisme consiste à faire passer pour des bêtises réactionnaires le simple rappel des évidences éternelles " ( Mathieu Bock-Côté ).







Pour le titre de cet article " Tu seras une femme mon fils " j'ai pris le contrepied du titre du poème de Rudyard Kipling " Tu seras un homme mon fils ".

Les wokes ( les éveillés) ne se sont pas rendu compte du caractère, selon leurs critères, homophobe, transphobe, sexiste, et j'en passe, de ce poème. De ce fait, il n'a pas encore été cancelled ( effacé).

Espérons qu'on puisse encore l'étudier dans les écoles.



Le voici :



Tu seras un homme, mon fils





Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties

Sans un geste et sans un soupir ;



Si tu peux être amant sans être fou d’amour,

Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,

Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,

Pourtant lutter et te défendre ;



Si tu peux supporter d’entendre tes paroles

Travesties par des gueux pour exciter des sots,

Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles

Sans mentir toi-même d’un mot ;



Si tu peux rester digne en étant populaire,

Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,

Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,

Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;



Si tu sais méditer, observer et connaître,

Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,

Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,

Penser sans n’être qu’un penseur ;



Si tu peux être dur sans jamais être en rage,

Si tu peux être brave et jamais imprudent,

Si tu sais être bon, si tu sais être sage,

Sans être moral ni pédant ;



Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite

Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,

Si tu peux conserver ton courage et ta tête

Quand tous les autres les perdront,



Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire

Seront à tous jamais tes esclaves soumis,

Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire

Tu seras un homme, mon fils.









Sources :



1 https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/le-planning-familial-doit-renoncer-au-lexique-trans

https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2020-10/Lexique%20trans.pdf



2 https://www.ladepeche.fr/2020/12/28/personnes-qui-ont-un-uterus-tomber-enceinte-colere-contre-le-planning-familial-9282046.php



3 https://twitter.com/mariannelemag/status/1363867327926730752



4 / https://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/construire-l-egalite-des-sexes-et-des-sexualites-pratiques-enseignantes-a-l-ecole-primaire



5 https://www.sudeducation.org/communiques/circulaire-relative-a-laccueil-des-eleves-trans-un-texte-necessaire-mais-insuffisant/



6 https://www.lexpress.fr/actualite/societe/eleves-transgenres-l-injonction-irresponsable-de-sud-education_2159602.html



7 https://rmc-bfmtv-com.cdn.ampproject.org/v/s/rmc.bfmtv.com/amp/actualites/societe/education/enfants-transgenres-un-syndicat-veut-passer-outre-l-autorisation-parentale-pour-appeler-les-eleves-par-le-prenom-qu-ils-veulent_AN-202109300509.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16501228921895&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Frmc.bfmtv.com%2Factualites%2Fsociete%2Feducation%2Fenfants-transgenres-un-syndicat-veut-passer-outre-l-autorisation-parentale-pour-appeler-les-eleves-par-le-prenom-qu-ils-veulent_AN-202109300509.html