L'auteur bien connu Jean François Chalot m'a fait part de sa rubrique concernant mon livre. Je la propose, un peu corrigée, pour Agoravox.

"Tu vois, je n'ai rien oublié ! de Claude Barratier, un ouvrage accessible dans toute librairie (20 euros) et certaines médiathèques.

vie d'un grand serviteur de l'école laïque

« Tu vois, je n'ai pas oublié »

autobiographie de Claude Barratier

332 pages

novembre 2021

éditions le scorpion brun



La vie bien remplie d'un serviteur de la République



Claude Barratier ardéchois , né dans une famille paysanne, est rentré à l' Ecole Normale d'instituteurs grâce à sa pugnacité mais aussi parce que son maître d'école de St Laurent du Pape, Alfred Arnaud l'a distingué et orienté. Un enseignant exceptionnel qui était en même temps résistant, capitaine des maquis FTP dont il organisait le ravitaillement. On était en 1944. C’est en 1949 qu’Alfred Arnaud est venu à bicyclette au domicile de la famille Barratier, pour la décider à présenter Claude au concours d’entrée à l’école normale de Privas.



Les écoles normales d’instituteurs, fermées par Pétain et le gouvernement de Vichy, rouvertes à la Libération, affaiblies par les différents régimes politiques qui se sont succédés à partir de 1969, furent des institutions républicaines qui ont façonné des générations de serviteurs de la République, les enseignants laïques, bons professionnels qui ont instruit des générations d'enfants.

Comme beaucoup de ses camarades, et même un peu plus que certains, Claude s'est tout de suite investi dans sa classe mais aussi dans le péri- scolaire.

Instituteur, ce sont animations cinéma, lecture, et un engagement aux CEMEA (Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active) qui ont occupé une bonne partie de son temps.

L'année scolaire, c'est l'enseignement et durant les vacances scolaires, les séjours d’encadrement de colonies de vacances et du camp d’adolescents de S Martin d’Ardèche, comme moniteur , comme directeur et par ailleurs avec les CEMEA comme formateur.

Claude Barratier, né en 1934 a traversé le 20ème siècle en assumant différentes responsabilités professionnelles. D'instituteur il est devenu professeur puis proviseur novateur, passionné par tout ce qu'il faisait.

J'ai croisé certaines personnes, qu'il cite ;comme Jean Michel Drevon, enseignant syndicaliste au lycée Lumière à LYON.

J'ai bien apprécié son punch et son courage, lorsque proviseur, il a chassé quelques éléments étrangers, au risque de prendre des mauvais coups.

Il fait partie de ces proviseurs intègres qui n'hésitent pas à prôner la rénovation et l'entreprise au sens plein du terme et à empêcher toutes les dérives.

Il a promis à une lycéenne qui préparait son bac et qui s’était présentée pour solliciter son aide, de s’occuper d’elle dès que le projet de l’emmener de force en Algérie pour la marier à un vieux riche qu’elle ne connaissait pas se confirmerait. La veille du départ prévu, et de justesse grâce à l’intervention du procureur de la République alerté par Claude qui a récupéré la jeune fille au Sud de Lyon, au commissariat de police de Grigny, en pyjama et sans aucune de ses affaires personnelles. Claude s’était fait accompagner par son épouse qui s’est occupée de la fugitive le premier soir. Ensuite, grâce à l’internat du lycée, aux enseignants, aux élèves elle n’a manqué de rien. Le Lycée Lumière a une zone de recrutement prés de Vénissieux, avec des familles catholiques, musulmanes, juives, athées..Chaque week end et même les vacances, une famille différente se proposait pour l’accueillir bénévolement. La laïcité réinventée.



Après avoir traversé le 20ème siècle, Claude continue à agir encore aujourd'hui et rappelle plusieurs de ses combats et notamment le laïque quand, conseiller municipal du village de Chessy il a mis fin à des financements publics illégaux vers les écoles maternelles privées.

C'était avant que le président Macron mette en place la « scolarisation » dès 3 ans,et en plus par décret fasse financer par les communes les classes maternelles des écoles privées sous contrat d’association.



Jean-François Chalot "