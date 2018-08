Tuchel, le DRH et le « ALT+0183 »

Je suis comme tout le monde : j’écoute la radio. Et j’y entends des choses qui m’atterrent. Plus que le fond, c’est la forme qui me rend mélancolique. Je regrette cette douce période qu’on appelait la civilisation, durant laquelle le français était une langue respectée et y disposait d’une place enviée : celle de l’exactitude, de la beauté et de la noblesse.

J’ai donc appris par la radio que le club de football de Paris avait un nouvel entraîneur : on dit un « coach » dans le parler moderne. Cet entraîneur répond au nom de « tourel ». J’ai pensé à un espagnol, ou à un natif de l’Amérique du sud. Il n’en est rien. « Tourel » est un Allemand, dont le nom s’écrit Tuchel. Je suppose que dire tu-chel fait trop franchouillard pour les nobles journalistes sportifs (qui sont devenus l’élite des journalistes). Ainsi et après « anrel » Di Maria, voici la « tourel », notons tout de même que par bonheur et grâce aux « transferts de joueurs », nos oreilles ne seront plus agressées par le fameux (g)ravier Pastoré. J’étudie la maladie de la « tourel » (mais sans pouvoir y mettre un nom, jusqu’à ce week-end donc) depuis une dizaine d’année. Il me semble qu’elle a son origine dans Roger Federer que les journalistes s’échinèrent à appeler « rodgeur », alors même que le prénom si français de Roger n’a pas d’existence en anglais. En entendant « tourel » à tour de bras, j’ai donc pu mettre un nom sur un symptôme. Néanmoins, je ne lasse pas d’en comprendre l’origine : comment en sommess-nous arrivés à ces monstruosités, à cette haine de notre propre âme qui git, tout entière, dans notre langue ?

J’eus, j’ose le dire, la révélation ce matin sur France Culture durant l’émission appelée « les matins d’été ». La présentatrice sous neuroleptique y accueillait le chef du personnel du ministère de l’Education Nationale, autrement appelé « DRH » selon les canons de l’époque. Ecoutant cette émission, j’oscillais entre le rire le plus profond et l’amertume la plus grande.

Le rire car ce fut un moment particulièrement divertissant. Pour ce charmant monsieur, les cours sont devenus des « face à face élève » (il a bien dû utiliser l’expression dix fois), les visites des inspecteurs d’académie des « rendez-vous sémaphoriques », expression qui m’a laissé sans voix (je n’ai d’ailleurs toujours pas compris de quoi il s’agissait), puis vint, entre autres perles, la découverte du « distanciel ». Les cours étaient bien devenus des « cours en présentiel » (ou comment combiner l’horreur grammaticale et le pléonasme), mais il manquait un mot pour qualifier l’enseignement à distance voici que ce brave énarque l’a découvert :« un cours en distanciel ». Je vous incite à réécouter l’émission. Cet homme est un collier de perles de « culture » à lui tout seul.

Finalement, ce fut malgré tout l’amertume qui l’emporta. Notre brave chef du personnel (il faut dire « DRH des personnels ») est donc la cause principale de notre malaise. Lui et tous ses semblables. Ces traîtres qui ne supportent plus le français.

Que leur importe notre langue ? Que leur importent, à ces collaborateurs du franglais, de savoir qu’il y a plus d’enseignes en anglais dans Paris aujourd’hui qu’il n’y en avait en Allemand durant la seconde guerre mondiale ? Pourvu qu’ils aient l’assurance de montrer leur belle âme. Laquelle s’offusque que la Constitution contienne le mot « race » (qui est insupportable à leurs chastes oreilles, d’ailleurs : qu’attend-on pour le faire sortir du dictionnaire ?), pourvu qu’en ajoutant un « point e » à toutes les phrases (aucune langue ne connait cette aberration qu’est l’écriture inclusive en dehors du français), ils aient l’impression de mieux traiter les femmes, et enfin pourvu que les grabataires deviennent des personnes âgées dépendantes, le monde est sauf et ils se sentent plus humains.

On imagine le sort qui serait réservé à Guy de Maupassant si une harpie découvrait sa préface à Manon Lescaut (mais cela n’arrivera pas : plus personne ne lit aujourd’hui, à part Philippe, l’homme qui lit au lit) qui commence ainsi :

« Malgré l'expérience des siècles qui ont prouvé que la femme, sans exception, est incapable de tout travail vraiment artiste ou vraiment scientifique, on s'efforce aujourd'hui de nous imposer la femme médecin et la femme politique.

La tentative est inutile, puisque nous n'avons pas encore la femme peintre ou la femme musicienne, malgré les efforts acharnés de toutes les filles de concierges et toutes les filles à marier en général qui étudient le piano et même la composition avec une persévérance digne d'un meilleur succès, ou qui gâchent de la couleur à l'huile et de la couleur à l'eau, travaillent la bosse et même le nu sans parvenir à peindre autre chose que des éventails, des fleurs, des fonds d'assiette ou des portraits médiocres. ».

Ribambelle de « hashtag », compte « floodé » par l’indignation populaire, Twitter qui tweete et retweete plus vite que ses paquets IP, vindicte jusqu’à l’assemblée nationale où la ministre-écrivain ratés s’acharne contre le « mansplaining » de cet horrible personnage : elle qui prouve qu’on peut être mère, ministre, femme et écri-vaine. Tollé général chez Blanquer (de veau), même de Rugy s’en mêle (« il fait ch… lui). La décision tombe : fini d’étudier les contes de la Bécasse à l’école. Terminé ces petites nouvelles qui enchantaient tant les écoliers paresseux, lesquels voyaient la lecture suivie se limiter à quinze pages. Remplacé ce triste sire. Bienvenue à l’étude, Ô combien plus réjouissante et riche d’enseignement, de Vernon Subutex ou de Testo-Junkie dès le primaire. Voilà qui réjouit notre époque qui bombe le torse et se gargarise de « ces expériences de lectures dues au travail acharné des écrivaines qui nous ouvrent aux potentialités de l’humanité, lesquelles ne peuvent pas être ignorées, et ce dès le plus jeune âge, car c’est là que se joue l’ouverture aux autres et qu’on lutte contre tous les racismes et les populismes ».

Un mot sur les présentateurs radio. A un moment donné (après l’épisode des « face à face élèves »), la présentatrice interrompt le ci-devant fonctionnaire et lui tint à peu près ce langage : « vous parlez de face à face élève, de distanciel, c’est un langage… ». Je m’attendais avec stupeur et bonheur, vu son ton léthargique, à ce qu’elle osa dire ses quatre vérités à cet odieux bonhomme, et lui asséna quelque chose comme « qui ne veut rien dire ». Il n’en fut rien, l’envoi fut le suivant :« …de DRH » ! L’expression peut faire florès : désormais quand on me parlera un tel sabir, un amphigouri incompréhensible, un langage barbare qui a autant de rapport avec le français que le Mac Donald avec la gastronomie, je répondrais ingénument « c’est un langage de DRH » ! Ce sabir sert en tout cas à maquiller le prêt à penser libéral de nos gouvernants car, sur le fond, quelques minutes plus tôt le ci-devant DRH avait avoué (du bout des lèvres il est vrai) que les instituts de formation des maîtres d’écoles (répondant au doux nom de « IUFM ») allaient renaître de leurs cendres encore chaudes, mais aux frais des étudiants cette fois-ci, lesquels après avoir réussi le concours, paieraient leurs frais de scolarité deux ans encore avant de pouvoir enseigner en tant que fonctionnaire.

Je mets un point médian à cette chronique des horreurs (ou pour être plus à la page un « ALT+0183 »), tout en regrettant que le français soit devenu cet infâme brouet, et, partageant l’avis du grand professeur Choron : Si quelqu'un trempe son cul dans la soupe, ne lui demande pas de bouillon, je continuerais à me garder d’en boire et écrirait à ma façon, laquelle peut au moins se vanter d’exister depuis mille deux cents ans environ.