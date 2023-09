Tucker Carlson s’emporte lors d’un discours contre l’avortement

Tucker Carlson a fait un véritable sermon jeudi 21 Septembre en tant qu’orateur principal lors d’un gala de collecte de fonds organisé par le Centre pour la vertu chrétienne au Cleveland Marriott.

L’ancien animateur de Fox News, dont l’audience est devenue exponentielle sur « X », y dénonce l’avortement, qu’il qualifie de « sacrifice humain » – une notion qui, selon Tucker, est contraire à la volonté biologique de perpétuer la race humaine, et qui a été introduite dans l’esprit des gens par des « forces extérieures ».

On ne peut s’empêcher de conclure que les commentaires de Carlson – et ceux de Ron Paul (sous un angle différent) – sont une réaction directe à l’idée lancée par l’ancien président Donald Trump selon laquelle les républicains devraient assouplir leur position sur l’avortement – peut-être en s’accordant sur un certain nombre de mois pendant lesquels il est acceptable de tuer un enfant à naître.

Carlson commence par déplorer l’état actuel du discours politique par rapport à celui des décennies passées :

Mais aujourd’hui, les deux initiatives les plus importantes encouragent des actions que M. Carlson considère comme fondamentalement destructrices : la promotion de l’avortement et de la consommation de drogues.

Abortion has gone from being tolerated to celebrated. What kind of sick people would tell you that killing your baby is a pathway to joy ? pic.twitter.com/ohaYtnITPr

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 25, 2023