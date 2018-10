Tuer du flic ... pour rire !

@Montdragon

Fusillé ? Je vous sens mutin.

Pourquoi ne pas plutôt faire œuvre d’éducation populaire ?

Ce jeune homme mérite une sentence lourde et exemplaire. Diffuser ce genre d’appel sur les réseaux sociaux est une incitation au meurtre.

Je ne suis pas sûr que la prison soit de nature à le faire réfléchir sur l’irresponsabilité de son acte.

Une autre méthode s’impose, un châtiment, suivi de l’expulsion immédiate de l’intéressé et de toute sa famille vers son pays d’origine. Exemple parfait du « Français de papier », non-intégré et inintégrable.

Cela commencerait par des messages diffusés aux petits camarades de la cité sur un réseau social bien connu. Rendez-vous à une heure précise pour visionner en direct un nouveau film dans lequel on indiquerait aux spectateurs que le rôle titre est tenu par l’intéressé, un « isérois » (sic) dont l’identité et l’adresse seraient parfaitement précisés.

Titre du film : « The Punishment » aka « C’est arrivé et cela arrivera encore près de chez vous ». Autres pays, autres mœurs, en Malaisie par exemple, mais aussi à Singapour. Une séance de canne en public, pour édifier les collègues.

https://www.liveleak.com/view?i=3c9_1304013159

Effet-retour et message pédagogique garantis.Pas de temps perdu en culture de l’excuse, immaturité à mettre sur le compte d’un humour-à-prendre-au-second-degré (comme le professeur invité à modifier un registre de présence sous la menace d’une arme), admonestation paternelle et excuses du tribunal, relaxe, explications à n’en plus finir et vaines tentatives de sonder la bêtise et l’immaturité abyssale de ce futur lauréat de la Médaille Fields, pur produit de l’Éducation nationale et de ce que J-C. Brighelli appelait dans un livre publié en 2006 La Fabrique du crétin dont voici un specimen abouti.

En réalité, plaisanterie mise de côté ; ce comportement a quand même été jugé plus qu’inquiétant par les sûretés urbaines qui ont eu peur et ont pris l’événement annoncé très au sérieux. Il faut en effet comprendre que ce messager n’est qu’un « idiot utile » au service d’acteurs très dangereux, agissant en retrait, et qui ont très probablement lancé un ballon sonde pour tester la rapidité de réaction des autorités.

Chacun peut en effet se livrer à un rapide calcul des moyens nécessaires pour tenter de garder sous contrôle un appel à l’insurrection et au meurtre comme celui dont il est ici question, dans une vingtaine de grandes villes de France, par exemple, en tenant compte de l’occurrence simultanée d’un jour noir de départ en vacances, de l’affluence dans les gares pendant ces mêmes jours, d’une panne du réseau SNCF de Paris (un sabotage de transformateur du Réseau de Transport Électrique, par exemple), d’un incident dans le métro, de l’usage d’armes de guerre et d’attaques d’inghimasis.

Comme l’explique de manière précise un commentateur de l’article publié dans le quotidien Le Figaro, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/29/01016-20181029ARTFIG00081-essonne-appel-a-la-purge-contre-les-policiers-le-ministre-de-l-interieur-saisi.php l’appel à l’émeute (pourrait) selon lui porter la griffe de l’EI.

"Cet appel tombe en effet à pic pour détourner l’attention de ce que la Turquie est en train de perpétrer dans le Nord de la Syrie.

En fait, nous sommes dans deux (peut-être une seule) opérations qui suivent une stratégie commune : détourner l’attention et placer des pions pour l’opération suivante.

1.- La Force Publique dispose de ressources limitées, ce qui est particulièrement vrai en France, pays où la couverture sécuritaire est trop petite par manque de personnel. S’il se passe quelque-chose à Paris, le reste de la France manque de Force Publique, les armées sont en Afrique, la population est désarmée et ne sait pas (ou plus) se battre et serait choquée (cf. Hypothèse d’une réussite du massacre dans le Thalys, le 21 août 2015, où le terroriste muni d’un F.M. AKM avec 9 chargeurs de 30 balles chacun aurait pu tranquillement tuer plus d’une centaine de passagers en remontant la rame de wagons si 4 passagers, des soldats -3 américains et 1 britannique - ne l’avaient pas neutralisé).

2.- Profiter d’une configuration particulièrement favorable : semaine de « double pont », avec « jour rouge » sur le calendrier de Bison Futé. La Force publique est sur les routes et la menace est proche du centre du Pouvoir de la France. Chacun peut noter que « l’appel » tombe exactement au moment du départ de ce « jour rouge ».

3.- C’est le jour où toutes les gares sont bondées, là aussi avec une présence accrue de la Force Publique. Comme les agents de la Force Publique ne peuvent être au four et au moulin, l’arrière sera dégarni. Il n’y a aucun hasard : pour les islamistes, le 31 octobre serait un jour idéal pour « frapper », démontrer la faiblesse de la France, (celle des « Croisés »), et marquer les esprits."



L’auteur décrit la symbolique qui porte la griffe des islamistes.

« Pour ceux qui en douteraient, écrit-il, le message et son contenu relayé et diffusé par notre jeune »farceur" font clairement référence à l’EI. La symbolique est claire pour ceux qui ont un minimum de connaissance du marketing de l’EI. Citer des armes de guerre (mortier) n’est pas anodin.

1.- Chacun, à moins d’être aveugle, a remarqué que les messages sont sur fond noir. L’EI est connu pour être « ceux-au-drapeau-noir ».

2.- « Habillez-vous en noir » : autre symbole des « combattants de l’EI ».

3.- Il s’agit du petit-frère de la technique terroriste des « inghimasi » : Se costumer pour se noyer dans les combattants adverses, faire un maximum de dégâts, puis se retirer. Si je ne me trompe pas, dit-il, des criminels se déguiseront en policiers.

4.- « Toutes les armes sont > légales < » , dont les armes de guerre. C’est très clairement une tentative de faire un parallèle avec ce qui se passe dans un pays qu’il « ne citera pas ».

5.- Demander spécifiquement que les femmes demeurent à la maison.

6.- Cerise sur le gâteau : adopter un vocabulaire lié à la conscription : « 2004-2003 ... 1995 » sont (les classes d’âge) autorisées à se battre."

Enfin, pour noyer le poisson : une manière d’écrire qui tente d’imiter les plus jeunes. L’expression écrite : "être mêlé* n’en fait pas partie.

7.- Un petit dernier : avez-vous remarqué, écrit-il, un détail ? Le petit drapeau (à l’endroit où on le met si on écrit de droite à gauche). C’est le symbole qui, au Levant, annonce la victoire d’un groupe armé."

Alors ? Ma conclusion est simple : il est effectivement urgent de purger le pays tant que nous pouvons encore le faire.

Renaud Bouchard