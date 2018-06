Tueries US : la solution

Une parade radicale.

Il fallait y penser.







Les Zuniens ont du génie.

Cela va bientôt être la fin des tueries de masse, notamment dans les établissements scolaires.

Armer les enseignants et les étudiants ne suffisait pas, comme le préconisait le shérif de la Maison Blanche.

Offrir ou faire acheter des boucliers pare-balles aux élèves, voilà la solution. Un cadeau utile. A mettre discrètement dans le sac, à côté de la tablette numérique.

Une idée vraiment bienvenue, après la 291e fusillade dans une école depuis 2013.

Ainsi sont préservés l'esprit du deuxième amendement et...les intérêts philanthropiques de la NSA, qui veille à l'auto-défense citoyenne.

Jamais sans mon arme ! Mais aussi jamais sans mon bouclier !

Que du bon sens. Le GI sur le terrain de combat a bien son gilet pare-balles. Et en Floride, comme dans le Connecticut, c'est la guerre. Pire. L'ennemi est partout. Inattendu, non identifiable. Le voisin, prêt à péter les plombs, le copain renvoyé injustement de son établissement, le déséquilibré hors de contrôle. En Absurdoland, il faut s'attendre à tout, partout.

On est dans l'ordre de l'intime, le marché des armes- pas que des petites !- est presque partout grand ouvert et il y en souvent plusieurs dans le salon familial.

En mars dernier, le New York Times faisait part d'un bien triste constat : depuis la tuerie de l'école primaire Sandy Hook, le 14 décembre 2012 dans le Connecticut, 148 personnes sont tombées sous les balles d'assaillants dans le milieu scolaire. Ces tueries de masse ont boosté le marché des équipements et systèmes de protection aux États-Unis. Rien que l’année dernière, les ventes ont atteint les 2,7 milliards de dollars (environ 2,3 milliards d’euros). Car la sécurité a un coût : les plaques Unequal avoisinent les 130 euros...."

Gagner sur les deux tableaux, il fallait y penser.

Les protestations de masse contre l'utilisation aveugle et ultra-permissive des armes de tous calibres n'ont pas produit l'effet escompté. Pas plus que les larmes d'Obama. Dur, dur, d'aller contre le business ambiant.

Pray and cry : c' était tout ce qu'il restait à faire. Maintenant, il y a protect yourself with Unequal.

Un grand progrès. On a bien des boucliers anti-missibles. A échelle plus réduite, avec les boucliers personnels, nulle doute que la mortalité violente, accidentelle ou volontaire violente va baisser spectaculairement.

Puisqu'on ne peut pas contrôler le développement des guns (c'est génétique), on va pouvoir permettre aux fêlés de la kalach' d'exercer leur passion sans risques.

En attendant que la civilisation vienne adoucir les moeurs et contrecarrer les habitudes ancestrales, puisqu'il n'y a plus de bisons ou d'Indiens à shooter, sortez votre bouclier !

On peut toujours s'inspirer des paroles d'Einstein : La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.

___________________