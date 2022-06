Tueur en série : les messages chiffrés du Zodiaque

Le 20 décembre 1968 deux adolescents flirtant dans une voiture au bord du lac Herman sont abattus par un homme avec une arme à feu. Le 4 juillet 1969 un couple est attaqué dans la soirée de la même façon sur le parking d'un golf ; l'homme survivra. Des inscriptions et le signe du Zodiac (croix celtique ou réticule d'une lunette de tir ?) sont retrouvés " gravés " sur une des portières de la voiture de l'homme. Le 27 septembre le tueur surprend un couple au bord du lac Berryessa, après avoir demandé de l'argent et les clés de leur voiture, il exige sous la menace d'une arme que la femme ligote son partenaire avant d'attacher lui-même celle-ci avant de les poignarder. Seul l'homme en réchappe. Le 11 octobre, un chauffeur de taxi est retrouvé mort d'une balle dans la tête à San Francisco. Le 22 octobre 1970, une jeune mère et son bébé parviennent à s'enfuir de la voiture du tueur qui les avait enlevés.

Les survivants ont décrit un homme d'une trentaine d'années, cheveux courts, trapu, de taille moyenne et portant des lunettes d'écaille à grosse monture. La diffusion de portraits-robots, l'audition de 2.500 personnes et d'une douzaine de suspects n'ont jamais débouché sur une inculpation. Seuls quatre cryptogrammes et dix-sept lettres rédigés en « script » revendiquant les crimes représentent une chance d'identification. Les quatre cryptogrammes sont désignés Z408, Z340, Z32 et Z13 en raison du nombre de lettres et signes les composant. Le premier, rédigé en trois parties de 8 lignes et 17 colonnes avec 53 caractères et symboles. Le 31 juillet 1969 le Vallejo Times-Herald, San Francisco Examiner et San Francisco Chronicle reçurent chacun un tier du message. Un couple de lecteurs, les époux Harden, pensent immédiatement au postulat de Giambattista della Porta (1535-1615) et d'un mot probable. Puisque le tueur semble présenter un ego démesuré et un caractère bravache, cherchons « I », « kill » et « killing ». Le 8 août 1969 le code est « Kc » après une vingtaine d'heures de travail !

« I LIKE KILLING PEOPLE BECAUSE IT IS SO MUCH FUN IT IS MORE FUN THAN KILLING WILD GAME IN THE FOR R EST BECAUSE MAN IS THE MOST DANGEROUS AN A MAL OF ALL TO KILL SOMETHING GIVES ME THE MOST THRILLING EXPER I ENCE IT IS EVEN BETTER THAN GETTING YOUR ROCKS OFF WITH A GIRL THE BEST PART OF IT IS THAT WHEN I DIE I WILL BE REBORN IN PARADI C E AND ALL THE (THOSE) I HAVE KILLED WILL BECOME MY SLAVES I WILL NOT GIVE YOU MY NAME BECAUSE YOU WILL TRY TO SLO I DOWN OR STOP MY COLLECTING OF SLAVES FOR MY AFTER LIFE EBEORIETEMETHHPITI ».

Les fautes d'orthographe sont-elles intentionnelles (égarer les soupçons, fausser la fréquence des lettres), des fautes d'attention (on retrouve la même faute, PARADICE, dans le deuxième texte), servent-elles de repères, les dix-huit lettres en fin de texte représentent-elles des lettres nulles, complètent-elles un tableau, une clé ou est-ce une signature « ésotérique » ou « mystique ? Déchiffrer un texte suppose d'en connaître la langue - de la maîtriser - de disposer de suffisamment de texte - d'établir la fréquence pour chaque lettre/signe, bigramme, trigramme - de découvrir la méthode et la clef utilisées - procéder à de nombreux essais-erreurs.

Six-cents mots d'anglais représentent 85 % de la langue parlée, le coefficient de similarité entre le français et l'anglais est de 27 % (indice de coïncidence du français 0,0746 et celui de l'anglais 0,0667). Les mots outils sont : I-you-the-a-to-it-not-that, et les fréquences : E 12,6 %- T 9,37 - A 8,34 - O 7,7 - N 6,8 - I 6,71 - H 6,11 - S 6,11 - R 5,68 - L 4,24 - D 4,14 - U 2,85... TH 4 % - HE 3,65. Les huit premières représentent 67 % des lettres utilisées et les voyelles AEIOU 40 %. « Il est rare que trois consonnes se suivent, on y trouve souvent une ou plusieurs voyelles » (Viète 1603). Le chiffreur peut omettre et/ou assimiler certaines lettres (I/J, W/V), (K/QU, F/PH, AU/O, PH/F, S/Z), écrire en phonétique (Kc/cassé), argot, utiliser des sigles (PDSF Police Departement San Franscico). Sachant que deux-cents langues sont utilisées par 88 % de la population mondiale, un chiffreur méfiant pourra piocher dans une des 7099 langues recensées par les ethnolinguistes : Asie 32 %, Afrique 30%, Océanie 18 % Europe 4 %. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armées américaines ont employé des codeurs Navajos dans le Pacifique et des Commanches en Europe, codes restés inviolés.

S'il existe des centaines de systèmes cryptographiques, chiffrer un texte revient à en brouiller l'ordre des lettres suivant deux principes : la transposition (arrangement), la substitution (remplacement), voire leur combinaison (système symétrique avec partage d'une clé). Exemple de transposition, écrire à l'envers (uoy / you), décaler les lettres de plusieurs rangs ; clé 164, on décale première lettre d'un rang, la deuxième de 6, etc (chiffre de Grondfeld, variante du Jules César). On peut écrire le texte sur plusieurs lignes et le relever par colonne selon une clé qui indique l'ordre de relevage. Celui-ci peut se faire en diagonal, spiral, sens horaire ou antihoraire, en zigzag, déplacement d'une pièce sur l'échiquier, etc. Les lettres du texte ainsi chiffré restent identiques à celles du texte en clair, seul leur agencement est différent. THE par exemple peut se chiffrer de six manières : TEH, HTE, etc. (n !=3x2x1). Dans un chiffre à substitution chaque lettre est remplacée par une autre lettre, un symbole ou un signe.

L'examen du message Z408 révèle que l'on n'est pas en présence d'une substitution mono-alphabétique, 53 symboles ont été utilisés pour représenter les 26 lettres de l'alphabet. On peut supposer que les lettres les plus fréquentes (E-T) ont été chiffrées par des symboles différents. Le code de Marie Stuart (1542-1587) qui comportait en plus des vingt-six lettres de l'alphabet les mots préconvenus : and, for, with, that, if, but, where, as, of, the, from, by, so, not, when, there, this,in, which, what, is, say, me, my, you, send, receive, cinq signes nuls et un signe pour indiquer le redoublement de la lettre précédente formait un « monenclateur ».

Le deuxième cryptogramme (Z340) reçu en novembre 1969 composé à partir de 63 symboles ne fut déchiffré au mois de décembre 2020. Le Zodiac, probablement surpris par le décryptage rapide de son message (Z408) a-t-il renforcé la méthode ou en a-t-il changé ? David Oranchak (développeur informatique), Sam Blake (mathématicien) et Jarl Van Eykcke (féru de cryptologie) constatant que les symboles utilisés sont semblables à ceux du Z408, en déduisent qu'un sur-chiffrement y a été ajouté, et qu'ils sont confrontés à une transposition. Le texte a été scindé en trois parties (9 lignes, 9 lignes et 2 lignes), ils remarquent que la suite des lettres suit le déplacement du cavalier : « deux cases vers la droite et une vers le bas en partant du haut à gauche (H+MΔICV□K). Après 650 000 de solutions testées, l'ordinateur sort un texte intelligible :

« I HOPE YOU ARE HAVING LOTS OF FUN IN TRYING TO CATCH ME THAT WASNT ME ON THE TV SHOW WHICH BRINGS UP A POINT ABOUT ME I AM NOT AFRAID OF THE GAS CHAMBER BECAUSE IT WILL SEND ME TO PARADI C E ALL THE SOONER BECAUSE I NOW HAVE ENOUGH SLAVES TO WORK FOR ME WHERE EVERYONE ELSE HAS NOTHING WHEN THEY REACH PARADI C E SO THEY ARE AFRAID OF DEATH I AM NOT AFRAID BECAUSE I KNOW THAT MY NEW LIFE IS LIFE WILL BE AN EASY ONE IN PARADI C E DEATH », aucune information sur le tueur.

Avril 2021, le bulletin de liaison des anciens de l'« X » annonce le déchiffrage des cryptogrammes Z32 et Z13 par Fayçal Ziraoui (promotion jaune de 2003) ! Le crypto Z32 termine une lettre manuscrite datée du 20 avril 1970 dans laquelle le Zodiaque écrit avoir dissimulé une bombe et menace de s’attaquer à un school-bus ; la police a jusqu’à la rentrée scolaire pour trouver cette bombe. Une carte routière jointe indique le mont Diablo situé à une cinquantaine de kilomètres de San Fransico et culminant à 1.173 mètres (3.849 pieds), latitude 37°52'54'' N, longitude 21°54'50'' W. Un deuxième courrier reçu un mois plus tard apporte un nouvel indice : la croix sur le mont Diablo (repère géodésique qui matérialise le méridien) fait référence à « des radians et des inches », et précise de « s’aligner sur MAG N ». Fayçal Ziraoui de : « convertir le Nord géographique en Nord magnétique, et que l’indice « radians et les inches » font référence à la latitude et à la longitude ». Le Nm est utilisé par les randonneurs pour orienter la carte conforme à la vue du terrain (on plaque le compas le long d'un méridien et on pivote jusqu'à venir placer l'aiguille du compas au nord magnétique), relever à un azimut, et/ou déterminer le cap compas afin de rejoindre un point donné (loxodromie, en « ortho » il faut modifier régulièrement le cap). Ce point atteint, on peut pivoter sur place, les coordonnés ne changent pas. La latitude « L » (N-S) et longitude « G » (W-E) s'expriment en Degrés Minutes et Secondes, plus rarement en Degrés Décimaux (cinq chiffres). Il y a-t-il eu confusion des coordonnés entre le système sexagésimal (base 60) et décimal ou selon une projection cartographique particulière (cylindrique, conique, azimutale) ? La projection Lambert par exemple, donne des coordonnées planes particulières. Un fait reste, aucune bombe n'a jamais explosée.

Le trio qui résolut le Z340 en ayant rendu la clé publique, Zaraoui va l'appliquer au cryptogramme Z32. Afin de m'éviter de surajouter des erreurs, voici un extrait de la publication de Hervé Lehning et Fayçal Zirdaoui : « Une méthode triviale pour décrypter les lettres de l’alphabet obtenues précédemment en chiffres est de leur affecter leur position (rang) dans l’alphabet, ou de ne garder que les unités de leur position. Cette substitution élémentaire donne 5495019(?)4522(?)1580 / 846456095871934. Une hypothèse pragmatique est que les coordonnées recherchées sont en Californie du Nord. (...) On identifie donc une séquence de dix chiffres, parfaitement ordonnée, qui sont les coordonnées d’un lieu à proximité de South Lake Tahoe, à la frontière avec le Nevada : YNSETAI(?)DOBP(?)AORT / RDF4560958719WN soit 45.609 NORT(h) 58.719 WEST. (...) on atterrit à 800 m d’une école, dans une ville qui est liée à l’affaire du Zodiac (il avait envoyé une carte postale faisant référence au lac Tahoe). L’étape suivante est une analyse exhaustive de toutes les anagrammes possibles avec les lettres restantes. La recherche d’anagrammes n’ayant donné aucun résultat en première approche, l’hypothèse que le Zodiac a volontairement fait une erreur sur le symbole triangle (il échange le triangle plein et le triangle avec un point en son centre, ce qu’il a fait quatre fois sur huit dans le code Z408) a permis ensuite de reconstituer une seule séquence ayant une signification : LABOR DAY FIND 45.609 NORT(h) 58.719 WEST » (NdA : 45 N et 58 W se situe dans l'Atlantique Nord).

(...) L’hypothèse principale qui a permis de résoudre le cryptogramme Z32 doit permettre de résoudre aussi le code Z13. Le courrier accompagnant le message Z13 était précédé de la mention « Mon nom est », le Zodiac laissant penser qu’il renfermait son identité. En appliquant la même clé de substitution que le Z340, ainsi que la traduction de lettres en chiffres utilisée dans le code Z32, on obtient le résultat : 4851(?)1(?)5(?)(?)545. Les symboles du Zodiac, non décryptés par la clé Z340, peuvent être traduits également en chiffres de façon triviale en utilisant leur position dans le cadran du Zodiaque : le Cancer prend la valeur 4 et le Bélier 1. Ainsi déchiffré, le Z13 devient : 4851414541545. Cette séquence peu variée rappelle une technique de chiffrement inventée par le Français Félix-Marie Delastelle (1840 ‒ 1902), qui utilise trois chiffres pour chiffrer tout l’alphabet (ici 1, 4 et 5) ; une analogie serait l’encodage binaire en électronique. En conséquence, les cryptogrammes utilisant cette technique ont une longueur qui est un multiple de 3. Or ici, la longueur est de treize caractères, qui n’est pas un multiple de 3, et malgré les répétitions de 1, 4 et 5, le caractère 8 semble de trop. En revanche, en considérant l’écart en valeur absolue entre les chiffres, on retrouve une séquence de douze caractères parfaitement déchiffrables par la méthode de Delastelle : 434.333.113.411. La méthode permet d’envisager six résultats possibles : UAMW, XNBS, DNZI, G_OE, Q_CJ, KAYR. (...) Il se trouve que ce suspect habitait au lac Tahoe (NdA : lac bordant la Californie et le Nevada, altitude 6.225 pieds), à 6 km de l’école visée par le code Z32 ! Il fut également soupçonné d’avoir enlevé et assassiné une infirmière de South Lake Tahoe, Donna Lass. La présence du « R » n’est pas surprenante : comme dans le code Z32, le Zodiac a pu vouloir tromper les autorités en glissant une erreur volontairement, et se protéger dans l’éventualité où son cryptogramme serait déchiffré ».

Voici une description du système Delastelle en question dont il existe différentes versions. On commence par créer une grille de 6 x 6 (36 cases), on numérote de 0 à 9 (ordonné ou non) la première ligne et première colonne (gauche) en laissant la casse située en haut à gauche vide. On complète le tableau avec les lettres de l'alphabet (I/J) en désordre ou à la suite d'un mot clé. Après avoir écrit la phrase en clair sur une ligne, on sélectionne le couple de chiffres (ou de lettres) qui désigne l'intersection de la lettre recherchée, chiffres reportés juste en dessous de la lettre du clair et sur deux lignes (une ligne pour chaque chiffre) et ainsi de suite jusqu'à épuisement du message. On relève ensuite les lettres de la deuxième ligne les uns à la suite des autres, et chaque couple de chiffres est utilisé pour localiser la lettre correspondant à leur intersection, lettre qui est reportée sur une quatrième ligne et qui constitue le message chiffré. Des chiffreurs remplacent les chiffres par des numérateurs (1/6,2/7,3/8,4/9,5/0) afin de pouvoir disposer de quatre coordonnées par lettre, d'autres par différentes lettres afin de lisser la fréquence. Le texte chiffré est divisé en groupes impaires (sinon les couples de chiffres risquent de correspondre à la colonne ou à la ligne selon le sens du relevage) ou constituer un tableau à relever selon une clé particulière.

Une grande partie de la communauté des zodiaquistes doute fortement des conclusions de Fayçal Ziraoui. Selon David Oranchak : « Des centaines de propositions de solutions à Z13 et Z32 existent déjà et qu’il est pratiquement impossible d’évaluer lesquelles sont correctes étant donné la brièveté des cryptogrammes ». En cryptologie le résultat de textes courts est fonction de l'hypothèse posée. Un anagramme est la permutation des lettres d'un mot pour en donner un ou plusieurs autres, mary/army, chauve souris/souche à virus, etc. On peut faire dire à un texte court n'importe quoi avec une impression de plausibilité. « Tout commença dans l'eau » ? « Bon Dieu mais c'est bien sûr » « le commandant Cousteau » (airgram.org délivre 1531 résultats). Si des lettres sont répétées dans le même mot, on retrouve le même anagramme plusieurs fois. Si dans un mot de dix lettres (10 !) on a trois A, deux B et deux C, cela donne 10 ! / (3 !.2 !.2 !) possibilités ou permutations. Devinerez-vous quel homme politique se cache derrière « lecon maman mûre » ?

Si un nom était clairement sorti sans être tripatouillé, comment être certain de la culpabilité en l'absence de preuves irréfutables ? Le Zodiaque aurait pu livrer le nom d'un suspect cité dans la presse ou prendre un nom au hasard afin de mobiliser les enquêteurs sur une fausse piste. Comment le Zodiaque a-t-il été initié au système Delastelle ? « The solution if Bifid Cipher is not a adequately coverd in any existing textbook available to civilian cryptographers » (American Cryptogram Association, Vol II 1960). Le DELASTELLE fut utilisé par les radios du SOE durant la Seconde Guerre mondiale pendant une dizaine de mois avant d'être remplacé par le « One-Time-Pad » à usage unique (https://www.dcode.fr/#f1 propose de nombreux outils). Une erreur, une remarque, une précision ?