Turquie et Azerbaïdjan, la politique de la canonnière et de la menace

La Turquie et l’Azerbaïdjan ont plusieurs points communs :

* Les deux pays se plaisent à qualifier leurs liens par la phrase « un peuple, deux pays ».Ils partagent la même langue et les mêmes aspirations…

* Ils utilisent la force et la menace pour arriver à leurs fins.

* Ceux que l’un des deux pays qualifie comme ennemis, deviennent immédiatement les ennemis de l’autre.

Commençons par la Turquie.

Depuis la naissance de la Turquie moderne au lendemain de la première guerre mondiale et la chute de l’Empire ottoman, ses dirigeants successifs n’ont jamais cessé de pratiquer le génocide et les pogroms afin de rendre homogène la population du pays :

* Ce fut le génocide arménien (1,5 million de personnes)

* Les massacres des Grecs, suivis de l’échange des populations, qui ont vidé l’Asie mineure de ses habitants grecs

* Le massacre des Grecs pontiques et leur expulsion

* Le massacre des Chrétiens d’Orient

* Les pogroms de septembre 1955 contre les populations non musulmanes du pays (chrétiens et juifs).

Ensuite, le nationalisme turc s’est retourné contre les Kurdes et les Alévis. L’État turc a refusé aux Kurdes, jusqu’à tout récemment, la reconnaissance de leur existence et leur particularité et continue à ne pas reconnaitre l’alévisme comme une minorité religieuse à part.

Plus récemment, notamment après la fin de la guerre froide, l’expansionnisme turc s’est manifesté violemment par les invasions en Syrie, en Libye, en Irak et dans les zones maritimes de la Grèce et de Chypre.

De son côté, l’Azerbaïdjan n’est pas en reste.

* L’Azerbaïdjan n’a jamais cessé de harceler le Haut-Karabagh (Artsakh) et l’Arménie depuis trente ans, souhaitant imposer à ce territoire - arménien depuis des millénaires -, sa loi et, très certainement, le « nettoyer » in fine de ses habitants Arméniens…

* Le dimanche 27 septembre, l’Azerbaïdjan a lancé une nouvelle offensive contre le Haut-Karabagh provoquant entre autres, des victimes civiles.

* Comme relaté dans une dépêche de l’AFP, reprise par Le Monde[1] : « Un conflit majeur impliquant l’Azerbaïdjan et l’Arménie pourrait entraîner l’intervention des puissances en concurrence dans la région du Caucase, la Russie et la Turquie. »

* Des offensives azerbaïdjanaises, sont menées régulièrement, obligeant l’Arménie et le Haut-Karabagh à riposter et à défendre leur territoire.

* Pour rappel, en juillet 2020 Arméniens et Azerbaïdjanais se sont affrontés à leur frontière nord, après une attaque azérie.

* Bakou a profité de ses réserves immenses de pétrole pour dépenser sans compter en matière d’armement[2]. L’Azerbaïdjan peut aussi compter sur le soutien du président turc, Recep Tayyip Erdogan.

La réaction arménienne.

* Après l’annonce des premiers combats dimanche matin (27 septembre 2020), le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a décrété « la mobilisation générale » et l’instauration de « la loi martiale », tout comme les autorités de l’Artsakh.

* En effet, le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a déclaré que l'Artsakh n'a jamais voulu la guerre mais ils étaient prêts à combattre. Il a souligné que depuis des semaines Aliyev (le président azéri) et son clan préparaient l'opinion publique (interne et internationale) à cette offensive, en diffusant de fausses informations.

* Harutyunyan a demandé une mobilisation générale en Artsakh, en Arménie mais aussi dans la diaspora sur tous les plans et non seulement militaire.

La Turquie

* Un porte-parole du président turc, Recep Tayyip Erdogan, allié traditionnel de Bakou, a dénoncé sur Twitter une « attaque de l’Arménie ». Le ministre de la défense turc a affirmé dimanche qu’Ankara allait soutenir l’Azerbaïdjan « avec tous ses moyens » et appelé l’Arménie à « cesser son agression »[3].

* La Turquie soutient l'Azerbaïdjan et achemine des mercenaires venant de Syrie, comme elle le fait en Libye

* Aliyev est pris à la gorge par l'effondrement économique de son pays, à cause de la chute du prix du pétrole, et la grogne de la population (durement réprimée). La même chose est valable en Turquie où l’économie est au bord du gouffre et la monnaie dévaluée de jour en jour. Erdogan et Aliyev cherchent des boucs émissaires pour faire diversion. Ces boucs émissaires sont tout désignés : les Arméniens, les Grecs et les Chypriotes.

Le national-islamisme azéro-turc est en marche…

Enfin, Moscou a appelé dès dimanche matin « à un cessez-le-feu immédiat » et à des pourparlers, tout comme la France et le président du Conseil européen.