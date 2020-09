Turquie et Azerbaïdjan, la politique de la canonnière et de la menace (2)

(Ce nouvel article est la suite du papier publié hier sur le site, avec le même titre.)

Je déplorais récemment dans un article publié sur AGORAVOX (https://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/jusqu-a-quand-l-europe-cedera-t-226759) l’absence de l’Europe des conflits majeurs qui affectent l’ensemble du monde. Je disais notamment : « L’absence de réaction adéquate de la part de l’Europe devant les menaces de la Turquie, qui envahit quotidiennement l’espace aérien et maritime grecs, qui, ces dernières années, procède à des forages illégaux dans la zone économique exclusive de Chypre, qui menace la France, fait que le président turc se sent invulnérable et libre de faire ce qu’il souhaite dans la Méditerranée orientale et dans la mer Egée. Le néo-ottomanisme est en marche et l’Europe siffle indifférente, en regardant ailleurs ! Le risque de voir la Méditerranée transformée en Mare Turca est visible. » De même, l’ « exportation » par la Turquie de mercenaires syriens vers d’autres zones de conflit comme la Libye et le Caucase, ne suscite pas de réactions de la part de la communauté internationale…

Les régions du monde touchées par l’agressivité turque s’élargissent de jour en jour ; dimanche dernier (27 septembre 2020) la Turquie a apporté son soutien à l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie.

En réalité, la coalition azéro-turque souhaite probablement « terminer le travail » entamé en 1915 contre le peuple arménien. Les déclarations enflammées, coulées dans un nationalisme agressif et corrosif, des dirigeants turcs et azéris font froid dans le dos et rappellent ces événements immondes qui ont vu des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants assassinés dans l’indifférence presque totale du monde. L’histoire s’est répétée avec d’autres protagonistes au cœur de l’Europe, faisant d’autres génocides, ceux des juifs, des gens du voyage, des homosexuels, des francs-maçons, etc…

Un ami m’a envoyé un texte à propos de ce qui se passe dans le Caucase aujourd’hui. J’en rapporte quelques extraits qui illustrent cette situation : « L’Arménie sait qu'elle ne peut pas reculer face à la double menace génocidaire turco-azérie. Elle sait aussi qu'elle ne peut pas compter sur les instances internationales (l'histoire l'a montré à plusieurs reprises). Les mots "consterné", "préoccupé", "demande à l'Azerbaïdjan de revenir à la table de négociations"... donc que des paroles, ne suffisent plus. L'occident si prompt à imposer des sanctions contre la Russie, se perd dans des atermoiements quand il s'agit d'Herrdogan ou d'Aliyev. Cette énième attaque, notamment sur les civils (incluant des enfants) montre que l’Azerbaïdjan n'est pas intéressé par les négociations. Le récent limogeage du MAE Elmar Mammadyarov (proche de Moscou) a montré qu'Aliyev a changé de méthode pour une ligne plus dure. Les occidentaux doivent se pencher sur l'histoire. Il s’apercevront alors que l'Artsakh fait partie du haut plateau arménien depuis des siècles et a toujours été habité en majorité par des Arméniens. Le fait que Staline l'a "donné" aux azéris dans les années 1920 ne change rien à la réalité. L'Artsakh est arménien et le restera. Les "territoires occupés" autour constituent aujourd'hui une ceinture de sécurité, une zone tampon, que les Arméniens ont gagné lors de la guerre du 1992-1994. L'UE et autres OSCE doivent passer de discours aux actes, autrement dit à des sanctions aussi bien contre l’Azerbaïdjan que la Turquie. "Le pétrole de Mossoul a pesé plus lourd que le sang arménien" avait dit Churchill après le génocide de 1915-1918. L'Arménie et l’Artsakh feront tout pour que l’histoire ne se répète pas. »

Que dire de plus ?

Ce que l’on appel généralement « la communauté internationale » n’est qu’un ensemble mal défini et mal organisé (toujours au profit des plus forts) dans lequel chacun œuvre pour ses intérêts : peu importe les « pertes collatérales » comme on qualifie en novlangue les milliers de morts et les violations des droits de millions d’autres…