Turquie : Il est interdit de manger et boire en utilisant la main gauche !!!

’’elle condamne les gauchers à n’utiliser que leur main droite pour manger et boire, sous peine de damnation éternelle’’



Tiens, c’est marrant ça...

Me souvient d’un temps, pas si lointain, où les culs-bénis considéraient que les gauchers = satan.



Et où les bons connards de l’EN forçaient les gauchers à apprendre à écrire de la main droite.



Comme quoi, à tarés, tarés et demi !