Turquie : un champ de ruines...

@rosemar

« Certains partisans de la théorie du complot pensent ... »

Premièrement et pour bien fixer le cadre, la « théorie du complot » (« conspirationism ») est en fait un terme de marketing créé par les services de renseignement U$ pour discréditer d’entrée de jeu tout qui remettait en question la version officielle de l’assassinat de J.F. Kennedy.

On a évolué depuis, mais la même soupe nous a été resservie pour discréditer toute remise en question de la version officielle du 11 septembre, pourtant aussi peu crédible que celle du scénario officiel de Dallas ou que l’existence de Mickey Mouse et Donald Duck.

A l’époque, on nous avait lâché toute une série de « debunkers » pour doctement nous expliquer que toutes les incohérences du récit officiel n’en étaient pas, en regard du fait que tant les lois de la gravité qu’une multitude d’autres paramètres physiques d’aviation, d’ingénierie et d’architecture qui se voyaient joyeusement violés par le rapport de la « Commission d’enquête » ne pouvaient en aucun cas s’appliquer à contredire le narratif fourni par la « nation exceptionnelle ».

Et « last but not least ! », toute remise en question — même et surtout scientifique et se basant sur les chiffres publiés — d’un prétendu « consensus scientifique » portant tant sur la « pandémie » que l’efficacité de sa « vaxxxination » ont elles aussi été taxées de « complotisme » et dûment « fact-checkées » par nos dociles préposés à la sainte Croisade contre les « fake news ».

Au fil du temps et en regard de l’emprise propagandiste et dogmatique toujours plus prégnante de la Pensée Unique néo-libérale sur l’ensemble de la pensée, des sciences et de nos existences, le recours toujours plus compulsif de nos modernes censeurs et préposés à la bien-pensance de rigueur à l’anathème « complotiste » finit par se retourner et devenir totalement contre-productif pour la propagande en désignant en fait tout qui s’efforce encore de faire preuve d’honnêteté intellectuelle en pensant librement et sans tabou ! Quand nos politiciens et nos merdias n’ont de cesse de nous mentir, se voir taxé de « complotiste » relève désormais rien moins que de la distinction honorifique et devient éminente marque de respectabilité !

----—

Quant à savoir ce qu’est HAARP et ses usages possibles, je me fierais plutôt au discours scientifique, et même militaire, qu’à ce que peut nous en expliquer « un spécialiste des théories complotistes ».

HAARP est bel et bien une arme électro-magnétique qui a notamment été utilisée durant la guerre en Irak en envoyant des flash électro-magnétiques de la puissance d’une explosion nucléaire perturbant toutes les communications sur le territoire ciblé (via la réfraction du flash dans l’ionosphère). HAARP aurait aussi été testé comme arme « psychique » par la perturbation de champs magnétiques locaux. HAARP pourrait aussi déclencher à distance des séismes sur une zone ciblée, mais pour ce que j’en ai lu à faible profondeur et pas à celle des épicentres turcs.

D’autre part, qui mieux que les États-Unis eux-même pour alimenter par leur budget militaire absolument sans autre équivalent au niveau mondial (plus de 750 milliards de dollars, soit l’équivalent du budget militaire des 23 pays suivants, ou 10 fois le budget militaire russe) les fantasmes les plus fous en matière d’armements connus ou inconnus : on imagine quand même que — et même en faisant la part des corruptions pharaoniques auquel il ouvre (il suffit de voir le bouillon que constitue le F-35) — c’est pour mieux que chasser les mouches, et tant en ce qui concerne HAARP qu’autres horreurs comme leurs labos de guerre biologique disséminés en Ukraine, en Géorgie et un peu partout sur la planète.

Tout cela pour dire que, si même il s’avérait à l’analyse que l’armée U$ n’était pour rien dans le séisme turco-syrien (mais nul jamais ne pourra le prouver !), l’hypothèse n’en est pas moins pertinente, tant du fait de l’interventionnisme et des intérêts U$ dans la région que de l’ampleur de leurs budgets militaires.