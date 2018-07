UBU Roi : fin de la commission d’enquête parlementaire

Ce court billet d'humeur pour souligner un fait marquant de l'actualité, qui me rappelle, au cas où j'aurais eu envie de l'oublier, que :

1/ nous ne sommes hélas plus en démocratie

2/ les membres de LReM, sous couvert de "modernisme", de "renouveau de la politique" et de "fin de l'ancien monde", sont des fascistes de la pire espèce, des dangers pour notre République.

La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire qui embarrasse, bien qu'elle clame l'inverse sur tous les tons, très fortement l'Elysée et la majorité, cette Commission qui aurait pu, qui aurait dû faire la lumière et trouver toute la vérité sur cette affaire, vient d'exploser en plein vol.

La présidente et co-rapporteure de cette commission, Yaëlle Braun Pivet, est députée et membre de la République en Marche. Elle est à la fois juge et partie, chargée d'auditionner ceux qui sont en train de décrédibiliser le président et sa majorité, dont elle fait partie au premier chef. Et on veut nous faiire croire qu'elle serait indépendante en son âme et conscience ? MAIS QUELLE BLAGUE.

Comment se fait-il que ce conflit d'intérêts latent n'ait pas sauté aux yeux du plus grand nombre ?

Rien d'étonnant donc à ce que l'opposition remarque, fort à propos d'ailleurs, que la présidente fait systématiquement obstruction aux demandes des députés de l'opposition, notamment sur les demandes d'auditions d'Alexis Koheler et Bruno Roger Petit, tous les deux membres du gouvernement. En douce, la présidente et son groupe LReM ont, sans en informer l'opposition et une heure avant la reprise des travaux, décidé unilatéralement de ne pas auditionner ces personnages-clés, pour se contenter et re contenter d'auditionner le menu fretin (le préfet de police et le directeur de la DOPC, déjà auditionnés...)

Ceci dénote clairement une stratégie élyséenne de blocage et de sabotage.

Le co rapporteur LR Guillaume Larrivé, a eu ainsi totalement raison de démissionner, et les députés de l'opposition, tous bords confondus, de faire de même.

Désormais, ceux qui se targuent d'être de "grands démocrates" pourront, en toute sérénité, interroger entre eux des témoins secondaires et ne pas poser les questions qui fâchent. Ils pourront auto approuver collectivement l'enterrement de l'affaire au plus haut sommet de l'état. Ils nous rejoueront le morceau de pipeau habituel, "les institutions ont bien fonctionné, la République est inaltérée et inaltérable, ce n'est pas une affaire d'Etat". Vont ils jouer la mascarade jusqu'au bout, en continuant de se réunir pour faire semblant de chercher la Vérité ?

A l'image d'un Benalla, ayant le CULOT de s'afficher dans le Monde, et d'affirmer qu'il n'a fait que "respecter la loi" en invoquant l'Article 73, et son "obligation de porter assistance quand on est témoin d'un délit". Il a juste oublié de parler de son petit déguisement de policier, et de tout le reste... ces gens-là ne reculent devant rien, c'est même à ça qu'on les reconnaiitra désormais.

Non seulement LReM nous prend pour des imbéciles, mais en plus ils s'affichent désormais pour ce qu'ils sont vraiment : un véritable danger pour la Démocratie et la Vérité, une bande de pleutres godillots qui n'illusionnent plus personne, à part peut-être eux-mêmes. Aux ordres du Roy.

Et pourtant, l'heure est grave... quoi qu'ils en disent, c'est bien l'acte de décès des institutions authentiquement démocratiques et censées représenter le Peuple Français, qui sont mortes aujourd'hui avec ce torpillage de la Commission d'enquête parlementaire et le noyautage de l'Assemblée Nationale qui en découle.

Nous allons le payer sans doute très cher, car le pouvoir montre désormais au grand jour son vrai visage.

Ubu est Roi, certes, Ubu est content, car Ubu désormais règne sans partage. Il a réussi son coup.

Mais les Français le laisseront-ils faire ?