UE : l’élargissement à l’ensemble des Balkans, une menace à la sécurité européenne ?

Lors de son discours annuel sur « l’état de l’Union européenne », le président de la Commission Jean-Claude Juncker a appelé à poursuivre l’élargissement de l’Union européenne dans les Balkans. Il s’agit notamment de l’Albanie, la Serbie, le Kosovo, le Monténégro et la Macédoine. Pourtant, il y a des députés qui sont opposés à cette idée car la sûreté des Etats en questions suscite toujours des inquiétudes.

Fragiles et instables, les pays des Balkans sont confrontés à de nombreux problèmes épineux qui menacent également l’Europe et en cas d’adhésion, risquent de faire exploser l’UE.

Migration clandestine

Les Balkans, proches géographiquement de la Turquie, sont exposés directement aux flux de migrants illégaux. En dépit de la fermeture de la route des Balkans en 2016 des centaines de réfugiés arrivaient encore chaque jour en Europe centrale via les vieilles routes de la Macédoine et de la Serbie, ou depuis la Turquie via la Bulgarie et la Serbie, indique l’anthropologue culturelle et spécialiste des politiques frontalières Sabine Hess après avoir analysé la situation depuis le printemps 2016 jusqu’à l’automne de la même année.

Donc, la région est toujours utilisée comme une porte d’entrée de l’Union Européenne. On ne peut qu’imaginer le nombre des migrants se dirigent vers la France et l’Allemagne en cas de libre circulation au sein de l’UE.

Trafic d'armes et de drogue

Selon l’étude réalisée par le Pôle interministériel contre la criminalité organisée en Europe du Sud-Est, les Balkans sont une principale filière du trafic d'armes vers la France. En effet, une série d’attentats en France ont été effectuées avec des armes provenant des Balkans. Un tiers des trafiquants d'armes possèdent des passeports serbes. Néanmoins la majorité d'entre eux ne sont pas Serbes par nationalité mais des Albanais du Kosovo.

En 2016, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) a signalé les dangers de la contrebande d'armes en provenance des Balkans. Son rapport souligne que l'achat de « Kalachnikov » et d'obus s’est simplifié, d'autant que l'ampleur du trafic d'armes en provenance des Balkans a augmenté suite à la crise migratoire. Près de 25 millions d'habitants des Balkans occidentaux détiennent chez eux entre 3,6 et 6,2 millions d'armes à feu, a annoncé l'AFP en se référant à un rapport de 2014.

Outre la contrebande d’armes, la région est aussi un point de départ du trafic de drogue en Europe.

La route des Balkans empruntée pour le trafic de drogue fut émergée dans les années 1970, alors que le nombre de camions traversant l’ex-Yougoslavie ne cessait de croître. En 1984, l’accueil des Jeux olympiques à Sarajevo a contribué l’ouverture de la Yougoslavie aux forces extérieures, tandis que le pays servait de cadre à un trafic grandissant d’hommes et de marchandises. Les narcotrafiquants les plus connus sont les Albanais et les Kosovars.

D’après l’historien spécialisé sur les questions de trafic de drogue et de blanchiment Michel Koutouzis, l’implication des Kosovars « dans le trafic de drogues tient à plusieurs raisons : ils ont été utilisés comme supplétifs par les mafias turques, puis ils ont commencé à s’investir dans le petit détail, mais aussi ils ont compris que les Balkans étaient devenus un lieu de consommation en tant que tel. »

La crise dans les Balkans stimule une partie du trafic de drogue. Selon l'Observatoire géopolitique des drogues, les tensions militaires au Kosovo ont simplement modifié l'utilisation de l'argent des trafics, qui soutenait auparavant l’économie de la province. Désormais, cet argent finance la guerre et les terroristes.

Est-ce que l’Europe qui fait actuellement face au terrorisme et à la crise migratoire est prête d’accueillir ces pays douteux ? La réponse est bien évidente.

Ainsi, avant de parler de l’intégration des Balkans à l’UE il faut d’abord régler la situation dans la région pour réduire la menace liée à la migration illégale et au trafic d’armes et de drogue.

Références :

http://www.liberation.fr/planete/2017/09/13/ue-juncker-veut-accelerer-l-integration_1596173

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/drogues-dures-radiographie-d-un-trafic-croissant-5118567

http://www.confluences-mediterranee.com/IMG/pdf/3004.chassagne.pdf

https://leshommesdelantimafia.wordpress.com/tag/route-des-balkans/

http://www.bvoltaire.fr/attention-danger-faire-maintenir-paix-balkans-occidentaux/

https://www.euractiv.fr/section/monde/news/balkan-migration-route-is-not-closed/