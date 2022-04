Ukraine : appel international de diverses organisations

Nous appelons à une grande campagne internationale de soutien et de solidarité avec la résistance ukrainienne.

Pour la défaite de l'armée russe qui a envahi l’Ukraine !

Non à l'OTAN !

Le gouvernement de Vladimir Poutine a décidé l’invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Avec des méthodes d'une extrême cruauté, il a attaqué et détruit des villes, y compris des « cibles » comme les hôpitaux et les maternités, dans le but ultime de prendre Kiev (la capitale ukrainienne) et ainsi de dominer l'ensemble du pays. Malgré l'immense supériorité militaire russe, l'envahisseur s’est heurté, de la part du peuple ukrainien, à une résistance plus forte que prévue. Cette résistance des ukrainiens à l’invasion a souvent été héroïque.

Au-delà des différences d'appréciation qu’elles ont sur le contexte mondial dans lequel se déroule cette guerre, les organisations signataires s'accordent pleinement à définir son origine comme l'agression d'une nation beaucoup plus forte (la Russie, l'une des principales puissances militaires du monde) contre une autre plus faible, dans le but de l'assujettir.

Dans l’histoire du peuple ukrainien, sa volonté n’a été respectée que pendant une courte période, au début de l’Union Soviétique, lorsque la politique proposée par Lénine a été appliquée. Cette politique est désormais très critiquée par Poutine. Depuis, l’Ukraine a toujours été considérée comme l’ « arrière-cour » des gouvernements de Russie autant par Staline lui-même que par les gouvernements qui ont suivis d’abord dans le cadre de l’URSS puis par les gouvernements capitalistes russes.

Par conséquent, nous soutenons la résistance des travailleurs et du peuple ukrainien contre l'invasion et nous sommes pour la défaite des troupes russes dans cette guerre. Notre position n'est nullement un soutien au gouvernement Zelensky ou à la bourgeoisie ukrainienne qui appelle bien évidemment, elle aussi, à résister à l'invasion. Nous ne lui accordons pas notre confiance.

Nous dénonçons le rôle de l'OTAN en tant que bras militaire de l'impérialisme et nous luttons pour sa dissolution. Mais nous n’assistons pas à une invasion militaire de l'OTAN contre le territoire russe, ni contre le peuple ukrainien. Il n'y a d’ailleurs pas de soldats de l'OTAN qui combattent les troupes russes en Ukraine (ni ailleurs à notre connaissance). C’est l’armée russe qui attaque aujourd’hui l'Ukraine. C'est donc elle que nous condamnons. Cependant, nous rejetons toute ingérence impérialiste en Ukraine d'où qu'elle vienne, qu'elle soit russe, yankee, européenne ou de l'OTAN. Nous exigeons le démantèlement de toutes les armes nucléaires de la Russie et de l'OTAN.

Nos propositions

Sur la base de ces considérations, les organisations signataires entendent développer et promouvoir des activités communes avec l'objectif annoncé dans le titre de cette déclaration : Nous appelons à une grande campagne internationale de soutien et de solidarité avec la résistance ukrainienne. Cette campagne va consister en plusieurs actions de solidarité :

Tout d'abord, diffuser cette déclaration à l'avant-garde et parmi les travailleurs, tenir des conférences et des débats pour aider à lutter contre la confusion qui existe sur la nature de la guerre.

Deuxièmement : Promouvoir des manifestations publiques sur les mots d’ordre : les troupes de Poutine hors d'Ukraine, soutien à la résistance ukrainienne, non à l'OTAN, comme cela s'est produit en Europe et dans d'autres parties du monde. Il est possible et nécessaire de mettre en place des comités de solidarité pour y parvenir. Les organisations signataires soutiennent tout particulièrement les mobilisations contre l'invasion en Russie même puisque le gouvernement de Poutine, qui les réprime durement, y a été confronté.

Troisièmement : En collaboration avec les organisations syndicales, étudiantes et populaires, il faut promouvoir la collecte de toutes sortes d'aides au peuple ukrainien. Ces collectes peuvent être envoyées par des convois d'aide ouvrière et populaire.

Enfin, comme l'un des enjeux les plus importants, les organisations signataires soutiennent les actions que les travailleurs décident d'entreprendre à travers leurs organisations pour exprimer concrètement leur solidarité et aider les ukrainiens dans leur lutte. Par exemple, les travailleurs portuaires de la raffinerie d'Ellesmere dans le Cheshire, en Angleterre, ont refusé de décharger du pétrole de Russie, reproduisant ce que les travailleurs du terminal gazier de Kent et des ports des Pays-Bas avaient fait. Selon ces informations, "une vague de protestations de ce type se propage dans les ports européens en réponse à l'invasion de l'Ukraine".

Face à la guerre en Ukraine et à la position commune que nous avons exposée, ce sont les tâches que nous proposons de réaliser avec les travailleurs et les masses du monde entier.

A bas les troupes de Poutine et de la Russie en Ukraine !

Soutien à la résistance populaire du peuple ukrainien !

Non à l'OTAN !

Pour la rupture des relations diplomatiques avec la Russie de tous les gouvernements !

Organisations signataires de l’appel :

13 mars 2022

PS. Nous invitons les organisations qui approuvent cet appel à se joindre à nous.