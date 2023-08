Ukraine : colère tous azimuts !

Après l’euphorie de s’être assis dans le cockpit d’un F-16, le président Zélensky a l’impression d’avoir déclenché par mégarde le siège éjectable, tant il a été déçu par la sortie de Nicolas Sarkozy et les livraisons d’armes occidentales. Il ne s’est pas privé de le faire savoir – au risque de se faire traiter d’ingrat.

- Alors, Monsieur le président, vous êtes content des nouvelles livraisons ?



- Vous parlez des fruits et légumes ? Parce que, questions armes, c’est toujours la misère !



- Euh… Et les missiles anglo-français, Storm Shadow et Scalp ?



- À la condition qu’on ne vise pas la Russie en profondeur ! En gros, on doit faire la guerre mais sans viser l’ennemi ! Sauf avec de petits drones, comme des gamins.



- Et les chars allemands Leopard ?



- Du bon matos, mais on nous a demandé de pas trop les mettre en première ligne, leur explosion sur les mines ferait une mauvaise publicité…



- Euh.. Y a aussi les AMX français.



- Vous parlez du truc avec des roues et un « blindage » d’époque soviétique , sans radio ni brouilleur ? Ouais, y avait aussi un lot de lance-pierres français avec une notice « Pour nourrir les troupes en autonomie totale, mais évitez de tuer des moineaux, ils sont en voie de disparition. »



- Quoi ? Je.. non, je vais…



- Calmos, je déconne pour les lance-pierres.



- Ah ! Je me disais aussi, même pour ces plaisantins de Français… Et les Abrams ?



- Quels faux-culs ces Américains ! Leurs soi-disant super-chars sont en cours de démolition-reconstruction pour une version allégée… genre modèle réduit, sans doute.



- Mais quand même, les F-16…



- Ah, parlons-en. Nos pilotes ont la meilleure planque : 4-5 ans de formation tous frais payés à l’étranger, et d’ici là la guerre sera peut-être finie !



- Certains vous trouvent ingrats, l’économie de l’Ukraine est portée à bout de bras, à coups de milliards de dollars.



- Parlons économie, alors ! Si les Occidentaux continuent de nous refiler de l’armement dégradé, nous passerons en économie dégradée.



- Je ne comprends pas, c’est quoi une économie dégradée ?



- Commerce de femmes, d’enfants et d’organes…



- Mais c’est…



- Dégradant ?



- Horrible !



- Calmez-vous, c’est une rumeur, mais je connais des mafieux qui y pensent… ils se renseignent chez vos experts au Kosovo, en Albanie. C’est juste une rumeur, comme vos F-16 fantômes.



- Et les troupes ? Compte tenu de la différence d’artillerie, on dit que vous avez perdu beaucoup plus d’hommes que la Russie, que la conscription est de plus en plus difficile, on parle de désertions, de corruption des sergents recruteurs…



- On s’est occupés des plus gourmands : en matière de corruption, tout est dans la juste mesure.



- Vous les avez arrêtés ?



- Non, on a établi un barème officiel selon le grade : pas plus d’une villa et d’un million par officier supérieur.



- Ne faudrait-il pas envisager des négociations, accepter une perte territoriale contre la sécurité ?



- Vous voulez ma mort ? Les bandéristes me surveillent… et j’ai bêtement fait passer une loi interdisant toute négociation.



- Mais aurez-vous encore de quoi reconstituer vos troupes ?



- Vous voulez dire sans les volontaires polonais ?



- Oui.



- Nous avons eu une idée géniale : constituer de petites unités mobiles, des triplettes - un vieux, une femme et un enfant !



- Quoi ?



- Le vieux courbe le dos, sur lequel l’enfant pose le canon du fusil et tire, et la femme porte les munitions. Génial, non ?



- Mmm, original en tout cas.



- Et moderne, féministe, car on peut inverser : la femme tire et l’enfant porte les munitions.



- Je crains que l’ONU ne condamne ces triplettes, à cause de l’enfant-soldat…



- Deux femmes et un vieux, alors ? Ou trois vieux ?



- Moui, là ça passe : y a des femmes dans toutes les armées occidentales, mais les vieux, pas trop vieux alors… ils passent mal à la télé.



- OK, ok, quelle bande d’hypocrites vous faites, vous autres !



- Bon, et tous nos encouragements pour votre formidable défense contre la Russie, jusqu'au dernier Ukr... euh... jusqu’à la vict… jusqu’à…



- La Crimée !



- Voilà, on va dire ça. Sachez que nos médias font tout pour vous mettre en valeur, surtout en France.



- À ce propos, est-ce que vous en pourriez pas dire aux Français de poursuivre en justice Nicolas Sarkozy, comme l’a suggéré notre ambassadeur ? Pour mensonges ?



- Mais ce qu’il a dit est vrai, et connu de tous les experts militaires…



- Pour complicité avec l’ennemi alors ?



- Mais la Russie n’est pas l’ennemi de la France, pas officiellement en tout cas, et si le président Macron est sage, ce n’est pas toujours le cas des Frenchies... L’UE a déjà censuré RT et Spoutnik, et tous leurs médias sont très complaisants avec l’Ukraine ; on ne peut décemment faire plus . Et ne mettez pas Sarkozy sur votre liste noire Myrotvorets, ça ferait un scandale difficile à étouffer…



- Vous êtes bien compliqués, vous autres ! Dans notre nouvelle démocratie c’est plus simple...

Rubrique culturelle :

Vous savez probablement dire "merci "dans plusieurs langues : danke, thanks, grazie, gracias, choukran, spassiba, obrigado, mais savez-vous le dire en ukrainien ?

On dit : « Donankor ! »

Rubrique détente :

Des nouvelles du front, sous la forme d’une blague récente :

Napoléon a été vaincu en Russie par le froid et l’hiver.

Hitler - par la pluie et la boue.

Zélensky - par les herbes et les buissons, qui gênent les chars.

Rubrique Fake détente, sur les réseaux russophones, deux montages amusants :

Zélensky devant une foule de drapreaux ukrainiens, il dit : "Qu'est-ce que vous me reprochez ? Je suis le seul juif au monde à avoir exterminé des centaines de milliers de nazis."

Zélensky à la tribune : "Les pigeons, qui vous dit que je suis le serviteur de votre peuple ?" (La série télé qui l'a rendu célèbre s'intitule "Serviteur du peuple")

Rubrique propagande :

Un grand moment hier sur LCI, à l’occasion de la fête des drapeaux en Russie. Une des « expertes » ukrainiennes en a tellement fait sur les images de la fête à Donetsk, qu’une ancienne ambassadrice de France s’est sentie obligée de dire, en substance, que quand même, certains habitants de Donetsk se sentent réellement Russes ethniques ! Elle n’a pas eu le temps de développer… Quand l’enthousiasme militant de la jeunesse fanatique rencontre l’absence d’éthique journalistique, ça donne : LCI/LCU… la chaîne de l’Ukraine de l’Ouest.