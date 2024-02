Ukraine : combien valent la Crimée et le Donbass ?

@rogal Ah oui, j’avais raté cette phrase ! c’est exactement l’inverse, même sur LCI, sommet de propagande, les experts s’accordent à dire que Kiev, malgré l’aide occidentale, celle avouée et celle secrète, n’a pu et pourra encore moins repousser l’armée russe , a fortiori la vaincre.

D’une part, par victoire il était sous-entendu repousser jusqu’aux frontières précédentes, car vaincre au sens défaite totale a toujours été impossible vu la doctrine nucléaire lorsque l’intégrité du pays est en jeu. Et maintenant que le Donbass et la Crimée ont été rattachés, cette doctrine s’applique aussi à ces nouveaux territoires, rendant impossible sa reconquête, sauf imprévisible comme un changement de régime à Moscou.

Le grand secret de ce conflit, c’est le degré d’implication des différents pays occidentaux, renseignement électronique, planification des opérations (on sait juste que pour lancer des missiles sur des cibles civiles, il faut une autorisation...), formateurs sur place, « mercenaires » envoyés, instructeurs sur place, et planification des opérations voudrait dire direction des combats... Coup d’Etat, magouilles des Biden, corruption, armement, ça on sait déjà, mais là, ce serait la co-belligérance,... Sans l’implication occidentale, ne serait-ce que l’armement, et sans Bojo venu à Kiev convaincre Zélensky de ne pas signer, le conflit aurait été terminé rapidement en 2022,