Ukraine et UK : Est-ce un Rosbif Vodka ?

"Le Royaume-Uni est aux côtés de l'Ukraine et découvrez comment vous pouvez aider".[i] Ceci est la page d’accueil du Royal Institute of International Affairs , fondé en 1920 ; Un institut de réflexion basé à Londres, plus connu sous le nom de Chatham House . C'est en fait l'équivalent britannique du Council on Foreign Relations américain. Pour être clear, un très influent Think Tank d’outre Manche. Il ne s'agit pas d'un appel à la charité, mais du microsite du gouvernement britannique qui proclame son aide pour repousser l'invasion russe. Car une question se pose ? Pourquoi cette volonté farouche de 3 gouvernements successifs britanniques à supporter l’Ukraine, militairement et financièrement, quels en sont les plans et l’agenda cachés ? Sans exagérer, le Royaume-Uni s’est placé dès le début du conflit aux avant-postes de la réponse occidentale face à l’invasion russe de l’Ukraine. Qu’il s’agisse des sanctions, des livraisons d’armes ou de la rhétorique, le pays a joué un rôle central dans la mise en œuvre de « l’unité occidentale » face à Vladimir Poutine.

Depuis le référendum de 2016 du Brexit, le pays n’a pas connu de retrait dans les affaires internationales ou de repli sur lui-même. Au-delà de l’Ukraine, le pays conserve une influence intacte sur les affaires mondiales. La signature de l’accord AUKUS en septembre 2021 entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie confirme la place du Royaume-Uni en Asie-Pacifique, en partie au détriment de la France et de l’Union européenne. Dans le golfe, le Royaume-Uni s’est rapproché avec succès de l’Arabie Saoudite et du Qatar, afin d’attirer davantage d’investissements. Il y a une volonté de réinvestir massivement dans la défense en prenant l’engagement d’augmenter le budget jusqu’à 3% du PIB d’ici à 2030. Bon, c’est très bien tout cela, mais, l’UK n’a aucun lien historique avec l’Ukraine, donc why ? Car depuis la nuit des temps, la bien nommée « Perfide Albion » n’a jamais fait dans le sentimental, mais à fond dans le pragmatisme et l’art de diviser.

Position mondialiste des british

1 : Londres a une relation historiquement plus conflictuelle avec Moscou que les autres capitales européennes. Les assassinats successifs de ressortissants russes sur le sol britannique ces dernières décennies, jusqu’à l’affaire Skripal en 2018, ont profondément marqué l’approche britannique.

2 : L’alignement presque total sur les États-Unis. En Ukraine, le Royaume-Uni se place dans le sillage américain. Ce n’est pas une surprise : la proximité avec les États-Unis est une constante de la politique étrangère britannique, déjà même lorsque le pays était membre de l’UE.

3 : Pays majeur, membre du G7, de l’OTAN et du Conseil de sécurité des Nations unies, puissance militaire, nucléaire, économique, financière et commerciale mondiale. La sortie de l’Union européenne n’a pas modifié ces données fondamentales de la puissance britannique.

4 : Au plan financier, Londres reste une place financière mondiale de premier plan. Les autorités britanniques ont donc eu un rôle important dans l’identification et le gel des avoirs financiers russes ciblés par les sanctions.

5 : Le Royaume-Uni a été associé, malgré sa sortie de l’UE, aux discussions entre États membres de l’Union européenne, par la participation directe du Foreign Secretary à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE en mars 2022, puis à la réunion inaugurale de la Communauté politique européenne à Prague en octobre.[ii]

Pour faire court, l’Angleterre est dans l'Europe tout en étant sortie, avec son postérieur entre sa chaise et celle des States… Du grand Art shakespearien my dear !

Remontons dans le temps

Le premier ministre britannique Boris Johnson d’alors se positionna comme "leader" dans l'aide à l'Ukraine et fut le premier dirigeant mondial à déclarer que Vladimir Poutine "doit échouer". Son ministre des Affaires étrangères Liz Truss, qui lui succéda durant 49 jours, à son poste, dans un discours à la Mansion House, plaça encore la barre plus haut en déclarant que : « le Royaume-Uni continuera à aller plus loin et plus vite pour pousser la Russie hors de l'ensemble de l'Ukraine ». C’est, elle aussi, qui, devenue 1ʳᵉ, parla de bombe atomique… Le contexte est essentiel pour comprendre pourquoi l'approche du Royaume-Uni fut si optimiste : Mr Johnson et ses ministres cherchaient toutes les occasions de démontrer comment le Brexit a permis au Royaume-Uni d'agir avec plus d'agilité. Comme l'a déclaré Mme Truss, le Royaume-Uni est prêt à « faire les choses différemment, à penser différemment et à travailler différemment [...] pour faire avancer les choses ». Et nous amener, avec le 3ᵉ larron, Sunak, à une 3ᵉ guerre mondiale apocalyptique !

Quant au renard de Kiev

En réponse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky invoqua Winston Churchill et ainsi appuya sur tous les bons boutons en matière d’éloges adressées à Johnson. Le président ukrainien aussi ne cessa de juxtaposer la position du Royaume-Uni à celle d'autres pays, comme il l'a fait récemment en réitérant ses critiques à l'égard de l'Allemagne pour sa dépendance énergétique russe et son hésitation à fournir de l'armement lourd. L'Ukraine voit le Royaume-Uni comme un pays audacieux. Lorsque l'arsenal du Royaume-Uni, notamment des armes antichars légères et des missiles sol-air ainsi que d'autres munitions et équipements, ont commencé à arriver au cours de l'année 2021, les Ukrainiens ont perçu le Royaume-Uni comme "audacieux", déclara Orysia Lutsevych, responsable du Forum Ukraine à Chatham House. Dans un discours devant le parlement ukrainien, M. Johnson s'est engagé à fournir davantage de véhicules blindés, de drones et de missiles anti-navals à plus longue portée. Avant cela, dans le cadre de l'opération Orbital, des soldats britanniques formaient déjà des Ukrainiens, tandis que depuis 2018, des navires britanniques patrouillent régulièrement en mer Noire. L'Ukraine est également reconnaissante aux services de renseignement britanniques qui, avec les Américains, ont publiquement prédit l'invasion à un moment où les services d'autres pays tiraient différentes conclusions, soit parce qu'ils prenaient leurs désirs pour des réalités, soit parce qu'ils étaient sceptiques à cause de l'Irak.

Bien que l'approche récente du Royaume-Uni puisse à juste titre être considérée comme prévoyante, elle est par ailleurs intelligente en ce qu'elle joue sur l'image d'un "preneur de risques courageux". Cela permet au Royaume-Uni de contourner la France et l'Allemagne, d'approfondir ses relations avec les États-Unis et de développer des liens plus forts avec d'autres pays tels que la Pologne, les pays nordiques et les pays baltes. Il contribue aussi à faire du Royaume-Uni un allié courageux de ceux qui, dans la région Indopacifique, cherchent à contrer la menace croissante de la Chine.

Sur le plan intérieur, cette invasion a également été une aubaine politique pour Boris Johnson, car elle lui a permis de répondre à l'indignation des médias et de l'opinion publique concernant les fêtes organisées à Downing Street pour enfreindre la loi pendant la pandémie, en appelant à ne pas faire de vagues durant une crise d'une telle ampleur. Comme le dit Lutsevych, Johnson et Zelenskyy sont liés parce qu'ils sont tous deux des "personnages excentriques et imprévisibles".

Pas si ennemis que ça !

Le récent rapport du Chatham House sur la kleptocratie souligne à quel point les hommes politiques britanniques, en particulier les conservateurs, ont bénéficié de l'argent russe, et comment des efforts acharnés ont été déployés pour retarder puis minimiser deux rapports parlementaires critiques sur le "Londongrad". Et malgré plusieurs empoisonnements très médiatisés sur le sol britannique et des cybers attaques répétées, aucune personnalité proche de Poutine n'a été sanctionnée par le Royaume-Uni.

L'intégrité de l'Ukraine a été ignorée

Lorsque la Russie a envahi le Donbass et annexée l'Ukraine en 2014, le Royaume-Uni se rallia aux efforts de la France et de l'Allemagne pour négocier un règlement avec Moscou et Kiev dans le cadre du format Normandie*, qui a finalement échoué par manque de respect des accords de Minsk... Le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis, la France et la Russie, avaient aussi une responsabilité en tant que signataires du mémorandum de Budapest de 1994, qui fournissait des garanties de sécurité souples à l'Ukraine en échange de l'abandon de son arsenal nucléaire datant de l'ère soviétique. Mais Zelenskyy ne mentionne rien de tout cela, car, selon Lutsevych, il serait "fou d'évoquer le passé" alors que l'aide de la Grande-Bretagne et son langage direct dénonçant Poutine ne sont pas seulement les bienvenus, mais peuvent être utilisés pour galvaniser les autres à faire plus.

Sunak il y a 2 jours : Le Royaume-Uni va envoyer des centaines de missiles de défense aérienne et de drones armés à l'Ukraine, en plus des missiles de croisière Storm Shadow (portée 250 km) annoncés la semaine dernière. Cela signifie que ce pays va plus loin que tout autre pays dans la fourniture d'armes susceptibles de faire basculer le champ de bataille en faveur de l'Ukraine. Pour Mr Zelensky c’est important que l'Occident envoie également des avions de combat.[iii] Et il est à craindre que ce Sunak approuve prochainement… Wait & see… La catastrophe !

La passation du poste de Prime Minister allant de Johnson à Truss, et aujourd’hui Sunak, démontre que ce ne sont pas les individus qui décident d’une guerre, (ce n'est pas nouveau), mais, des pouvoirs économiques, financiers et politiques qui depuis le début de ce conflit ukrainien veulent le pourrissement de la situation ; d’ailleurs, c'est « eux » qui ont posé les jalons depuis le Maïdan, la place de l’Indépendance de Kiev en 2014... Ces « gens » là partent toujours de loin ou comme aux Échecs, 5 coups d’avances dans le ciboulot. Qui pourraient-ils être ? Là, ce ne sont que spéculations de complotiste du dimanche… Matin à l’aube, l’heure des fusillés. Les U.S ? Presque certain, car le château de carte bancaire s’effondre et le gouvernement est au seuil du non-paiement. Les zigotos du G7 ? De bonnes chances, car eux sont dans leur logique mortifère. Y'a trop de monde, faut dégager au karcher. D’un monde bipolaire à un multipolaire ? On s’y dirige à grand pas, avec pour conséquence le remplacement de la monnaie Dollar comme seul moyen de paiement internationale par d’autres currencies exotiques. Les hommes, ceux qui mènent la danse et comme tous sont très âgés et dans une logique de « après MOI le déluge »… Bref, j’en oublie certainement, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes sur une pente savonneuse, savonneuse… Aujourd’hui c’est un petit verre qu’il te faut, mais demain ? Ce sera tout un paquet ! (Coluche)