Ukraine : la vérité de 2023 n’est pas celle de 2014

Un article de Caitlin Johnstone du 30 janvier 2023 publié sur le site ''Consortium News'' relate comment elle à découvert un article d'opinion paru en 2014 dans The Guardian, intitulé "Ce n'est pas la Russie qui a poussé l'Ukraine au bord de la guerre", écrit par Seumas Milne, qui allait devenir l'année suivante le directeur exécutif de la stratégie et de la communication du Parti travailliste sous Jeremy Corbyn.

Caitlin Johnstone précise : « Si j'en parle, c'est parce que les perspectives que vous trouverez dans cet article sont choquantes, car elles s'écartent fortement de tout ce que vous verrez publié dans la presse grand public sur l'Ukraine en 2023. »

L'article original du Guardian mérite effectivement une nouvelle lecture 9 ans plus tard. Il a été traduit à l'aide DeepL et peut, de ce fait, comporter quelques approximations.

Vous trouverez l'article original sur le site du Gardian.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/30/russia-ukraine-war-kiev-conflict

La tentative de faire basculer Kiev dans le camp occidental en évinçant un dirigeant élu a rendu le conflit certain. Il pourrait être une menace pour nous tous.

Twitter @SeumasMilne Wed 30 Apr 2014 21.01

La menace de guerre en Ukraine est de plus en plus grande. Alors que le gouvernement non élu de Kiev se déclare incapable de contrôler la rébellion dans l'est du pays, John Kerry qualifie la Russie d'État voyou. Les États-Unis et l'Union européenne renforcent les sanctions contre le Kremlin, qu'ils accusent de déstabiliser l'Ukraine. La Maison Blanche serait prête à adopter une nouvelle politique de guerre froide visant à faire de la Russie un "État paria".

Cela pourrait être plus explicable si ce qui se passe actuellement dans l'est de l'Ukraine n'était pas le reflet de ce qui s'est passé à Kiev il y a quelques mois. À l'époque, des manifestants armés sur la place Maidan s'emparaient des bâtiments gouvernementaux et exigeaient un changement de gouvernement et de constitution. Les dirigeants américains et européens ont pris fait et cause pour les "militants masqués" et ont dénoncé la répression du gouvernement élu, tout comme ils soutiennent aujourd'hui le recours à la force du gouvernement non élu contre les rebelles qui occupent les postes de police et les mairies dans des villes comme Slavyansk et Donetsk.

"L'Amérique est avec vous", avait alors déclaré le sénateur John McCain aux manifestants, aux côtés du chef du parti d'extrême droite Svoboda, alors que l'ambassadeur américain marchandait avec le département d'État pour savoir qui composerait le nouveau gouvernement ukrainien.

Lorsque le président ukrainien a été remplacé par un gouvernement choisi par les États-Unis, dans le cadre d'une prise de pouvoir totalement inconstitutionnelle, des hommes politiques tels que William Hague ont effrontément trompé le Parlement sur la légalité de ce qui s'était passé : l'imposition d'un gouvernement pro-occidental au voisin le plus névralgique et politiquement divisé de la Russie.

Poutine s'est vengé, s'inspirant du modèle américain des manifestations de rue, même si, comme à Kiev, les protestations qui se sont propagées de la Crimée à l'est de l'Ukraine bénéficient manifestement d'un soutien massif. Mais ce qui avait été un glorieux cri de liberté à Kiev s'est transformé en infiltration et en agression insatiable à Sébastopol et à Louhansk.

Après que les Criméens ont voté massivement pour rejoindre la Russie, la plupart des médias occidentaux ont abandonné tout soupçon de couverture impartiale. Ainsi, Poutine est désormais systématiquement comparé à Hitler, tandis que le rôle de la droite fasciste dans les rues et au sein du nouveau régime ukrainien a été occulté dans la plupart des reportages, au profit de la propagande poutiniste.

On n'entend donc pas beaucoup parler de la vénération par le gouvernement ukrainien des collaborateurs nazis et des pogromistes du temps de guerre, ni des incendies criminels des maisons et des bureaux des dirigeants communistes élus, ni de l'intégration de l'extrême droite dans la garde nationale, tandis que l'antisémitisme et le suprématisme blanc des ultranationalistes du gouvernement sont assidûment minimisés et que les fausses identifications des forces spéciales russes sont relayées comme des faits.

En réalité, après deux décennies d'expansion de l'OTAN vers l'est, cette crise a été déclenchée par la tentative de l'Occident d'attirer l'Ukraine de manière décisive dans son orbite et sa structure de défense, par le biais d'un accord d'association avec l'UE explicitement anti-Moscou. Son rejet a conduit aux manifestations de Maidan et à la mise en place d'une administration anti-russe - rejetée par la moitié du pays - qui a malgré tout signé les accords avec l'UE et le Fonds monétaire international.

Aucun gouvernement russe n'aurait pu acquiescer à une telle menace en provenance d'un territoire qui était au cœur de la Russie et de l'Union soviétique. L'absorption de la Crimée par Poutine et son soutien à la rébellion dans l'est de l'Ukraine sont clairement défensifs, et la ligne rouge est désormais tracée : l'est de l'Ukraine, au moins, ne sera pas avalé par l'OTAN ou l'UE.

Mais les dangers se multiplient également. L'Ukraine s'est révélée être un État à peine opérationnel : l'ancien gouvernement n'a pas été en mesure de nettoyer Maidan, et le régime soutenu par l'Occident est "impuissant" face aux protestations dans l'est industriel soviétique et nostalgique. Malgré tous les discours sur les "hommes verts" paramilitaires (qui s'avèrent être en grande majorité ukrainiens), la rébellion a également de fortes exigences sociales et démocratiques : qui s'opposerait à un référendum sur l'autonomie et à des gouverneurs élus ?

Pendant ce temps, les États-Unis et leurs alliés européens imposent des sanctions et dictent leurs conditions à la Russie et à ses protégés à Kiev, encourageant la répression militaire des manifestants après les visites de Joe Biden et du directeur de la CIA, John Brennan. Mais de quel droit les États-Unis sont-ils impliqués, en incorporant dans leur parapluie stratégique un État qui n'a jamais été membre de l'OTAN et dont le dernier gouvernement élu est arrivé au pouvoir sur une plate-forme de neutralité explicite ? Ils n'en ont aucune, bien sûr, et c'est pourquoi la crise ukrainienne est perçue sous un jour si différent dans la majeure partie du monde. Le conservatisme et le nationalisme oligarchiques de Poutine ne font peut-être pas l'unanimité dans le monde, mais le contrepoids de la Russie à l'expansion impériale américaine est bien accueilli, de la Chine au Brésil.

En fait, l'une des conséquences de la crise sera probablement une alliance plus étroite entre la Chine et la Russie, alors que les États-Unis poursuivent leur "pivot" anti-chinois vers l'Asie. Et malgré la violence croissante, le coût en vies humaines de l'implication de la Russie en Ukraine a été jusqu'à présent minime par rapport à toute intervention occidentale significative à laquelle on peut penser depuis des décennies.

Le risque de guerre civile augmente néanmoins, et avec lui les chances que des puissances extérieures soient attirées dans le conflit. Barack Obama a déjà envoyé des forces symboliques en Europe de l'Est et subit des pressions, tant de la part des républicains que des faucons de l'OTAN comme la Pologne, pour en envoyer beaucoup plus. Des troupes américaines et britanniques doivent prendre part à des exercices militaires de l'OTAN en Ukraine cet été.

Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà surjoué leur rôle en Ukraine. Ni la Russie ni les puissances occidentales ne souhaitent intervenir directement, et l'évocation par le Premier ministre ukrainien d'une troisième guerre mondiale n'est sans doute pas autorisée par ses parrains de Washington. Mais un siècle après 1914, le risque de conséquences involontaires devrait être assez évident, car la menace d'un retour des conflits entre grandes puissances s'accroît. Il est essentiel de faire pression pour une sortie négociée de la crise.