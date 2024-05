Ukraine : le missile « Scalp » qui décoiffe !

Ce missile, fait partie du programme "Chrysalide" comme la métamorphose de la chenille en papillon… Sont poétiques ces va-t-en-guerre, lorsqu’il s’agit de bazarder des instruments au service de la mort, car, oui, un missile qui tombe vers la terre a comme seule intention de tuer. Alors, afin de lisser le discours, on emploie une dialectique qui adouci le « nettoyage. », du style, « frappes préférentielles. »

Le Scalp : détruit en « profondeur »,[i] ce qui veut dire, « tire à une distance de sécurité, de l’ordre de 300 km ou plus, depuis un avion de chasse, pour aller pénétrer des territoires ennemis défendus par des missiles sol-air », selon un officier de l’armée de l’Air. Conçue pour répondre aux exigences exigeantes des attaques pré-planifiées contre des cibles fixes ou stationnaires de grandes valeurs. Capable d’être utilisé dans des conditions extrêmes, l’arme offre aux opérateurs une capacité de frappe en profondeur très flexible basée sur un système sophistiqué de planification de mission . Il est furtif, vole à base altitude et à 400 kg de charge explosive. En plus, il est spécialement conçu pour des objectifs de type "durcis", c’est-à-dire des bunkers ou des bâtiments importants, et des cibles à "haute valeur ajoutée ". » L’arme est désormais en service dans trois pays, offrant une potentialité de frappes en profondeur inégalées , il est appelé « Storm Shadow »,[ii] ou en frenchie : ombre de tempête, et il est vrai que ça pète costaud et que ça décoiffe le Scalp quand ça tombe sur le râble !

Macron donneur de leçon et vendeur de missiles : Comme dab, sans demander l’avis de personne, qui, de toute manière, avec cette soi-disant « opposition » en carton qui siège et ne le dérange du tout dans ses velléités guerrières, le Manu-militari fait envoyer 40 missiles à son potto Zelensky ! En plus, en bon vendeur/bonneteau de coin de rue, il réalise une bonne affaire. L’opération a commencé en janvier 2024, « Une démarche économique très efficace, puisque les Scalps sortis des « cocons » étaient de toute façon destinés à être "ferraillés" [détruits] », selon une source proche du dossier. Ainsi, ils sont livrés à l’Ukraine à un prix ultra-compétitif , « au quart de la valeur d’un missile neuf », précisent des sources.[iii] L'opération est entièrement financée par Paris via le fonds d’aide français à l’Ukraine . En outre, « ce mécano [schéma] n’a aucun impact sur les besoins des forces françaises », conclut-on à Paris.[iv] Bref, comme dans une boutique de vêtements de secondes mains, on se débarrasse des « nanars » à un prix préférentiel. Il faut savoir que dans le petit monde clos de l’armement, ce n’est pas le cynisme qui étouffe. « Quant au schéma industriel, plusieurs scénarios sont possibles : le cas le plus favorable serait celui d’une cession directe à l’Ukraine avec rachat d’un missile neuf derrière , c’est le top ! », souffle un proche du dossier, le doigt barrant les lèvres. Chut… c’est un secret bien gardé. »[v] Ben non, banane, puisque qu’un minus comme moi peut en parler. Sont vraiment dans leur monde hors sol, ou la décence et l’amour de son prochain joue à la fille de l’air.

Le fonds d’aide français à l’Ukraine ? En octobre 2022, Sébastien Lecornu et son homologue ukrainien, Oleksii Reznikov, signent un accord à Bruxelles, lors de la réunion ministérielle de l’OTAN, et en marge (donc, faisant fi des autres membres de l’Europe et de l’OTAN) ils créent le fonds spécial de soutien à l’Ukraine .[vi] Ce fonds est doté de 200 millions d’euros pour l’année 2023, et est conçu afin de permettre à l’Ukraine de contractualiser avec la BITD française (base industrielle et technologique de défense) et de disposer, dans les meilleurs délais et aux meilleurs prix , des armements dont elle a besoin. Ce fonds a montré toute son efficacité selon le ministère des Armées. Il a donc été décidé de, le réabonder de 200 millions d’euros en fin d’année 2023, pour 2024. Tout ça, sans concertation, car Manu, est le King of du monde et s’en tape de ses partenaires, de la constitution et de la France en général. « J’veux ma guerre à moi, Na ! »

J’suis mauvaise langue, puisqu'il y a bien l’opposition qui s’agite et agite. Par le biais du sire Cédric Perrin, président de la commission des Affaires étrangères et de la défense et sénateur du Territoire de Belfort. Le Cédric, c’est un martial scrogneugneu et chaud patate pour la guerre : « L'avenir de l'Europe est lié à ce qui se passera en Ukraine. Le projet de Poutine est plus large qu'on le pense. Il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Il faut que les Européens comprennent que les Ukrainiens se battent pour nous. » Ah, ce fantasme bien répété à l’infini, des russes entrant dans Paris ! Il trouve aussi que la production d’obus et missile est trop lente « D'un côté, les industriels veulent des commandes pour produire. De l'autre, le ministère des Armées nous assure qu'elles sont passées. On va lancer une information sur les munitions, d'autant qu'on a voté 16 milliards dans la LPM. » Et il ose, mettre en doute « la bonne foi » de Macron « 40 Scalp, c'est bien, mais il faut être prudent. On fait des annonces à un pays en guerre. Il faut que ces promesses se concrétisent. » Douterait-il le malotru de Macron ? Comme on le voit, ce sénateur de 50 ans, âge de « bébé » pour la fonction, qui n’a jamais vraiment bossé, car en lisant sa bio,[vii] il est dans la politique depuis toujours, et enfin aucun risque qu’il aille là-bas se prendre une balle. Encore un, qui nous bassine et qui vit à nos crochets depuis toujours. Quand va-t-on nous débarrasser le plancher de ces bigorneaux accrochés au rocher France ?

Afin de finir, citons le général prussien Carl von Clausewitz qui en connaissait un bout question guerre. « La grande incertitude des données de la guerre est une difficulté particulière, car toute action doit, dans une certaine mesure être planifiée dans une semi obscurité qui, le plus souvent, à la manière d’un brouillard ou d’un clair de lune, donne aux choses des dimensions exagérées ou anormales. »[viii] Et brouillard ou clair de lune ne sont-ils pas une spécialité macronienne ? C’est à réfléchir !

Georges ZETER/mai 2024

VIDEO : Guerre en Ukraine : la France va livrer 40 missiles Scalp