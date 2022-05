UKRAINE : les faits et les preuves

Il est très difficile en temps de guerre de discerner dans la propagande, le vrais et le faux . Or nous sommes dans le camps de l'OTAN, et nous subissons la propagande occidentale . En effet, Il n'y a pas une voix discordante, on entend partout la même version des faits érigée en vérité définitive. En conséquence, il est très difficile de faire connaître ce qui ce passe réellement en Ukraine surtout si les faits ne correspondent pas à la doxa. C'est pourquoi je commencerai cet article par trois témoignages irréfutables en préambule.

PREAMBULE

1 - De retour d’Ukraine, Adrien Bocquet raconte : « J’ai vu des crimes abominables commis par Azov »





Sud Radio reçoit Adrien Bocquet, il revient de 3 semaines en Ukraine.

Adrien Bocquet, ancien fusilier de l’armée française, a livré le récit sur Sud Radio, le 10 mai, de trois semaines passées en Ukraine dans le cadre d’une action humanitaire médicale, durant lesquelles il a pu observer des exactions.

« Les seuls crimes de guerre que j’ai vus […] ont été perpétrés par des militaires ukrainiens », a-t-il raconté, précisant qu’il n’écartait en aucun cas des comportements similaires de la part des forces russes.

« Il y en aussi côté ukrainien et on n’en parle pas », a-t-il souligné, s’insurgeant contre les propos tenus dans les médias par toutes les personnes qui ne se sont pas rendues elles-mêmes sur le terrain.

« J’ai vu des choses abominables », a-t-il insisté, concluant : « Si vous regardez les médias et si vous allez en Ukraine, ce n’est pas une gifle que vous prenez, mais trois coups de poing. »

« Ce qui me choque énormément, c’est que l’Europe donne de l’armement à des militaires néonazis, on n’en parle pas, il suffit de regarder, c’est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine et ça ne pose aucun problème »





2 - Des documents scandaleux révélés





Efraim Zuroff, le directeur du Centre Simon Wiesenthal en Israël, a dénoncé les troupes canadiennes pour avoir entraîné des combattants néonazis en Ukraine :

« Le gouvernement du Canada n'a pas fait preuve de diligence raisonnable » , a déclaré Ephraim Zuroff au Citizen d'Ottawa mercredi. « Défense Canada a l'obligation de savoir exactement qui ils forment.



Zuroff, cependant, insiste sur le fait qu'il est de la responsabilité du ministère canadien de la Défense de savoir exactement qui sont les stagiaires."Il ne fait aucun doute qu'il y a des néo-nazis en Ukraine sous diverses formes, que ce soit dans le régiment Azov ou dans d'autres organisations", a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Canada a dépensé près d'un milliard de dollars (794 millions de dollars) pour former les troupes ukrainiennes depuis le coup d'État de 2014, lorsque des nationalistes soutenus par l'Occident ont renversé le gouvernement démocratiquement élu du pays. Les néonazis ont été l'outil de l'opération de changement de régime, et le bataillon Azov a ensuite été utilisé pour réprimer la dissidence.

REF : https://www.b92.net/eng/news/world.phpyyyy=2022&mm=04&dd=14&nav_id=113531

3 - L’ONU fait état d’informations « crédibles » sur des actes de torture pratiqués sur des soldats russes

A l’occasion d’une conférence de presse consacrée à la situation critique des civils dans le conflit ukrainien le 10 mai, Matilda Bogner, qui dirige la mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies sur le terrain , a confirmé que des mauvais traitements ont été infligés aux prisonniers russes par les troupes ukrainiennes, rapporte le journal américain The Hill.

« Nous avons reçu des informations crédibles faisant état de torture, de mauvais traitements et de détention au secret, par les forces armées ukrainiennes, de prisonniers de guerre appartenant aux forces armées russes et aux groupes armés affiliés », a-t-elle déclaré.

Parmi les traitements inhumains mis en cause, les soldats capturés ont pu être « contraints de faire […] des excuses et des aveux, et [soumis à] d’autres formes d’humiliation », a-t-elle précisé.

Les différentes régions russophones

I - Le coup d'Etat en 2014

Le coup d'Etat dit du Maïdan , en 2014, fut organisée par Victoria Nuland - la sous secrétaire d’État US - avec l’aide des groupes paramilitaires aguerris aux combats. Ces groupes d'assaut sont appelés « bandéristes » car ils se réclament de Stepan Bandera qui commandait des groupes d'assaut de nazis ukrainiens, particulièrement violents, alliés à l'Allemagne pendant la seconde guerre mondiale

Voir vidéos : - Ukraine, les masques de la révolution - Documentaire complet : Tournée en 2015, un an après la révolution du Maïdan, cette enquête met en lumière le pouvoir des bataillons nationalistes en Ukraine dans les mois qui ont suivi le changement de régime. Elle reconstitue le massacre de pro-Russes à Odessa le 2 mai 2014 https://www.youtube.com/watch?v=VLXtWfTcLC4

Anne-Laure Bonnel. Reporter sur le DONBASS (2016) https://www.youtube.com/watch?v=j04-wtsA8Hg https://www.dailymotion.com/video/x88ec63 https://www.youtube.com/watch?v=8L_9-GS7ZCM

Christelle Néant film sur le Donbass https://vimeo.com/202792798

Puis, c’est un oligarque, Petro Poroshenko (Zélensky lui succèdera) qui devint président. Les postes officiels furent attribués aux « bandéristes ». Un tiers des ministres étaient nazis, ils étaient issus de Slovoda, de Secteur droit ou de la milice d’Autodéfense du Peuple ukrainien. Andriy Parubiy devint secrétaire du Conseil national de Sécurité et de Défense et Dmytro Yarosh son adjoint.

Immédiatement le nouveau régime interdit la langue russe pourtant parlée par une large partie de la population. Ceci engendrera la révolte de tout l'Est de l'Ukraine qui est le début de la guerre en Ukraine.

Alors que la révolution dite de la « dignité » par ces auteurs n’est pas encore terminée, les bandéristes organisent une marche aux flambeaux à Kiev en l’honneur du criminel contre l’humanité Stepan Bandera. Il ne s’agit plus d’un groupuscule : voir la vidéo : https://www.voltairenet.org/IMG/mp4/manif_a_kiev_01.01_2014.mp4

Défilé des nazis à Kiev



Le président ukrainien Petro Porochenko, son successeur Zélensky non plus, n’entend pas mettre en oeuvre les accords de Minsk. Il entend couper l’accès aux services publics à ses compatriotes du Donbass tant qu’ils lui tiendront tête :

https://twitter.com/i/status/1500186633563299843

Refusant ce retournement de l’Histoire, la Crimée vota son indépendance et adhéra à la Fédération de Russie, tandis que les régions du Donbass (Donetsk et Lougansk) se déclaraient autonomes. Tout était en place pour la tragédie ukrainienne.

II - Rappel des Causes de l'intervention russe

Lorsque Moscou engage la solution militaire pour résoudre la menace ukrainienne il est bon de rappeler que, dans les jours précédents :

• Du côté de Washington, les USA venaient de rejeter catégoriquement non seulement la proposition d’un traité de sécurité collective indivisible exprimée à plusieurs reprises par le Kremlin (à Washington puis devant l’ONU, l’OTAN, l’OSCE) et ceci sans aucune explication, mais en plus venaient depuis le 17 janvier de mettre en place un pont aérien délivrant quotidiennement aux forces ukrainiennes des dizaines de tonnes d’armes et de munitions.

• Du côté de Kiev, depuis le 12 février, ses forces déployées dans le Donbass venait non seulement d’intensifier leurs bombardements contre les populations de Donetsk et Lougansk en vue d'une invasion début mars 2022 (voir document ci-dessous) du Donbass qui avait été annoncé à grands bruits par par Zélensky au parlement de son pays : « nous reconquérons la Crimée et le Donbass »

Mais surtout, par la voix de son président Zelensky, confirmait publiquement que Kiev ne respecterait pas les accords de Paix (les accords de Minsk) , maintiendrait sa demande d’intégration dans l’OTAN et, « cerise sur le gâteau », doterait son armée de l’arme nucléaire.

Dès lors, même si la réaction militaire russe peut paraître à certains violente, il n’en demeure pas moins qu’elle intervient non seulement dans l'urgence du fait de la menace d'invasion du Donbass. Mais aussi la Russie intervient après 8 années d’échecs diplomatiques russes à vouloir amorcer les accords de Minsk et contre des menaces existentielles pesant sur les populations du Donbass autant que sur les grands centres névralgiques russes occidentaux. En effet pour ces derniers, si l'Ukraine adhère à l'Otan, c'est des missiles nucléaires US à 5 minutes de Moscou - INTOLERABLE



En fait, c'est Washington qui a commandité la guerre contre le Donbass russe puis, l’a entretenu par des violations quotidiennes des accords de Minsk tout en augmentant considérablement l'armement et consolidant les positions de l'armée ukrainienne.Tout ceci a abouti à une militarisation « otanienne » de fait du pays qui conduirait inévitablement la Russie à réagir violemment.





III - L'intervention russe :

Ainsi, une menace absolument inacceptable pour les russes était constamment créée à la frontière de la Russie Tout indiquait qu’un affrontement avec les néo-nazis et les banderistes soutenus par les États-Unis et leurs sous-fifres était inévitable.

Au fil du temps nous avons vu, depuis 2014, l’infrastructure militaire se mettre en place, des centaines de conseillers étrangers ont commencé à travailler et des livraisons régulières d’armes de pointe en provenance des pays de l’OTAN. La menace grandissait chaque jour.

En conséquence, la Russie a lancé une attaque préventive contre l’agression. C’était une décision forcée pour porter un coup d’arrêt à l’extension territoriale de l’OTAN.

Jacques Baud : "Les Américains ont instrumentalisé l'Ukraine de façon perverse."

On peut observer une stratégie d’autant plus ambitieuse que les forces qui lui sont consacrées (env. 90 000 à 140 000 hommes selon les sources) semblent être relativement faibles par rapport à l’étendue du théâtre d’opérations (2000 kilomètres entre Kiev et Kherson), les forces en présence (260 000 soldats ukrainiens plus 300 000 réservistes rappelés), ainsi que le coefficient du rapport de force « assaillant/défenseur » qui donne toujours un avantage à ce dernier.

Pour rappel, l’objectif principal de cette « opération militaire spéciale » était de défendre la République populaire du Donbass contre les assauts génocidaires imminent des nazis ukrainiens.

L’Ukraine ayant rejeté la diplomatie, il était nécessaire d’élargir l’opération pour en arriver à la « démilitarisation et à la dénazification » de l’Ukraine, en détruisant les cibles militaires avec grande prudence pour épargner les civils.





Défilé des bandéristes (nazis ukrainiens) devant les officiers allemands





IV - Bilan des opérations russe

Il y a bien sûr un succès évident à ces opérations militaires russes dans leur objectifs de démilitariser l’Ukraine car les frappes russes réalisées au cours du premier mois ont détruit environ 70% de ses ressources stratégiques (dépôts divers, centres de commandement, parc aérien, usines d’armement etc) empêchant ainsi les forces de Kiev, et malgré leur supériorité numérique, d’engager des contre offensives majeures ou simplement de reprendre l’initiative.

Cependant les objectifs russes n’ont pas été tous atteints : le régime de Kiev n’a pas capitulé, l’OTAN n’a pas renoncé (bien au contraire), et les forces ukrainiennes ont encaissé le choc initial et même engagé un certaine résistance grâce à des combats s’appuyant sur une guérilla antichar et une défense urbaine dans la profondeur.

La résistance de l'armée ukrainienne n’a été rendue possible que grâce aux formations, aux aides logistiques et à l’engagement du renseignement stratégique de l’OTAN qui depuis avril amplifie quantitativement et qualitativement ses aides, risquant ainsi de provoquer une extension internationale du conflit.

Deux mois après le début des opérations militaires russes, force est de constater qu’elles évoluent vers un conflit régional de haute intensité et de longue durée dont les perspectives mondiales ne sont pas écartées. L'armée russe avance lentement en terrain difficile et surtout miné et très bien bien protégé notamment par de nombreuses casemates enterrées

Mais, le gros problème pour l'armée russe c’est l’utilisation des civils comme boucliers humains par l'armée ukrainienne qui s'est repliée aux pieds des immeubles dans les villes empêchant ainsi tous bombardements.

Jusqu’à présent, dans le cadre de l’Opération Z, les forces armées russes n’ont utilisé que 12% de leurs soldats, 10% de leurs avions de chasse, 7% de leurs chars, 5% de leurs missiles et 4% de leur artillerie. Le cadran de la douleur va augmenter considérablement – et avec la libération totale de Marioupol et la résolution d’une manière ou d’une autre du chaudron du Donbass où l'armée ukrainienne se trouvera encerclée devant la ligne de front.

Par ailleurs, l’armée russe a pris le contrôle d’installations de recherche biologique et chimique en Ukraine. Alors que les médias occidentaux criaient à l’unisson à la désinformation russe, Victoria Nuland, numéro trois de la diplomatie américaine, déjà Secrétaire d’Etat adjointe « pour l’Europe » sous Obama avant la parenthèse Trump, admettait l’existence de tels laboratoires. !!!!…

Situation militaire mai 2022 : les croix blanches représentent la ligne de front

V - L'engagement sans précèdent de l'OTAN

Les aides occidentales sont de plus en plus considérables, dans leurs croissances quantitative et qualitative. Elles risquent de devenir à terme un nouveau problème devant lequel les forces russes devront s’adapter, notamment lorsque qu'arriveront sur le champ de bataille les chasseurs MIG 29 polonais, les chars de combat roumains, les obusiers français, les drones étasuniens, les véhicules de combat d’infanterie allemands ou les systèmes antiaériens britanniques pour ne citer que quelques exemples des « cadeaux » fournis par 35 pays de l’OTAN et du G7.

Du coté russe, il faudra sûre ment intensifier, diversifier et étendre ses attaques aériennes jusqu’aux frontières de la Pologne et de la Roumanie, et probablement, si un jour prochain un missile de croisière livré par le Pentagone frappe une ville russe, attaquer directement les ressources de l’OTAN qui auront été impliquées

VI - L'évolution du conflit

Ainsi le conflit local du Donbass, devenu régional depuis deux mois continue sa progression vers une guerre mondiale par la seule servilité politique de Kiev aux intérêts de Washington et renforcée par sa dépendance économique totale au système économique occidental.

Le fait est que Biden n’en a strictement rien à faire des pertes ukrainiennes (et même européennes), tant que leur sacrifice est utile au business étasunien de l’armement et des énergies et sert la stratégie d’affaiblissement économique et militaire de la Russie.

Voilà pourquoi la troisième étape de cette spirale infernale sera l’engagement direct et progressif des forces de l’OTAN dans le conflit , engagement qui peut-être considéré comme déjà amorcé avec ce soutien du renseignement stratégique occidental au profit des forces ukrainiennes au combat, augmenté cette semaine de 7 avions de recherche électronique supplémentaires et des 31 milliards promis par Biden .

Comme d’habitude Washington flirte avec la ligne rouge, agit par procuration ou faux drapeau, pour provoquer étape par étape la Russie qui, devant le chaos organisé à ses frontières n’a pas d’autre choix (quitte à endosser le masque médiatique du méchant) que de frapper haut et fort appliquant l’enseignement de Machiavel :

« On ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre ; car on ne l’évite jamais, mais on la retarde à son désavantage ». (« Le Prince »)

VII - La situation actuelle : la seconde phase de la guerre

La guerre entre dans sa phase II, son centre de gravité va clairement aller vers le grand chaudron du Donbass ( voir carte ci-dessous) .

N’oublions pas qu’il s’agit d’un front qui a eu 8 ans pour se fortifier, rêvant de tuer tous les Russes dans les régions du Donbass. Sur cette très longue ligne, les forces russes utilisent diverses pièces d’artillerie pour ramollir, éliminer et tuer les forces ukrainiennes. Les Russes manœuvrent continuellement contre les combattants retranchés. Mais ils ne sacrifient pas de bons soldats combattants. Ils battent en retraite, font entrer l’artillerie lourde, et avancent à nouveau.

Et puis, ils percent :

Personne ne sait vraiment combien de soldats ukrainiens sont encore en vie là-bas, quels sont leur état et leur moral, et dans quelle mesure leur défense est encore debout. Mais voici ce que nous savons :

C’est la plus grande force ukrainienne de tout le théâtre d’opérations.

Il reste au moins plusieurs dizaines de milliers de soldats ( environ 50 000 hommes retranchés dans les villes).

Ce sont les forces les mieux entraînées et les mieux équipées de l’armée ukrainienne.

La façon dont les nazis les ont organisées est, en gros, que dans chaque « brigade » ukrainienne il y a au moins un véritable « bataillon » nazi chargé de s’assurer que personne ne négocie avec les Russes ou, s’ils le font, que ceux qui le font soient rapidement neutralisés.

L'offensive russe dans le Donbass ( flèches rouges est de l'Ukraine)

La Russie vient de recentrer son armée pour la libération complète du Donbass afin d'encercler 50 000hommes de l'armée ukrainienne qui étaient prêts à envahir le Donbass . L'armée russe applique la même tactique qui a fait reculer et vaincu l'armée allemande en 1942. Elle utilise l'artillerie très intensément, puis elle avance de quelques Km par jour.

L'armée ukrainienne est sous le feu d'un rouleau compresseur, elle recule et se désagrégé de plus en plus. En effet, il y a de plus en plus de preuves non seulement les redditions massives se multiplient, mais à chaque fois qu’elles se produisent, les troupes se plaignent des mêmes choses : moral bas, taux de désertion élevé, ressentiment envers leurs commandants.

Il est à noter que de plus en plus, les troupes viennent de l’extrême ouest, elles sont vieilles et hagardes, ce qui prouve que Kiev puise déjà dans ses dernières réserves de l’ouest du pays.



Deuxièmement, il y a un mécontentement croissant au sein de la population. Aujourd’hui, dans la ville de Khust, à l’extrême ouest, où ces réserves sont déjà exploitées, les épouses, les mères et les familles des soldats envoyés au front se sont pratiquement rebellées et ont commencé à détruire les bureaux militaires locaux, et cela devient de plus en plus courant :

https://www.bitchute.com/video/ysVLo8BLRqEi

L’Ukraine perd 300-400 hommes par jour, ce chiffre comprend les tués et les prisonniers de guerre. Au bout de 10 jour les pertes sont considérables, à ce rythme combien de temps les 50 000 soldats ukrainiens tiendront-ils ?

Le fait est que 50 000 membres des Forces armées ukrainiennes ont disparu, 50 000 autres sont piégés dans le Donbass et sont lentement réduits à néant. Des millions de personnes ont fui le pays (la Russie a accueilli plus d’un million de réfugiés à elle seule, et beaucoup d’autres sont allés vers l’ouest, en Europe et ailleurs), nous pouvons donc nous attendre à ce que la grande majorité des hommes en âge de combattre soient partis ou aient pris le maquis.

Sur la base de ce que nous voyons sur les lignes de front, des réserves les plus éloignées déjà utilisées et épuisées, des émeutes des membres des familles dans l’ouest de l’Ukraine qui prouvent que leurs dernières réserves sont déjà exploitées, on ne peut que conclure que l’Ukraine n’aura pas, de loin, le nombre de combattants suffisant à armer avec tous les « jouets de l’OTAN » qui arrivent.

En résumé, sur le terrain c’est l’armée russe qui avance sur tous ses axes de progression à l’Est de l’Ukraine. C’est l’armée russe qui a la maîtrise du ciel. C’est l’armée russe qui détruit quotidiennement, par des frappes nocturnes, les infrastructures ferroviaires et les ponts stratégiques sur l’ensemble du territoire ukrainien, ainsi que les dépôts d’armes, de munitions et les concentrations militaires ukrainiennes. Ces résultats sont obtenus alors que les forces ukrainiennes ont lancé toutes leurs forces dans la bataille et ont effectué une « mobilisation générale » de toutes leurs réserves.

CONCLUSION

La cause profonde de ce conflit est que les USA veulent conserver leur hégémonie unique sur le monde. Pour ce faire, il leur faut d'abord démanteler le Russie pour pouvoir affronter la Chine qui est l'ennemi principal des USA.

Ainsi, les USA ont organisé le coup d’État du Maïdan en 2014 en s'appuyant principalement sur les groupes nazis , pour mettre en place un gouvernement anti-russe. Ce que n'avait pas prévu les USA c'est la réaction de tout l'Est de Ukraine aux lois anti-russes d'où la guerre du Donbass qui dure depuis 8 ans.

Pour consolider ce coup d'Eat les USA ont dépensé des sommes astronomiques. Notamment, le 13 décembre 2013, Nuland avait déclaré à la Fondation américano-ukrainienne que Washington avait dépensé 5 milliards de dollars en une décennie pour soutenir les « aspirations européennes » de l’Ukraine, autrement dit pour l’éloigner de la Russie.

Les USA veulent, par Ukraine et européens de l'UE interposés , déstabiliser la Russie, la mettre à genoux pour la dépecer, la partitionner. C'est tout l'enjeu de cette guerre qui risque de déraper tant est la folie dominatrice des US qui refusent tout monde multipolaire.

Ainsi, depuis la Seconde Guerre mondiale, des villes entières ont été rasées par les bombardements, notamment des bombardements nucléaires au Japon. Ils ont inondé la jungle vietnamienne de poison, bombardé les Serbes avec des munitions radioactives, brûlé vifs les Irakiens avec du phosphore blanc, aidé les terroristes à empoisonner les Syriens avec du chlore (…) Comme l’histoire le montre, l’OTAN n’a jamais été non plus une alliance défensive, seulement une alliance offensive ».

Deux hauts responsables américains ont confirmé que la guerre en Ukraine était une guerre entre les États-Unis et l’OTAN, d’une part, et la Russie, d’autre part . - Cela ne peut pas être plus clair

L'enjeu principal de l'intervention russe est d'obtenir à la fin du conflit l’établissement d’un système de sécurité égal et indivisible, dont la communauté internationale tout entière a un besoin crucial. Dans ce système la sécurité de chaque pays ne pourra pas se faire au détriment de celle des autres . Par exemple, il sera interdit de placer des missiles nucléaires à 5 minutes de Moscou.et réciproquement pour Washington . Ce traité est possible, la planète entière a tout à y gagner. Encore faut-il que l'Occident le veuille mais cela n'en prend pas le chemin, bien au contraire :

le Congrès a voté un nouveau fonds de 40 milliards de dollars pour fournir armes et soutien économique à l’Ukraine. Cela porte le total à 53 milliards de dollars.

L'intransigeance US pour conserver son hégémonie mondiale nous mène tout droit contre le mur.

Nul ne sait comment va se terminer cette guerre fratricide. Mais si les Occidentaux avaient écouté les légitimes demandes de Poutine, afin de garantir la sécurité de la Russie, le monde n’en serait pas là.

L’OTAN va-t-elle se faire tuer jusqu’au dernier Ukrainien https://www.legrandsoir.info/l-otan-va-t-elle-se-faire-tuer-jusqu-au-dernier-ukrainien.html ?





Les USA ont 800 bases militaires et 300 laboratoires biologiques militaires dans le monde !!!!!









REFERENCES :

Collusion des États-Unis avec les néonazis - Les néofascistes jouent un rôle important en Ukraine, qu’il soit officiel ou seulement : https://lesakerfrancophone.fr/collusion-des-etats-unis-avec-les-neonazis



vidéo sur le Donbass : https://youtu.be/j04-wtsA8Hg

vidéo sur l'Ukraine actuelle : https://youtu.be/VLXtWfTcLC4

Azovstal, Mariupol. Natalia Usmanova, évacuée de l'aciérie témoigne : https://youtu.be/kdYUbVaFNRw

________________________________________________________________________________









ANNEXE - Le nazisme en Ukraine :

Le 18 novembre 2020, la 3ème Commission de l’Assemblée générale des Nations unies adoptait une résolution sur la « Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée » (Nations Unies A/C.3/75/L.49). Tous les membres de l’ONU votaient « pour », seuls les États-Unis et l’Ukraine votaient « contre ». Tous les membres de l’Otan et de l’Union européenne s’abstenaient.

« Lutte contre la glorification du nazisme » : la Chine pour, les États-Unis contre, la France s’abstient !!!!!

Un vote de l’Assemblée générale des Nations Unies montre que les États-Unis, le Japon et l’Europe s’excluent du « monde libre » qui combat l’extrême droite

https://www.temoignages.re/politique/actualites-politiques/lutte-contre-la-glorification-du-nazisme-la-chine-pour-les-etats-unis-contre-la-france-s-abstient

l’Ukraine a ravivé ses vieux démons depuis la fin de l'URSS. Les manuels scolaire d’histoire ont été modifiés. Depuis trente ans, les enfants apprennent à l’école que leur pays n’a été indépendant que grâce aux nazis et qu’ils n’ont pas de gènes communs avec les Russes, cette race inférieure. Chaque année des dizaines de milliers d’enfants et d’adolescents suivent les « camps de vacances » des nazis ukrainiens comme le faisaient les Jeunesses hitlériennes. Ils y scandent leur slogan : « Gloire à l’Ukraine ! ». Ces jeunes gens, filles et garçons, trouvent aujourd’hui asile dans l’Union européenne. Demain, comme leurs alliés Frères musulmans, certains d’entre eux y commettront des attentats.

Vidéo de la Cérémonie de l’Ordre secret Centuria. Des officiers allemands, états-uniens, britanniques, canadiens, français, polonais en font partie :

https://www.voltairenet.org/IMG/mp4/_3_oleksiy_kuzmenko_on_twitter_ukraine_s_far-right_azov_mov.mp4

D’ores et déjà, les bandéristes recrutent des cadets en Allemagne, au Canada, en France, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-unis et désormais des officiers dans les académies militaires de ces pays. Pour cela, ils ont créé, en 2019, un Ordre secret, Centuria, qui diffuse leur idéologie. Cet ordre s’oppose aux procédures démocratiques et au suffrage universel. Ses membres récitent la « Prière des Nationalistes ukrainiens », rédigée par Josef Mashchak durant l’entre-deux-guerres. Ils arborent la Croix du Soleil danoise et multiplient les références à l’Ordre de Thulé dont les très haut dignitaires nazis faisaient partie. Les armées occidentales n’ont pas pris cette menace au sérieux. Cette idéologie, comme celle des Frères musulmans au Moyen-Orient, se répand comme une traînée de poudre.

La bête immonde est déjà là, parmi nous.

Comment pouvons-nous être aussi aveugles ?

Les groupes paramilitaires nazis sont plus de 102 000 hommes en Ukraines selon Reuter

Par ailleurs, les Forces de Sécurité ukrainiennes qui sont composées de nombreux nazis, font régner la terreur parmi les opposants.



Voici les Forces de Sécurité ukrainiennes (SBU) a l’œuvre :https://twitter.com/i/status/1511301270820343809

Le SBU ukrainien étudie la torture et les assassinats de la CIA :

Vassily Prozorov, un ancien officier du SBU qui a fait défection en Russie après le coup d'État du Maïdan en 2014, a détaillé la dépendance systémique des services de sécurité post-Maïdan à la torture pour écraser l'opposition politique et intimider les citoyens accusés de sympathies russes.



Selon Prozorov, l'ancien officier du SBU, les services de sécurité ukrainiens sont directement conseillés par la CIA depuis 2014. "Des employés de la CIA sont présents à Kiev depuis 2014. Ils résident dans des appartements clandestins et des maisons de banlieue", a-t-il déclaré. "Cependant, ils viennent fréquemment au bureau central du SBU pour tenir, par exemple, des réunions spécifiques ou planifier des opérations secrètes."

Source : https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/

L'Occident soutient les nazis contre la Russie qui les a déjà vaincu en 1945 ? Étonnant !!!

Les médias nous répètent sans cesse : IL N’Y A PAS DE NAZIS EN UKRAINE

Ce que vous voyez dans les images ci-dessous est la création à Kiev en janvier 2018 d’une nouvelle milice entièrement « démocratique ». Voici comment cet événement a été présenté sur la chaîne YouTube





Environ 600 membres de l’organisation « milice nationale » , en tenue de camouflage, ont défilé le 28 janvier dans Khreshchatyk à Kiev, pour une prestation de serment devant le député et dirigeant de l’ « organisme national » Andreï Biletsky. Les membres du parti se sont engagés à respecter les principes du social-nationalisme. Andreï Beletsky est considéré comme proche du ministre de l’Intérieur Arsen Avakov. En plus de Kiev, la « milice nationale » est déjà présente a Tchernivtsi, Loutsk, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Zhytomyr, Tcherkassy, Tchernihiv, Poltava, Dnepr, Kharkiv, Zaporijia. La vidéo sur la page officielle de Facebook est accompagnée du commentaire : « Nous sommes nombreux et nous n’avons pas peur d’utiliser la Force pour installer l’Ordre ukrainien dans les rues ! »





Voyez vous-mêmes : https://youtu.be/IWvm2O1TgAw