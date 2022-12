Ukraine, ou la Guerre américaine au Viêt Nam bis

L’ensemble des médias se garde bien d’y toucher, car chacun d’eux ne veut pas risquer l’acquis de son pré carré.

Les antécédents historiques de domination de l’Ukraine durant le 20e s. peuvent-ils être comparés à ceux du Viêt Nam ? Pour certains, oui, la domination restant la domination ; pour d’autres, pas du tout, arguments à l’épreuve... : ainsi naissent des diatribes stériles où aucun ne convaincra l’autre.

Il n’en reste pas moins que les similitudes sont flagrantes, au point qu’elles se confondent comme deux gouttes d’eau. Dans un premier temps, inversez ce que furent le Sud-Viêt Nam et le Nord-Viêt Nam avec ce qu’est le Nord de l’Ukraine et le Sud de l’Ukraine, et vous y êtes. Ensuite, les grands marionnettistes sont de mêmes origines et de mêmes lieux. À l’instar de Nixon brandissant la bombe atomique il y a un demi-siècle, Poutine agite celle nucléaire. L’un et l’autre consultant la Chine comme l’ont fait leurs prédécesseurs. L’Europe actrice-spectatrice penche comme pencha l’Asie d’alors. Cette guerre peut durer aussi longtemps que celle américaine au Viêt Nam, souvenons-nous que les effets et conséquences de toute guerre durent au minimum un siècle. Un jour, Alyn Ware me disait : « En hauts lieux, les arguments martiaux des dirigeants relèvent de la cour de récréation : « Ce n’est pas moi… c’est lui qui a commencé ! »

Amies lectrices et amis lecteurs, merci de ne pas ouvrir de diatribes dans vos commentaires, elles ne feraient qu’ajouter du ressentiment à l’acrimonie. Donner à nos enfants une culture de paix est le commencement de l’œuvre véritable. Parce que si nous n’avons rien d’autre à proposer aux générations futures, alors le désespoir absolu deviendra la lucidité suprême.

"Faisceau", dessin de l'auteur à la mine de plomb, Paris, du 27 septembre 1973.