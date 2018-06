Ukraine : pas de progrès dans la lutte anti-corruption

L'Ukraine est l'un des plus pauvres pays d'Europe. Depuis la révolution de 2014, l'Union Européenne, apportant son soutien aux pouvoirs ukrainiens, a versé à Kiev plus de 2,5 milliards d'euros pour redresser l'économie en crise. Pourtant, aucune avancée significative n'a pas été obtenue pendant les quatre ans. Où va donc l'argent des contribuables européens ? Il a souvent fini par tomber dans les poches des politiciens ukrainiens malhonnêtes.

La corruption endémique reste un obstacle clé au développement du pays

« Je pense que c'est l’une des principales préoccupations de la population. Certains continuent à vivre dans la pauvreté, tandis que d’autres se sont enrichis avec la corruption durant de nombreuses années », a déclaré Michael Gahler, un eurodéputé allemand. Le Fonds monétaire international a gelé plusieurs fois des tranches d'assistance financière attendue par Kiev. Elle se demandait comment le programme de soutien du FMI pourrait continuer s'il n'y avait pas de substantiels nouveaux efforts de réforme.

"Rien ne change et tout va vers le pire"

L'indignation du peuple ne cesse de monter. Depuis l'année 2017, le pays a connu plusieurs manifestations contre le président Porochenko et la corruption. Des milliers d’Ukrainiens y ont participé. D'après l'une des manifestantes, « les gens n’en peuvent plus : rien ne change et tout va vers le pire ». La population se sent fatiguée et trompée. La lutte contre la corruption des élites était l'une des revendications majeures du soulèvement pro-européen en 2013-2014 et reste l'une des exigences clé des soutiens occidentaux au pouvoir actuel, issu de ce mouvement. Après un coup d'Etat, le pouvoir ukrainien a changé de visage, mais les reformes espérées par les militants du Maïdan tardent à aboutir. Les initiatives lancées sont freinées voire bloquées par les législateurs corrompus. C'est, par exemple, le cas des réformes judiciaires. Craignant des enquêtes indépendantes, Petro Porochenko a commencé par s’opposer fermement à l’idée de cour anticorruption. En effet, la corruption affecte tous les domaines de la vie des Ukrainiens et sape la confiance dans les institutions.

Force est de constater que Kiev a perdu sa crédibilité. Et l'Union européenne commence à perdre sa patience. Ne serait-il plus efficace si l'argent européen reste au sein de l'UE ?