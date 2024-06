Ukraine - Quand les media scénarisent la guerre

Voici un petit texte de présentation d'un livre qui a son intérêt dans l'analyse de la guerre en Ukraine, bien qu'elle soit faite en parallèle, mais principalement de la façon dont les media, et notamment LCI, la « scénarisent ». L'auteur, Inconnu Soldat, a regardé pendant quasi deux ans, le plus souvent possible, de 18 heures à minuit, les différentes émissions en direct de LCI. De ceci il en a tiré la conclusion que ce qui dicte la présentation de l'information n'est pas la réalité mais une représentation qui doit suivre des règles qui s'éloignent de l'éthique pour consacrer le sensationnalisme, le reflet d'un scénario, la confirmation des opinions des intervenants, opinions qui sont confondues avec l'analyse des faits.

Tout d'abord le résumé par l'éditeur : Ce livre a pour objet d'exposer au public comment les media ont scénarisé et scénarisent la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils en ont fait et en font un film hollywoodien et qu'ils n'ont eu de cesse de travestir la réalité pour que les faits correspondent à l'histoire qu'ils voulaient raconter. C'est une étude en parallèle de cette guerre et de la présentation fallacieuse qu'en font ces media. On voit apparaître la superficialité, la confusion entre une opinion et une analyse, parfois la mauvaise foi, de la mésinformation, de la désinformation, de la manipulation. Ce livre recèle de très nombreuses données issues de multiples sources et du suivi pendant presque deux ans de dix-huit heures à minuit, de façon quasi quotidienne, des émissions d'informations où le sensationnalisme était la règle.

Au début du livre, dans un avertissement, l'auteur prend la précaution de dire qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit bien d'une guerre, que les chiffres masquent des réalités, que tout ce qui est dit ne peut effacer les morts, les blessés, les destructions et qu'il est souvent indécent d'en parler comme d'un simple Kriegsspiel où les commentateurs déplacent des pions sur une carte mentale, avec parfois une haute opinion d'eux-mêmes, un total détachement, un manque absolu de compassion.

Il est remarquable qu'il y a une sorte de mouvement moutonnier international des media et qu'une information se répand sans contrôle et comme une espèce de tautologie universelle, cette information s'autojustifie. Les erreurs flagrantes commises ne sont que faiblement corrigées, quand elles le sont, et pire, elles se renouvellent comme si le constat de s'être trompé ne servait à rien et que les mêmes causes créant les mêmes effets, les erreurs détestables et dommageables pour la vérité, se répètent inlassablement, poussées qu'elles sont par l'immédiateté de la réaction, le panurgisme, et cette fausse impartialité qui masque une partialité de confort.

Il est impossible de rentrer dans tous les détails de ce livre, vous verrez plus bas l'ensemble des chapitres qui donne une idée de son contenu. En revanche si j'avais un élément à mettre en exergue je choisirais celui de l'indécence. Ce chapitre fait écho à l'avertissement de ce livre. En voici un exemple. L'auteur appelle tous ces anciens officiers militaires qui défilent chaque soir sur les plateaux et auxquels on confère une certaine aura si ce n'est une haute compétence, les maréchaux, qui n'est qu'une distinction et non un grade. Il y a une scène répétée de nombreuses fois où l'on voit une vidéo d'une opération militaire comme par exemple la prise d'une tranchée ou un drone qui y lâche une grenade. L'animateur occasionnel demande à un des maréchaux présent ce soir-là d'expliquer au spectateur ce qu'il se passe. L'indécence est à tous les niveaux. D'abord l'animateur du soir pose la question avec un sourire déplacé qui démontre qu'il n'est pas un journaliste mais un bateleur de foire. Le maréchal, trop content que l'on mette en avant sa haute compétence, sans aucune émotion explique au spectateur rien d'autre que ce qu'il peut voir par lui-même : une grenade qui tombe, un soldat qui tire sur un autre dans une tranchée. Nos yeux nous suffisent. Pas besoin de la moindre explication. Tout est indécent, le journaliste qui fait office du clown blanc du cirque, le maréchal, faisant la roue comme un paon, qui ne montre strictement aucune émotion, aucune empathie alors que ces images montrent toute l'horreur qu'est une guerre, l'inutilité totale de ces explications.

Vous pourrez trouver de l'intérêt par l'ensemble des 21 sujets qui sont abordés. Si ce n'est pas exhaustif de cette guerre, cela n'en est pas loin.

Chapitres du livre :

Avertissement

Guerre en Ukraine - Sa scénarisation par LCI

L’indécence

Un peu d’histoire

L’Occident

Soutien occidental

Le centre de gravité de l’Europe déplacé à l’Est

Barrage de Kakhovka

Munitions, sous-munitions et fabrications d’armes en Russie

USA

Création de héros

Amnesty International - Croix Rouge

Eclatement de la fédération de la Russie

Sud Global et BRICS

Contre offensive ukrainienne de 2023

Économie russe

Élection de Poutine

Macron et France isolée

Les erreurs journalistiques impardonnables

Jeux olympiques

Nord Stream

Darius Rochebin et conclusion

Annexe : Second Parliamentary Summit of the International Crimea Platform 23 – 24 October, 2023

L'auteur, Inconnu Soldat, a choisi son pseudonyme lorsqu'il a écrit son premier livre traitant des propos de Michel Onfray faisant des terroristes islamiques des soldats. Il a donc choisi ce titre de Soldat pour lui répondre. Il a une nécessité absolue de réserve. Les éditions des Sans-voix donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas.

mai 2024 265 pages, éditions des Sans-voix, format papier 15,51 €, format électronique 8,5 €

