Ukraine : soulever le couvercle médiatique

Deux articles qui présentent un intérêt ont été publiés, faisant état d’opinions émises par des prescripteurs, des personnes dont le statut induit une certaine autorité. Non qu’il faille croire les arguments d’autorité, mais il faut écouter ceux qui savent a priori de quoi ils parlent, et garder son libre-arbitre. Et même se réserver le droit de changer d’avis !

Le général Leonardo Tricario est l’ancien chef d’état-major de l’armée de l’air italienne et il fustige tous les pyromanes de ce conflit Ukrainien[1]. Tous. Il dénonce l’alignement sur les Etats-Unis et appelle l’Europe, France et Allemagne comprise, à y mettre fin. Le lieutenant-général (en retraite) Marco Bertolini dénonce en outre les discours sur l’hypothèse de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN comme de nature à « envenimer les esprits et réduire les possibilités de réconciliation. » Il botte malheureusement en touche un peu rapidement sur la justice de cette guerre, affirmant que l’Italie / l’Europe ne seraient pas concernés[2], je crois que c’est faux. Comme ce discours change de celui de nos généraux de plateau TV qui prennent leurs ordres et apprennent leurs narratifs et éléments de langage au SHAPE[3] !

Le pape François envisage l’hypothèse d’une OTAN dont les « aboiements » devant la porte de la Russie pourraient avoir non pas causé, mais facilité l’invasion de l’Ukraine[4]. La nuance diplomatique est ténue, mais l’image canine est percutante. Mais là encore il faut déplorer un complot du silence : ne sont évoquées ni les exactions de l’Ukraine dans le Donbass, ni la cécité volontaire et complice des garants occidentaux (France et Allemagne) des accords de Minsk qui ont laissé faire. Le pape continue de solliciter Moscou pour une entrevue avec Vladimir Poutine. Il a raison et le président russe a ses raisons de ne pas accéder rapidement à sa demande.

Il n’est pas certains que ces nouvelles puissent infléchir une doxa bien établie en France où l’essentiel des grands médias sont verrouillés, mais il n’est pas interdit de penser que ces prémisses s’amplifieront et qu’à partir d’un certain niveau de bruit, il ne sera plus possible d’étouffer tous les discours « dissidents ». D’ici-là, les bellicistes sont aux manettes. La peur sert le pouvoir en place, le savoir diminue cette emprise qu’il a sur nous.

(Cliché ELG21 libre via Pixabay)