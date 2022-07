Ukraine : un combat de civilisation à l’international mais aussi au sein de nos sociétés

La situation en Ukraine montre un combat de civilisation qui se joue à l’international bien sûr, mais aussi en interne dans nos sociétés.

En effet, de notre capacité à nous mobiliser et à vaincre, ou au moins à faire reculer Vladimir Poutine et toutes les valeurs qu’il porte de volonté de domination, de primauté de la force, de mépris des faibles et de rejet du droit, dépendra en grande partie l’évolution des sociétés européennes.

Le monde, nous regarde avec attention et curiosité et se demande quelle vision de la civilisation l’emportera. Qui tiendra dans la durée. Les régimes nationalistes et populistes (Hongrie, Inde, Chine, Brésil, etc…), et les autres, observent avec intérêt ce combat, au sens littéral du terme, entre l’Occident, encore dominant mais en déclin, et le challenger Poutine qui renverse la table et remet en cause l’ordre établi et ses règles. L’ordre international sera sans doute profondément influencé par l’issue de cet affrontement, vers une consolidation de son organisation actuelle, ou vers son délitement.

Dans nos sociétés également ce combat est scruté de près, qui teste et éprouve la solidité de notre système démocratique, et notre détermination à défendre les valeurs humaines. Dans la France traversée par les courants autoritaires de type Zemmour ou Rassemblement National, et qui doute d’elle-même et de son modèle, la façon dont l’Ukraine sera traitée et dont notre pays se positionne est aussi un moment-clé.

Dans des sociétés occidentales, parfois taxées de faiblesse à l’international et en interne, nous vivons un moment de vérité comme il n’en arrive que tous les cinquante ans.

N’oublions pas que la France de Blum en 1936 et les démocraties occidentales n’ont pas voulu s’engager directement dans la guerre civile espagnole, facilitant par leur inaction la victoire des franquistes et plus tard la domination des régimes fascistes en 1940 sur une grande partie de l’Europe.

Ne nous y trompons donc pas. Si c’est en partie l’avenir du monde qui se joue en ce moment dans le Donbass et à Kherson, c'est aussi le notre en Europe et en France.