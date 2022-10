Ukro-nazisme descendant de Stepan Bandera (centaines de milliers de gens massacrés)

1. L’indépendance de l’Ukraine : un cadeau du ciel en 1991 ; 2. L’OTAN : le paradis sur terre… ; 3. Près d’un million d’ultranationalistes ukrainiens ! ; 4. Zelensky : complice des ukro-nazis ; 5. Héritiers de Stepan Bandera (centaines de milliers de gens massacrés) .

1. L’indépendance de l’Ukraine : un cadeau du ciel en 1991

Le peuple ukrainien a reçu son indépendance comme un cadeau du ciel en 1991, sans verser une seule goutte de sang. Eltsine, le président de la Russie, avait fait le gros du travail pour la dissolution de l’URSS. Gorbatchev avait posé les premiers jalons avec sa politique de glasnost et de perestroïka.

L’Ukraine avait aussi auparavant reçu carrément en cadeau la Crimée de la part de l’URSS en 1954.

Mais ces cadeaux n’étaient pas encore assez pour les ultranationalistes ukrainiens correspondant largement à des ukro-nazis, qui contrôlent le gouvernement et tout le peuple ukrainien depuis le coup d’État civil de 2014 qu’ils ont réalisé avec la connivence des États-Unis. (1)

2. L’OTAN : le paradis sur terre…

Cet ultranationalisme ukrainien très violent et revanchard n’a jamais rien voulu savoir d’un statut neutre qui aurait pu faire de l’Ukraine un pont amical entre l’Occident et la Russie. Il a tout « naturellement » préféré s’allier à la voracité ou à la rapacité guerrière des mondialistes anglo-saxons états-uniens et britanniques représentés par l’OTAN.

Il veut absolument rejoindre cette organisation de l’Atlantique Nord comme si c’était le paradis sur terre ; et a accepté pour ça de provoquer une guerre contre la Russie en se fichant complètement de ses conséquences tragiques, à savoir, à ce jour, des dizaines de milliers de morts et de blessés, des millions de personnes déplacées ou exilées, et la dévastation du pays.

Il s’est toujours complètement fiché en plus d’entraîner tout l’Occident dans l’appauvrissement et une nouvelle course aux armements, et de mener l’humanité au bord de la catastrophe nucléaire. Il répète qu’au-delà de l’Ukraine Poutine voudrait rien de moins qu’asservir l’Europe entière ou le monde libre…

Ces deux parties, les mondialistes anglo-saxons et les ultranationalistes ukrainiens, ont ainsi délibérément « écoeuré », provoqué la Russie jusqu’à ce qu’elle finisse par entrer en guerre contre l’Ukraine le 24 février 2022. On connaît la suite. On va peut-être bientôt en connaître la fin dans le nucléaire.

3. Près d'un million d'ultranationalistes ukrainiens !

Il y a près d’un million d’ultranationalistes ukrainiens sur une population de 44 millions (en 2018) ! Cette incroyable « minorité » est mille fois suffisante pour contrôler solidement toute la population ukrainienne et lui faire accepter les pires voies possibles.

Y a-t-il une différence entre ces ultranationalistes ukrainiens correspondant largement à des néo-nazis et les « simples » nationalistes ukrainiens ? La question se pose, compte tenu de la coopération complète et totale entre les deux.

Ces ultranationalistes ou ces ukro-nazis ont toujours pu commettre des actes d’agression, de torture, et même des assassinats contre des Ukrainiens soupçonnés d’être pro-russes ou contre des prisonniers russes, et ce en toute impunité de la part de la « justice » ukrainienne.

Ce sont eux qui ont bombardé les populations à majorité russophone de Donetsk et de Louhansk dans le Donbass depuis 2014.

Poutine a entièrement raison de parler de « nazisme » ukrainien. Mais la propagande occidentale ridiculise ses propos sur la nécessité de « dénazifier » l’Ukraine.

4. Zelensky : complice des ukro-nazis

Zelensky, en collaborant totalement avec ces gens, en les intégrant au gouvernement et en ne les poursuivant pas en justice pour leurs actes, se trouve à être totalement leur complice et à être lui-même comme un ukro-nazi. Il a institué et imposé une véritable dictature ultranationaliste en Ukraine. Mais c’est évidemment Poutine qui est diabolisé par les États-Unis et tout l’Occident.

Au reste, Zelinsky adore essayer d’humilier et de ridiculiser Poutine, rejoignant en cela les Biden, Johnson et compagnie.

Il s’est toujours complètement fiché d’entraîner le monde vers une guerre mondiale nucléaire avec ses demandes exorbitantes répétées, comme, par exemple, une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine à être appliquée par l’OTAN (2).

En s’alliant avec cet ultranationalisme ou cet ukro-nazisme, c’est tout comme si les États-Unis s’étaient alliés avec Hitler pour combattre la Russie. C’est tout comme si l’Occident s’était transformé en l’Allemagne nazie pour attaquer la Russie.

5. Héritiers de Stepan Bandera (centaines de milliers de gens massacrés)



Comme l’explique l’historienne française Annie Lacroix-Riz dans une entrevue publiée par Investig’Action le 28 mars 2022 (3), cette alliance des États-Unis avec les groupements ukrainiens pronazis, qui haïssent d’une façon égale les Russes, les juifs, les Polonais et les Ukrainiens non fascistes, a en réalité commencé dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. (Les éléments de cette section sont tous tirés de cette entrevue.)

Dès cette époque, dès la naissance de la CIA en 1947, les États-Unis ont commencé à faire tout qu’ils pouvaient pour supprimer non seulement la zone d’influence de l’URSS, mais aussi carrément l’État soviétique lui-même. Des moyens financiers colossaux y ont été investis sans arrêt, incluant un soutien financier des banderistes qui avaient collaboré avec les nazis contre les Soviétiques.

Le mouvement de Stepan Bandera, nommé « Organisation des Ukrainiens nationalistes », a été créé en 1929. Il a été totalement financé d’abord par le Reich de Weimar et ensuite par celui d’Hitler.

Après la dissolution de l’URSS, les États-Unis ont considérablement accru, intensifié, leur travail d’affaiblissement, mais cette fois de la Russie. Ils ont étendu l’OTAN vers ses frontières, violant ainsi leurs engagements. Ils ont tout fait pour embrigader aussi l’Ukraine dans cette organisation, la séparer de la Russie et l’intégrer dans leurs stratégies d’agression contre cette dernière : révolution orange de 2004, Euromaïdan de 2014, plus de cinq milliards $ investis depuis 1991, etc.

De 2014 à février 2022, la propagande de l’Occident a caché le martyre des populations russophones du Donbass et la violation des accords de Minsk.

Les États-Unis ont rendu inéluctable le déclenchement par la Russie de la guerre contre l’Ukraine le 24 février 2022. Ils en sont totalement responsables, et ce, depuis longtemps.

Leur alliance avec les mouvements comme le bataillon Azov, Pravy Sektor, etc. n’est ainsi vraiment pas une nouveauté, car ces groupements pronazis sont les héritiers directs et assumés du banderisme. Ils honorent constamment le mouvement de Bandera.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement de Bandera s’est constitué en milices, en bandes d’auxiliaires de police pour les Allemands. Elles ont massacré des centaines de milliers de personnes : juifs, Ukrainiens attachés au régime soviétique, Russes et Polonais (70 000 à 100 000 civils polonais ont été tués). Ces criminels de guerre étaient au nombre de 150 000 à 200 000 hommes.

Après que l’Union soviétique eut repris la maîtrise de l’Ukraine en 1944, plusieurs dizaines de milliers de ces criminels de guerre sont restés dans la partie occidentale du pays.

Les autres, au nombre de 120 000, ont pris la fuite en Allemagne. Une partie d’entre eux y est demeurée, principalement dans la zone américaine.

L’autre partie a pu immigrer aux États-Unis grâce à la CIA. Les États-Unis ont intégré, à partir de leur arrivée en Allemagne en 1945, tous les criminels de guerre, qu’ils soient allemands ou non.

Les plusieurs dizaines de milliers de banderistes qui sont restés en Ukraine ont continué une guerre impitoyable contre l’URSS, tuant entre l’été 1944 et le début des années 1950 35 000 fonctionnaires civils et militaires. Ils étaient soutenus financièrement par l’Allemagne et les États-Unis.

Ces mouvements nazis ont été chaudement soutenus sans arrêt depuis 1944-1945 par les États-Unis.

Depuis 2014, depuis Porochenko, l’État ukrainien s’appuie publiquement sur ces mouvements.

Stepan Bandera a été sacré héros national par le gouvernement de l’Ukraine.

André Lafrenaie

Notes

1. On peut lire, à propos de cet ultranationalisme :

Guy Mettan, « Dr. Volodymyr & Mr. Zelensky : la face cachée du président ukrainien », Orléans (France), Réseau Voltaire / Voltairenet.org, voltairenet.org, 22 juin 2022 ;

André Lafrenaie, « Au pouvoir à Kiev : une dictature ultranationaliste d’inspiration néo-nazie alliée au mondialisme anglo-saxon… Zelensky : Dr Jekyll et M. Hyde. De peur d’être sacrifié, Zelensky sacrifie à la place le peuple ukrainien… », Montréal, Vigile, vigile.quebec, 5 octobre 2022.

2. SarFAIR, « Pourquoi une « zone d’exclusion aérienne » en Ukraine est une mauvaise idée », SarFAIR, nouvelles-du-monde.com, 27 février 2022.

3. Robin Delobel, « Annie Lacroix-Riz : « Il y a un contexte historique qui explique que la Russie était acculée », Bruxelles, Investig’Action, investigaction.net, 28 mars 2022.