Un accord est-il en préparation en coulisse ?

Par The Saker – Le 21 janvier 2022 – Source The Saker’s Blog

Je dois admettre que lorsque j’ai entendu que les États-Unis n’avaient pas l’intention de donner quoi que ce soit par écrit aux Russes, j’ai commencé à me demander si cela avait un sens que Lavrov se rende à Genève. Pourtant, Lavrov a pensé autrement et est allé dans la ville suisse. Le résultat ? Et bien…

Les États-Unis veulent une semaine supplémentaire pour préparer une réponse écrite. D’accord, c’est une sorte de résultat et je suppose que, compte tenu de ce qui est en jeu, attendre une semaine de plus est acceptable. Franchement, les Russes sont parfaitement conscients de deux choses :

Les diplomates et experts américains sont, au mieux, des amateurs désemparés.

Le parti de la guerre est en mode hystérique.

Ils ont donc décidé de donner une semaine de plus à « Biden ». Comme un professeur qui accepte de donner à un élève particulièrement stupide quelques jours de plus pour rendre son devoir.

Quoi d’autre ?

Eh bien, il y a ceci : vous vous souvenez des paroles plutôt bizarres de Biden à propos d’une « incursion mineure » ? (depuis lors, Biden lui-même et Blinken ont déclaré que Biden avait été mal compris).

Aujourd’hui, l’ancien ambassadeur McFaul, un vrai cinglé russophobe et un imbécile certifié, a déclaré que si les soldats russes allaient jusqu’à Kiev, cela déclencherait une réponse à grande échelle des États-Unis et de leurs alliés.

Attendez ! Quoi ?

Depuis quand les Russes doivent-ils envoyer leurs soldats jusqu’à Kiev pour être sanctionnés ????

Avant de continuer, quelques rappels absolument CRUCIAUX :

La Russie ne veut ni n’a aucune raison d’envahir le pays 404 , avec tous ses intellectuels déjà partis depuis longtemps (la plupart en Russie, les réfugiés peu qualifiés étant partis nettoyer les toilettes de l’UE), ses friches désindustrialisées, ses nombreux néo-nazis et ses ressources naturelles nulles (ils ont déjà tout vendu). En fait, la plupart des Russes sont catégoriquement opposés à toute intervention de ce type.

, avec tous ses intellectuels déjà partis depuis longtemps (la plupart en Russie, les réfugiés peu qualifiés étant partis nettoyer les toilettes de l’UE), ses friches désindustrialisées, ses nombreux néo-nazis et ses ressources naturelles nulles (ils ont déjà tout vendu). En fait, la plupart des Russes sont catégoriquement opposés à toute intervention de ce type. La seule chose qui pourrait obliger la Russie à utiliser ses forces terrestres serait une invasion ukrainienne réussie (et plutôt improbable) de la LDNR. La Russie dispose actuellement des forces nécessaires à une telle contre-attaque dans ses régions occidentales. Elle ne dispose pas de la force nécessaire pour occuper toute l’Ukraine .

. La Russie a les moyens de neutraliser l’armée ukrainienne en utilisant uniquement des armes à distance. Les experts militaires russes estiment qu’une telle opération prendrait une semaine, voire moins.

En d’autres termes, l’idée d’une opération terrestre russe pour prendre Kiev est une absurdité totale, hallucinante. Idem pour l’idée idiote selon laquelle la Russie doit envahir le pays en février, avant que le sol gelé ne se transforme en terre (les forces terrestres russes n’ont aucun problème à opérer ou à combattre dans la boue, dans la neige fondue ou tout autre phénomène naturel situé entre -50C et +50C). C’est exactement le genre de conneries que McFaul débite (avec ce regard paranoïaque unique et cette expression faciale effrayée). Mais le fait que McFaul soit un idiot baveux ne signifie pas qu’il n’a pas accès à ce qui se passe en coulisses (Blinken est tout aussi bête, et il est en charge de toute la diplomatie américaine).

Alors qu’est-ce qui lui a donné cette idée vraiment bizarre ?

D’abord Biden avec son « incursion mineure ».

Maintenant McFaul avec son « aucun soldat russe à Kiev ».

Je peux proposer trois explications possibles à cela :

L’administration Biden mène une opération genre « April Glaspie » contre la Russie : dire aux Russes que les États-Unis ne feront rien ou presque tant que la Russie ne libère que certaines zones (vraisemblablement dans l’est et/ou le sud de l’Ukraine) pour ensuite prendre ce prétexte et déclarer une sorte de guerre (probablement pas militaire, mais politique et économique à coup sûr). L’administration Biden essaie vraiment de se débarrasser du poids mort ukrainien et veut briser cette monstruosité en petits États beaucoup plus faciles à gérer. Si c’est le cas, j’aime bien l’idée. L’administration Biden est prête à laisser la LDNR se détacher et passer sous la protection de la Russie. Officiellement, bien sûr, les États-Unis ne seront jamais d’accord avec cela, mais ils peuvent présenter cela comme un problème qu’ils n’ont pas créé et qu’ils ne pourraient pas non plus résoudre seuls (ou quelque chose d’autre dans le même esprit de relations publiques).

Maintenant, comme je le répète toujours, il y a une ÉNORME différence entre « possible » et « probable ». Les explications ci-dessus ne sont que des explications « possibles » du langage bizarre tenu par Biden et McFaul.

Je m’empresse également d’ajouter que je ne pense pas que la Russie acceptera de tels termes parce qu’ils ne font référence qu’à l’Ukraine et non à un nouvel ordre mondial international avec un nouveau cadre de sécurité international, ce qui est ce que les Russes recherchent vraiment. Et nous parlons de garanties de sécurité vérifiables et contraignantes, pas d’assurances écrites ou, encore moins, orales.

Toutefois, si ces propositions font partie d’un ensemble d’idées beaucoup plus large, elles mériteraient d’être au moins prises en considération.

Je dois vous dire que j’ai le sentiment que les États-Unis ont déjà perdu, au moins partiellement, le contrôle de l’Ukraine et peut-être même de l’UE.

Vous vous souvenez que je dis toujours que lorsque le président des États-Unis est faible (ce qui a été le cas de tous depuis Bush père), les différentes branches du gouvernement et les administrations commencent à mener leurs propres affaires, à avoir une politique étrangère semi-officielle qui leur est propre : une pour la CIA, une autre pour le Pentagone, une autre pour Foggy Bottom, etc.

Eh bien, la même chose s’applique aux colonies américaines : lorsque le maître colonial est faible et en crise profonde, les colonies commencent à sentir qu’elles peuvent agir de manière plus indépendante. Par exemple, la bande des 3B+PU est en train de définir clairement l’agenda de l’UE, et les vieux pays Européens, comme l’Allemagne ou la France, sont en train de devenir quasi insignifiants. De même, je ne suis pas du tout convaincu que les vrais Ukronazis purs et durs se soucient de ce que les États-Unis ont à dire, d’autant plus que lesdits Ukronazis semblent avoir le soutien solide de l’UE et de certaines parties du gouvernement ukrainien : il suffit de voir comment Ze a été incapable de traiter le cas Porochenko. Cela en dit long sur la véritable corrélation des forces au Banderastan.

C’est un cas de « queue qui remue le chien » au niveau international.

Tout cela pour dire que je ne pense pas qu’il soit probable qu’une grosse affaire se prépare dans les coulisses.

Mais je trouve cela possible.

Nous le saurons bientôt, dans une semaine ou moins, cela dépend de la partie américaine.

Pendant ce temps, les Ukies rassemblent une force très importante près de la ligne de contact. Je compare ces forces ukies à des gens qui conduisent des motos sans casque, de potentiels donneurs d’organes. Si les Ukies utilisent cette force pour attaquer réellement, les Russes détruiront cette force en 24 heures ou moins. Le problème est que les Ukronazis sont 1) plutôt stupides 2) totalement fanatisés et 3) totalement inconscients des réalités de la guerre moderne.

À propos, d’un point de vue purement américain, l’élimination des Ukronazis par des frappes russes ne serait pas un mauvais résultat, car cela permettrait de se débarrasser de nombreux personnages vraiment fous et peu recommandables.

Je vois cela comme une « dé-nazification par la Russie » (dans le genre « suicide par flic interposé »).

Une dernière chose : vous vous souvenez des rumeurs concernant l’évacuation par la Russie de son personnel diplomatique à Kiev ? Il s’avère que ce n’est pas la Russie, mais les représentations des États-Unis et de l’UE qui sont évacuées (du moins partiellement).

Entre-temps, Stoltenberg souhaite que la Suède et la Finlande rejoignent l’OTAN, tandis que de nombreux pays de l’UE envoient maintenant des (petites) forces dans divers endroits d’Europe de l’Est. Les pires d’entre eux, les États baltes, envoient maintenant des MANPADs Stinger aux Ukies. Sachant combien de Takfiris et de néo-nazis sont des cinglés au Banderastan, c’est absolument, totalement et définitivement irresponsable ! Pourtant, ces idiots déments le font. Typique.

Je vous souhaite à tous un paisible et agréable week-end !

Andrei

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone