Un acte de bravoure (affaire Mamoudou Gassama) ne suffit pas pour faire un citoyen !

Dans un hôtel, en France, un touriste français prend tranquillement son petit déjeuner : café, croissant, baguette, beurre et confiture.

Un touriste américain mâchant son chewing gum s’installe en face de lui.



Bien que le Français l’ignore, l’Américain engage la conversation :



- L’Américain : Vous les français, vous mangez tout le pain ?



- Le Français (de mauvaise humeur) : Oui.



- L’Américain (après avoir fait une grosse bulle avec son chewing gum) : - Nous en Amérique, on mange juste l’intérieur. La croûte, on la met dans des containers, on recycle en faisant des croissants et on les vend aux Français.



L’Américain a un petit sourire sur le visage, le Français écoute en silence.



- L’Américain persiste : Vous mangez la confiture avec le pain ?



- Le Français : Oui.



- L’Américain (une grosse bulle éclate sur sa figure et d’un coup de langue habile, il ravale son chewing gum et continue à mâcher) : Nous pas. En Amérique, on mange des fruits frais au petit déjeuner. Et on met les pelures dans des containers, on les recycle en faisant de la confiture et on la vend aux Français.





- Le Français demande alors : Faites-vous l’amour en Amérique ?



- L’Américain : Yeah bien sûr, très souvent, dit-il avec un large sourire.



- Le Français : Et que faites-vous des préservatifs utilisés ?



- L’Américain : Et bien comme tout le monde, on les jette.



- Le Français : Pas nous. Une fois utilisés, on les recycle dans des containers, on en fait du chewing gum et on le vend aux Américains...