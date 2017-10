Un affrontement militaire US-Russie se prépare à Abou kamal en Syrie !!

Le 28 octobre 2017, le média public russe, Sputnik news en français, titrait : « Après Raqqa, la coalition US envisage une nouvelle offensive en Syrie ». ( https://fr.sputniknews.com/international/201710281033645910-coalition-offensive/ )

Dans cette déclaration américain volontairement lénifiante, le lecteur non averti ne peut guère y voir une information spectaculairement dangereuse…Et pourtant elle l’est !!!

L’armée arabe syrienne (l’AAS), après avoir quasiment libéré la ville de Deir ez zor soumise à un encerclement terroriste de Daesh depuis plus de trois ans, a poursuivi la liberation de son territoire dans cette region en libérant ensuite Al Mayadeen plus au sud-est, le long du fleuve Euphrate.

Apres la libération d’Al Mayadeen, l’objectif syrien suivant était Abou kamal avant d’arriver a la frontière syro-irakienne.

Il suffit d’observer la carte et en particulier celle des territoires syriens libérés et tenus par l’armée nationale syrienne pour se rendre compte qu’en libérant Abou Kamal, avec l’aide des milices irakiennes qui se trouvent dans la region mais de l’autre coté de la frontière, l’armée arabe syrienne permettrait l’ouverture d’une liaison entre Téhéran, Bagdad, Damas et Beyrouth tant redoutée par Washington et Tel aviv…Tout ça en plus de couper la route à d’éventuels ravitaillements pour Daesh à Raqqa depuis la Jordanie.

Mais puisque Daesh a soi-disant fui Raqqa sous les bombardements de la coalition US, pour le sud est du pays, ce sont donc les « Forces Démocratiques Syriennes » ou FDS et les forces américaines ayant le contrôle de Raqqa qui sont donc soumises a la rupture d’approvisionnement depuis le territoire Jordanien.

Il faut noter au passage que les « FDS » ou « Forces Démocratiques Syriennes » n’ont de démocratiques et de syriennes que les qualificatifs puisque ce sont des milices kurdes indépendantistes alliés aux forces de la coalition US désormais devenues maîtresses de Raqqa.

On aurait pu penser que la Turquie pouvait prendre le relais de la Jordanie pour ravitailler les forces américaines mais déja surement pas les forces kurdes (FDS) et plus du tout les forces américaines depuis la tentative de coup d’état de la CIA contre le président Turque Erdogan le 15 juillet 2016…

Ce qui revient à dire que la liberation d’Abou kamal, contraint les américains à passer par l’Irak pour acheminer des armes et du ravitaillement à Raqqa, ce qui devient très compliqué avec une Irak soutenue par l’Iran, qui va vouloir faire payer aux americains leur soutien à l’indépendantiste du Kurdistan irakien, le pion sioniste Massoud Barzani.

La situation des militaires americains à Raqqa est donc appelé a sérieusement se détériorer et spécialement quand Abou kamal repassera enfin sous le contrôle de l’état Syrien avec en plus les précieux puits de pétrole dont la Syrie a besoin pour se reconstruire…Des puits de pétrole syriens qui font l’objet de convoitise américaine acharnée autant que pour tenter d’empêcher la reconstruction du pays.

Mais voilà, les choses sont en faite encore plus graves qu’elles ne paraissent déja à présent !!.

En effet, depuis plusieurs jours, les correspondants de guerre syriens, annoncent que la ville d’Abou kamal encerclée par l’armée arabe syrienne et ses alliés libanais, iraniens et russes, est non seulement « défendue » par les terroristes de DAESH – ce qui pourrait rendre la declaration de lancement d’operation américaine rapportée par sputnik news comme quelque chose de légitime – mais aussi par des unités d’elite de l’armée américaines et britanniques combattant aux cotés des terroristes pour empêcher Abou kamal d’être libérée par l’armée syrienne, ce qui est totalement illégitime et intolerable !!!

Et c’est la que la donne change complètement !!

La déclaration de l’état major US pour le lancement d’une operation militaire contre Daesh est un mensonge éhonté qui cache des intentions totalement différentes, terriblement vicieuses et surtout gravement dangereuses !!

L’opération américaine viserait alors clairement à soutenir les unités d’élites americano-britanniques en grande difficulté aux cotés de Daesh, pour éviter la reprise d’Abou kamal, ainsi que pour empêcher la Syrie de s’emparer des officiers de commandement occidentaux qui pourront ultérieurement prouver la duplicité immonde de Washington et Londres et en particulier leur collusion manifeste avec Daesh !!

Le plus dangereux, évidement, sera le fait que l’opération militaire américaine consistera forcement à d’abord briser l’encerclement de la ville qu’opèrent les forces syriennes et leurs alliés, parmi lesquelles des unités des forces spéciales russes se trouvent et dont Moscou ne supportera pas longtemps qu’elles soient prises pour cibles par les forces terrestres et aérienne de la coalition US !!

Le lancement de cette operation US à Abou Kamal ne peut que déboucher sur une très grave escalade militaire mettant directement face à face les forces US et leurs alliés d’une part, les forces Russes et leurs alliés d’autre part !!

Cette perspective est si dangereuse que j’ai averti il y a quelques jours, sur un autre site, qu’on risque fort d’entendre parler de l’entrée en action des systèmes anti aériens de fabrication russe contre les aéronefs de la coalition US venus tenter de briser l’encerclement Syrien d’Abou kamal…

Le système anti aérien de moyenne portée, le Pantsir S-1 est, comme ses grands frères S300, 400 et bientôt 500, parmi les systèmes les plus redoutables qui soient au monde.

Il faut donc s’attendre à un carnage aérien si l’armée américaine a l’inconscience de venir aider les unités spéciales occidentales et Daesh à Abou kamal, par voie aérienne…

Ce qui aura pour effet de rapidement faire tomber des dépêches alarmantes en cascade sur tous les téléscripteurs, au minimum suite à une intervention uniquement terrestre…Tout aussi terrifiante !!!

Bien sur, j’escompte me tromper complètement mais tous les ingrédients sont d'ores et déja réunis pour une escalade gravissime en Syrie entre les deux plus grandes puissances nucléaires de la planète…à partir de la bataille d’Abou kamal !

Thom Aldrin

********************************************************

Le contenu de la dépêche de sputnik news sur les intentions belliqueuses américaines à Abou Kamal :

« Les forces de la coalition dirigée par les États-Unis, qui opèrent en Syrie sans l’accord des autorités, comptent lancer une offensive sur la ville d’Abou Kamal, située aux bords l’Euphrate.

La coalition internationale sous commandement américain prépare une offensive contre la ville d’Abou Kamal, dans la province de Deir ez-Zor, où se trouverait le commandement de Daech, a déclaré à Sputnik le porte-parole de la coalition, le colonel Ryan Dillon.

« ll nous faut consolider les succès obtenus par les Forces démocratiques syriennes sur les gisements pétroliers d’Omara (dans la province de Deir ez-Zor, ndlr) et poursuivre le nettoyage des régions qui demeurent toujours aux mains de Daech. Puis nous préparer à l’offensive sur Abou Kamal où, à ce que nous pensons, se trouve actuellement la majorité du commandement de Daech », a-t-il indiqué.Le porte-parole américain s’est pourtant trouvé embarrassé lorsqu’il lui a été demandé d’évaluer le temps nécessaire pour infliger une débâcle complète au groupe djihadiste.

Selon le colonel Dillon, après la prise de Mossoul en Irak et de Raqqa en Syrie, Abou Kamal reste à ce jour le principal bastion des djihadistes.

Les États-Unis et leurs alliés mènent une opération contre le groupe terroriste Daech en Syrie et en Irak depuis août 2014. En Syrie, ils opèrent sans l’accord des autorités du pays. Depuis le début de l’opération, les frappes de la coalition ont causé la mort d’au moins 786 civils, selon un bilan annoncé par la coalition.Raqqa, l’ancienne capitale autoproclamée du mouvement djihadiste, a été reprise début octobre par les combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance de milices arabes et kurdes appuyée par la coalition. Selon le ministère russe de la Défense, des « milliers de civils » ont été enterrés sous les ruines de la ville. »