Un allégué plan d’ « invasion » du Donbass par les forces ukrainiennes en 2022 ?

La Russie a montré un document censé prouver la volonté du gouvernement ukrainien d' "envahir" le Donbass en mars 2022, ce qui aurait justifié l' "opération militaire spéciale" à titre préventif des forces armées russes pour prévenir un "génocide" des russophones du Donbass (la version poutinienne a été reprise sur plusieurs sites, en voilà un au hasard : http://yvesdaoudal.hautetfort.com/archive/2022/05/13/document-6381872.html ). On montrera que cela ne tient pas un instant la route, et que ces arguments n'en sont pas.

Première question : qu'est-ce qui permet d'authentifier le document et de montrer qu'il s'agit bien d'un document réellement écrit par les Ukrainiens et non pas un faux créé par les Russes ?

Deuxième question : la plupart des gens qui reprennent la version russe connaissent-ils l'ukrainien ? Ou se contentent-ils de rabâcher la version poutinienne comme quoi il s'agirait bien d'un ordre d'invasion ? Pourquoi, à ma connaissance, aucun site pro-russe ne s'est donné la peine de donner une traduction en anglais de ces documents ? ne s'est donné la peine de retranscrire, sous un format lisible, le texte de ce document, ne serait-ce que pour que n'importe quel quidam puisse vérifier, avec un traducteur en ligne, que l'on parlait bien d' "invasion" au Donbass et pas d'autre chose ? On ne sait pas. Certes, on pourrait rétorquer que je pourrais faire ce travail ; mais il incombe à celui qui affirme quelque chose de le prouver, et non à l'interlocuteur de devoir le vérifier.

Troisième question : ce document comporte d'autres dates et événements. Ceux-ci se sont-ils produits aux dates prévues ? En effet, si les autres événements ne se sont pas produits aux dates prévues, il était possible de prévoir raisonnablement que la supposée offensive avait des chances non négligeables de passer à la trappe.

Quatrième question : le document parle-t-il stricto censu d "offensive militaire" , ou parle-t-il d "offensive militaire" ET de "génocide", ou d'ordre d'assassiner des civils ? On ne sait pas, mais apparemment d'après les sites poutiniens le texte ne parlerait que d'offensive militaire, et pas de davantage. Il y a donc une extrapolation à des craintes de massacre ou génocide.

Cinquième question : à quelle date ce document est-il tombé dans les mains des Russes ? La version poutinienne officielle est que :

-l'armée russe a simplement organisé des "exercices" autour de l'Ukraine, sans aucune volonté d'attaquer

-l'armée russe était sur le point de partir pour regagner Moscou

-mais que finalement, elle a attaqué l'Ukraine, pour notamment protéger du "génocide" imminent les populations russophones du Donbass

Cela sous-entendrait donc que le document serait atterri dans les mains des Russes entre le 15 février et le 24 février. Pourquoi donc avoir attendu mars pour le produire ?

Sixième question : les pseudo exercices militaires, i.e. l'accumulation de forces russes autour de l'Ukraine, ont eu lieu dès la fin de 2021, selon les indications données par les services d'informations des autres pays et la presse. Or, le document date de janvier 2022. Donc, ce document de 2022 ne peut pas servir de justification au fait de vouloir réaliser des prétendus exercices militaires en 2021 si près de l'Ukraine. Donc la question est : pourquoi était-il si nécessaire, en 2022, de réaliser des exercices militaires si près de l'Ukraine, qui est aux marges de la Russie ? N'aurait-il pas été plus logique de les organiser à un endroit plus central, ou près de Moscou ? Si l'on veut suivre la logique poutinienne, cela est donc un extraordinaire coup de chance : on envoie toute l'armée russe, sans aucune volonté d'attaquer l'Ukraine, autour de l'Ukraine, et paf ! on découvre une menace de génocide des populations russophones à ce moment-là, ce qui permet d'intervenir ! Quelle extraordinaire coïncidence.

Septième question : Les statistiques de l'UN HCR indiquent que le nombre de morts était en baisse constante chaque année, jusqu'à atteindre le nombre de 18 (tout confondu, civils comme militaires, russes comme russophones comme ukrainophones) : https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/Conflict-related%20civilian%20casualties%20as%20of%2030%20September%202021%20(rev%208%20Oct%202021)%20EN.pdf . On avait donc, en 2021, un conflit globalement apaisé, même si pas encore réglé. Et donc on nous explique donc que Zelensky, alors même que le pays est entouré de forces russes hostiles, que la situation est de plus en plus calme et que manifestement il n'a tenté aucune opération d'envergure dans les temps précédant 2022, aurait choisi exactement ce moment-là pour décider d'une opération militaire massive dans le Donbass pour génocider les russophones, alors même qu'il s'agissait du pire moment où les Russes avaient la plus grande capacité de réaction rapide ???

Rq : si on veut contester les statistiques de l'UN HCR, je rappelle que a) la Russie fait partie de l'ONU et siège au Conseil de sécurité avec droit de veto b) il appartient alors d'apporter des éléments factuels consistants pour contester ces statistiques

Huitième question : Allez, supposons qu'il y avait effectivement le projet de reprise en main militaire de ces régions par le gouvernement ukrainien. Pourquoi ne pas avoir attendu alors le début de cette attaque pour montrer au monde entier que c'est l'Ukraine l'agresseur ?

Neuvième question : à supposer que l'Ukraine aurait réellement planifié la reprise militaire d'une région lui appartenant, en quoi cela autorisait-il la Russie à intervenir ? Seule réponse des poutiniens là-dessus, "oui mais les Etats-Unis l'ont fait". Et donc vous condamnez les opérations militaires américaines dans les différents pays pour ensuite soutenir celles des Russes ? Où donc est la logique ? Soit vous les condamnez partout, soit vous les condamnez nulle part. Pour ma part, je ne vois pas en quoi le fait qu'il y ait des populations russophones en Ukraine donnerait à la Russie un droit d'intervention dans ce pays, pas plus que l'Arabie saoudite (ou n'importe quel pays arabophone) n'a à faire sa loi en France au prétexte qu'il existe des populations arabophones.

Conclusion : l'argument d'une prétendue opération militaire n'a pas plus de consistance que de logique. D'un simple point de vue philosophique (principe de Hanlon, rasoir d'Ockham), il est bien plus probable et logique que la Russie ait entouré l'Ukraine fin 2021 dans l'optique de l'agresser en 2022 et fasse dire à un document exhibé en mars 2022 datant de janvier 2022 ce qu'il ne dit pas, plutôt que de soutenir :

-que la Russie avait décidé de réaliser des exercices militaires, comme par hasard autour de l'Ukraine en 2021, sans aucun argument valable, et sans aucune intention d'attaquer

-que Zelensky ait subitement décidé, au bout de 8 ans et juste à ce moment-là, de décider de génocider les populations du Donbass

-que la Russie ait décidé de garder ce document secret et de tarder à le divulguer

-que la Russie n'ait même pas fourni de traduction officielle de ce document en anglais, ou même une simple retranscription en format texte

-que la Russie n'ait même pas eu la patience d'attendre que cette supposée opération militaire ait pris de la consistance pour démontrer que l'Ukraine est l'agresseur