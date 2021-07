Un Anglais, un Allemand, un Américain et un Français doivent se faire vacciner...

Un médecin a décidé de vacciner un Anglais, un Allemand, un Américain et un Français.

Il dit à l’Anglais :

– C’est par ici votre vaccin s’il vous plaît.

– Je ne veux pas !

– Allez ! Un gentleman se ferait vacciner.

Et l’Anglais s’est fait vacciner.

Le médecin s’adresse à l’Allemand :

– Maintenant c’est ton tour.

– Non merci !

– C’est un ordre !

Et l’Allemand s’est fait vacciner.

Le médecin s’adresse à l’Américain :

– Maintenant, c’est à votre tour.

– En aucun cas !

– Mais vous savez, votre voisin s’est fait vacciner.

Et l’Américain s’est fait vacciner.

Le médecin s’adresse au Français :

– A vous maintenant !

– Je ne me ferai pas vacciner !

– Allez, un gentleman se ferait vacciner.

– En aucune façon !

– C’est un ordre !

– Non !

– Vous savez, votre voisin s’est fait vacciner…

– Je m’en fous !

– Mais d’où venez-vous ?

-De France.

– Ah, un Français ! De toute façon, vous n’avez pas droit au vaccin.

– COMMENT ÇA, JE N’Y AI PAS DROIT ???!!!

Et le Français se fit vacciner.

Voici la blague contre les antivax qui circule sur le web. Digne des années RFM de Coluche, elle est tranchante et véridique.

Certes, on ne connait toujours pas l'origine du coronavirus. Plus personne ne croit à la fable du pangolin et de la chauve-souris. On ne connait pas (et le connaitra-t-on un jour ?) le nombre exact de victimes. Certes, les vaccins permettent aux laboratoires privés de se remplir les poches avec le pognon des contribuables. Certes, il est contraignant de montrer des attestations, et les restaurateurs ne sont pas là pour contrôler leurs clients. Certes, se faire vacciner fut un véritable parcours du combattant : il a fallu tricher sur notre âge, se déplacer sur nos heures de travail, galérer sur l'application Doctolib.

Mais tout cela n'est pas suffisant pour faire preuve d'incivisme, d'indifférence et pour faire de la contestation bêbête quand on n'a plus rien à dire (Dupont-Aignan) ou que l'on sombre dans la marginalité (Florian Phillipot). Manifester en masse quand les urgences des hôpitaux sont encore encombrées par des malades du covid, ce n'est pas sérieux.

La vanne contre les antivax beaujolais nous rappelle que trop de français sont dans l'opposition de circonstance, rejet légitime des pouvoirs publics oblige. Les caricatures délirantes (voir la photo ci-dessous issue du point.fr) et les propos déplacés sur la "dictature sanitaire" où le banquier-président Macron est comparé à Hitler, mis à toutes les sauces en fonction des revendications du moment montrent que certains de nos compatriotes sont très fatigués, décalés, coupés des réalités voire paranos. Le français ne supporterait l'autoritarisme, l'ordre et le bon sens ? Et cela au point d'en porter une étoile jaune pour les non-vaccinés (véridique dans certains défilés) ?

Il ne s'agit pas d'exterminer les récalcitrants au vaccin mais de les pousser à se protéger. Votre narrateur a été vacciné deux fois, son corps a réagi à la deuxième dose : à priori nous sommes au moins partiellement couverts. Mieux vaut cela que de finir au lit avec 40 de fièvre, ou à la morgue comme trop de nos connaissances depuis deux ans (dont ceux qui refusaient de porter un masque).

Le vaccin, virus dilué pour habituer nos anticorps, est un moindre mal. Le contester pour ruminer et pour ronchonner est stupide. Après viendra le temps des comptes et des procédures envers les profiteurs de cette crise sanitaire, cela durera des années. Remarquons enfin que ces militants de la liberté sont pour la plupart issus de mouvements réclamant une dictature de gauche ou de droite selon les chapelles. S'ils étaient au pouvoir, les antifas, anars-écolos, néo-fascistes et autres joyeux drilles nous imposeraient plus que quelques piqures...

Il est regrettable que des has-been de la politique tentent de se faire passer pour des révolutionnaires en défilant inutilement dans les rues, avec en prime des slogans idiots. Cela ne servira ni la vérité sur l'origine du covid, ni la fin de tout ce bazar depuis presque deux ans. Allez, je vous laisse pour me rendre au château de Comper (35) visiter le centre arthurien où le pass sanitaire est obligatoire depuis ce matin. Mettre ma carte de vaccination dans mes papiers n'a pris qu'une seconde. Si cette mesure permet d'avoir plus de place dans les musées, les piscines et les cinémas c'est finalement une bonne nouvelle. Eviter de croiser des crétins paranos durant nos congés, c'est la cerise sur le gâteau.

Dernière minute : la carte de vaccination ne suffit pas, il faut le code QR du certificat. C'était le bazar à l'entrée du château... Pas simple pour les retraités qui n'ont pas de smartphone, et qui devront se balader avec des photocopies. Bon, au moins c'est le signe qu'une bonne partie des gens sont déjà vaccinés...

Bonnes vacances à tous...

Jean de Beauce

Si LREM est le nouveau NSDAP, où sont ses SS et ses camps d'internement ? De plus en plus ridicule cette opposition à la Orwell...