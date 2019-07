Un article pour vous mettre le moral dans les chaussettes ou comment « les ceusses » qui ont du pognon arrivent à magouiller sans honte !

Je ne souviens plus exactement comment le 05/07/19 un surf sur le web m'a permis de découvrir le lien de ce reportage que France 3 a diffusé dans son émission : « Pièces à conviction » : « Le Prince et la banquière, enquête sur un club financier très privé », le 29/05/19.

Après l'avoir visionné ( il est inutile que je vous décrive ma colère, mon écœurement, et surtout mon immense dégoût envers ses nombreux protagonistes qui tous devraient subir le châtiment du « goudron et des plumes » )

Dans ce document est évoqué le fonctionnement d'un réseau présumé de fraude qui serait sous la houlette d'un prince issu d’une des plus anciennes familles aristocratiques d’Europe., ainsi que les méthodes qu'utilisent les paradis fiscaux pour « blanchir l'argent » !

Partant de cette info, et pour ceux et celles qui n'ont pas vu le reportage, j'avais fais un court article que j'ai présenté à la modé du site le 06/07.

Le titre de l'article était : Court article pour vous mettre le moral dans les chaussettes ou comment les ceusses qui ont du pognon arrivent à magouiller sans honte !

Comme je suis un peu flemmard, d'entrée « j'annoncé la couleur », en indiquant que c'était un article court, et je plaçais le résumé qui accompagnait le reportage..

C’est l’histoire d’un disque dur informatique remis par un détective privé à la justice. A l’intérieur près de 200 000 documents, des mémos, des fax, des mails, des documents comptables et surtout des listes de noms. C’est la mise à nu des secrets, jusqu’ici bien gardés, d’un réseau financier international soupçonné de fraude fiscale opérant depuis 25 ans entre la Belgique, la Suisse et les Emirats Arabes Unis. Parmi le millier de noms apparaissant dans ces listings informatiques, près de 200 Français, principalement des chefs d’entreprises et de riches héritiers et héritières. Ainsi des centaines de millions d’euros auraient échappé au fisc français. Cette exceptionnelle mine d’informations permet de décrypter pour la première fois de l’intérieur le fonctionnement d’un cercle très fermé : des rendez-vous discrets et des fêtes somptueuses, des clients protégés par des pseudonymes, des livraisons d’argent en liquide dans des cabas et des cartes bancaires très spéciales. Sont soupçonnés d’être à la tête de ce réseau présumé de fraude, un prince issu d’une des plus anciennes familles aristocratiques d’Europe, Henri de Croÿ et une mystérieuse banquière, Geraldine Whittaker. Cette Britannique respectable a été reçue par la Reine d’Angleterre et décorée de la légion d’honneur par Nicolas Sarkozy. Quel rôle auraient-ils joué, et joueraient-ils encore ? Comment ce cercle très fermé a-t-il évolué pour s’adapter à des législations de plus en plus rigoureuses sur la fraude fiscale ? Où est passé aujourd’hui l’argent ? Désormais des témoins parlent. Grâce à leurs témoignages et en nous appuyant sur les documents issus du disque dur, nous avons pu mener l’enquête et remonter les fils de la fraude présumée. Un film de Pascal Henry Montage de Vincent Liger Diffusé le 29 mai 2019 Pièces à conviction, France 3, 52'

Donc c'était l'exemplaire ( je vous l'accorde certes un peu court, mais ces fait bien que pas très nouveaux m'avaient fortement agacé, et je voulais rapidement en informer les lecteurs (d'AX ) ( vous avez vu ma pirouette pour dédouaner mon attitude cossarde ) ... que j'ai envoyé en modération le 06/08/19.

Le 08/07/19, sur l'avis des modés, il y avait ce commentaire :( que finalement j'approuve à juste titre ) voir sa copie d'écran :Ici.

...néanmoins, en attendant que mon en article soit validé définitivement, j'ai continué à emmagasiner des infos supplémentaires, en sachant que je pourrait éventuellement les placer en complément une fois que ce dernier serait validé !

C'est ainsi que le dimanche 07/07/19, poursuivant mes recherches, j'ai trouvé cette une page de l'Obs, où il y avait cet article :

« L'argent sale est partout » : le cri d'alarme de trois juges européens

Vingt-trois ans après l’« appel de Genève » lancé par sept magistrats européens pour réclamer une coopération plus efficace contre la corruption, le Français Renaud Van Ruymbeke, le Belge Michel Claise et l’Italien Gherardo Colombo, réunis par « l’Obs », mettent en garde contre la dislocation de l’Europe de la justice.

C’est une rencontre inédite au cœur du vieux palais de justice de Paris, sur l’île de la Cité. Dans la salle d’audience qui, avant le déménagement du tribunal, abritait « la chambre de la presse », le Français Renaud Van Ruymbeke, le Belge Michel Claise et l’Italien Gherardo Colombo, trois grands magistrats européens spécialisés dans les affaires sensibles, sont réunis par « l’Obs ». Les lieux ont été ouverts exceptionnellement par la cour d’appel de Paris. Les trois hommes s’installent à la place des juges. Leurs expériences et leurs visions du monde se confrontent.

« Winter is coming » ( « L'hiver arrive » selon mon traducteur en ligne) a récemment lancé André Potocki, juge français à la Cour européenne des droits de l’homme. Selon lui, en Europe, des droits fondamentaux sont discutés, critiqués et même largement ignorés. En vos domaines, êtes-vous si pessimistes ?

Michel Claise Comme professionnels de la criminalité financière, nous ne pouvons qu’être camusiens, c’est-à-dire des hommes révoltés. Un constat d’échec existe. Nos trois pays sont touchés par ce même phénomène d’impéritie de nos gouvernements et de pouvoir judiciaire qui s’effondre. Chez nous, c’est une catastrophe. A l’image du palais de justice de Bruxelles qui part en lambeaux, nous vivons un long, très long pourrissement.

Gherardo Colombo Je suis pessimiste parce qu’à mon sens, nous donnons trop d’importance à l’œuvre de la seule justice, alors que nos problèmes ne seront jamais …. Je n'ai pas poursuivi la lecture, car hélas la suite était payante !! L'article de l'Obs :« L’argent sale est partout » : le cri d’alarme de trois juges européens

...et le même jour ( 07/07/19 ),en continuant mon surf sur le web, sur le site polintel, j'ai trouvé cet article de Denis Robert daté du :01/10/2006 Paradis fiscaux : quel bilan dix ans après l’appel de Genève ?

J'ai aussi consulté Wikipédia, pour avoir des infos sur l'Appel de Genève, le résultat est : Ici, et dés le début de la lecture de cette page, nous pouvons lire : 1996 : L'appel de Genève :

En 1996, Denis Robert réunit sept grands magistrats anti-corruption – Bernard Bertossa, it:Edmondo Bruti Liberati, it:Gherardo Colombo , Benoît Dejemeppe, Baltasar Garzon Real, Carlos Jimenez Villarejo, Renaud Van Ruymbeke – pour lancer l'Appel de Genève le 1er octobre pour un espace judiciaire européen. Cet appel fait l'objet d'un livre de Denis Robert La justice ou le chaos, paru en 1996.

Sur cette page, je vous invite à lire ce pargraphe :2006 : Paradis fiscaux , quel bilan dix ans après l’appel de Genève ?

… et sur cette même page, lisez la fin : Le 13 novembre 2008, le juge Van Ruymbeke déclare sur France Inter. : "On nage en pleine hypocrisie. Depuis 1996 (date de l’Appel de Genève), il n’y a eu aucune volonté politique d’éradiquer sérieusement les paradis fiscaux."

Dans cette page de Wikipédia, dans le paragraphe : 2006 : Paradis fiscaux , quel bilan dix ans après l’appel de Genève ?

Nous pouvons lire ce qui suit :

Le :2 octobre 2006, Denis Rober publie sur Agoravox un bilan des dix ans de l'Appel de Genève. Son constat est amer :



[...] Nous devons aujourd’hui, dix ans après Genève, nous interroger sans chercher à biaiser : y a-t-il une justice européenne ? Les criminels financier sont-ils moins en sécurité ? Les juges communiquent-ils mieux entre eux ? La part d’argent noir est-elle en diminution ? Fabrique-t-on moins de pauvreté dans nos pays développés ? Toutes ces questions sont intimement liées. A chacune d’elles, la simple perception du réel contraint de répondre, sans aucune hésitation, par la négative. En dehors de quelques améliorations minimes dans la transmission des commissions rogatoires internationales qui tiennent surtout aux rapports personnels entre magistrats, aucun satisfecit n’est possible. Les commissions rogatoires internationales (CRI) restent, du fait d’une absence d’harmonisation des législations et des blocages politiques, très difficiles à exécuter... Lorsqu’un juge envoie une CRI à un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne, le constat est encore plus accablant. En l’absence de convention de coopération entre les pays, toute procédure est vouée à l’échec. […]

Conclusion : Homo homini lupus est !

Depuis la nuits des temps le pognon mène le monde, et généralement les puissants qui ont de l'argent, plus ils en ont, plus ils en veulent ! Perso, malheureusement, je ne pense pas que « le tintoins » des gilets jaunes change d'un iota cet infernal mécanisme,.. la preuve 30 ans après cet Appel les loups continuent cyniquement, impunément et surtout sans crainte a tondre les gentils et pacifiques moutons, ce qui s'accorde parfaitement avec cette locution latine « Homo homini lupus est »....autrement dit : « L'homme est un loup pour l'homme », auquel je rajoute cet autre vieux adage surtout venant de la part des « requins de la finance »

Pour ce qui concerne le sujet de mon article, donc ce qui nous préoccupe, c'est cet amalgame : évasion fiscale/lobbying qui nous donne un cocktail explosif dont les « sans dents » ( cher au capitaine de pédalo dixit J.L. Mélenchon : Ici, et Là ) subissent de plein fouet les dures conséquences, voir l'article de polintel avril 2019 : Bruxelles, capitale de l’Europe et du lobbying :Ici.

Alors conclusion final, du moment qu'il reste toujours un peu de laine à tondre sur les dos des dociles et innombrables « mougeons » ( dont hélas votre fidèle serviteur ) les conduites éhontées et immorales des aigrefins de la finance ne sont prêtes de s’arrêter ! ( hélas trois fois hélas,.. pour l'origine, vous avez un large choix : Ici.)

Dans deux décennies nous serons à deux siècles et demi de le révolution de 1789, depuis plus de 6 mois avec le mouvement de Gilets jaunes, un atmosphère révolutionnaire secoue le pays, et des manifs d'une extrême violence se sont produites, même que c'est à croire que certaines actions des casseurs étaient savamment orchestrées dans le seul but de discréditer le mouvement de révolte,... mais sous la cendre le feu couve, et au moindre coup de vent ( de révolte ) celui-ci risque bien de repartir de plus belle !..., mais en attendant, vous et moi !!!!

La fraude fiscale atteint 100 milliards d'euros par an, selon un rapport ; ( source Europe 1 septembre 2018 )

...autres résultats Google :Ici.... il faut juste imaginer ce que l'on pourrait faire avec cet argent pour : nos hôpitaux, l'état de nos routes, la rénovations des logements ( isolations etc ) aides aux femmes seules, aux personnes âgées, qui sont dans la précarité, plus d moyens pour la justice, les service de sécurité et de secours ( police/gendarme/pompiers ) etc etc.

Evasion fiscale : les révélations d’un ancien espion ( polintel mai 2019)

