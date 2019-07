Un attentat contre Dieudonné

Hier, une jeep jaune a foncé contre la scène qui était en train de se monter : 4 blessés, le conducteur arrêté. Dieudonné n’a rien, mais ce qui impressionne c’est le silence total dans TOUS les médias nationaux subventionnés, RIEN ! Pas une ligne, seul RT France [1] , en titrant : « L'humoriste controversé » a relayé avec tellement de verbes conjugués au conditionnel que l’on pourrait penser que c’est Dieudonné lui-même qui s’est organisé son petit attentat...Histoire de quoi ? Relancer sa carrière ? Alors qu’il fait salle comble à chaque spectacle ; Ou plutôt, il fait champ comble, car, obligé de se produire sur des propriétés prêtées, sinon des maires, en l’occurrence celui de Auxerre, refusent qu’il se vienne sur le territoire de « leur » commune... Dieudo au champ et les vaches seront bien gardées...Et des élus en censeurs sachant ce qui est bon ou pas en matière de spectacle vivant pour leurs administrés.

Quelques jours avant sa compagne avait reçu une lettre anonyme disant : « Chère Madame, par la présente je vous informe que votre mari M’bala M’bala, vous et vos enfants sont en danger de mort. Je vous déclare coupables de cliver notre société ainsi j’ai décidé de faire disparaître votre c..... de Dieudonné »... Il faut croire que cette famille a tellement l’habitude de recevoir ce genre de menaces de mort qu’elle ne se donne plus la peine de relayer dans les medias ou de porter plainte. Pourtant, pour toute autre personnalité, des mesures sécuritaires seraient déployées et une enquête serait diligentée, mais pour Dieudo, ce déplaisant qui ne sait pas courber l’échine, RIEN !

Sur des images diffusées, sur le compte Facebook de l’artiste [2] qui évoque une « tentative de meurtre », on peut voir une partie de la scène, installée à l'extérieur et du matériel de sonorisation renversés, vraisemblablement par un véhicule de type 4x4 de couleur jaune. On peut également distinguer qu'au moins deux personnes, dont on ignore l'identité, seraient légèrement blessées. Dieudonné, lui, ne figure pas sur les clichés. L'Yonne Républicaine, fait état de « quatre personnes blessées », chiffre qui n'a pas été confirmé officiellement. L'automobiliste aurait été conduit en garde à vue, selon cette source.

Question ? Le système judiciaire sera-t-il aussi prompt à traduire le coupable en justice qu’il ne l’est à poursuivre l’humoriste pour ses sketchs ?

Depuis ce matin 1er juillet

LCI : Un homme d'une cinquantaine d'années a légèrement blessé quatre personnes dimanche 30 juin au soir en fonçant en voiture sur une scène que s'apprêtait à occuper le polémiste Dieudonné, sans toutefois savoir apparemment que celui-ci s'y produirait, ont indiqué les gendarmes à l'Agence France-Presse. L'homme, a expliqué le colonel commandant du groupement de l'Yonne, est un voisin de la personne chez laquelle Dieudonné devait donner son spectacle dimanche à Neuvy Sautour. Vers 18 heures, il est venu demander aux régisseurs à qui était destinée la scène qu'ils étaient en train de monter. "Un peu sur les nerfs, il semblait redouter un spectacle bruyant", a expliqué l’officier. Comme il n'obtenait pas de réponse satisfaisante, il a foncé en voiture en direction de la scène. "Les faits commis n'ont aucun lien avec la présence de Dieudonné", a estimé de son côté le procureur d'Auxerre. Ce voisin irascible a renversé avec son auto deux personnes qui ont été légèrement blessées, en a mordu une troisième et en a frappé une quatrième. Il suivrait un traitement à base d'anxiolytiques et a indiqué ne s'être rendu compte qu'après coup qui était l'artiste attendu, selon ce même colonel. [3]

Ca c’est le résumé de l’histoire, qui décrite ainsi, nous dit qu’il n’y en a pas à faire un fromage ; pour d’autres ce serait « une attaque à la voiture bélier », mais là, juste un voisin irascible qui prend des anxiolytiques...Quant au traitement concernant l’humoriste... Comme de coutume ça part avec « le polémiste », puis, « Mais sur les réseaux sociaux, Dieudonné n'a pas manqué de présenter l'incident de dimanche comme "une tentative de meurtre" contre son personnel. » Pour terminer par : « Dieudonné M'Bala M'Bala a été condamné à de multiples reprises pour ses propos antisémites ou négationnistes. Egalement pour fraude fiscale ou abus de biens sociaux notamment. Il ne se produit plus pratiquement que chez des particuliers, et les lieux précis sont annoncés à la dernière minute aux personnes inscrites. » Noircir, noircissez, il en restera toujours quelque chose...

Ainsi vont les news en ce pays et que ce soit contre un humoriste qui je sache n’a jamais tué personne, à par déplaire à certains, ou, les gilets jaunes, eux taxés de tous les maux ; Des medias à la botte qui savent si bien salir et trainer dans la boue, tout individu qui remettrait en cause cette dictature de la pensée.

Quant à moi je dis : Votez Dieudo !!! (au moins lui vous fera rire)