Un avenir révolutionnaire

Une dame française qui fait dans la politique écologique vient de déclarer qu'elle aimerait qu'il n'y ait pas de milliardaires dans son beau pays, préférant sans doute y accueillir tous les pauvres de la terre. La presse bien pensante a repris avec son enthousiasme habituelle l'information et lui donne la publicité que cette ânerie méritait.

Cette démarche révolutionnaire ne devrait pas s'arrêter à une éradication aussi vulgaire. Il y a d'autres valeurs qui méritent la même opprobre et j'espère que cette grande intellectuelle saura creuser dans sa pensée et aller au bout de son raisonnement. Nous allons lui montrer le chemin qu'elle doit emprunter pour refaire un tableau de Cébès à la mode dominante.

Le nivellement par le bas doit se généraliser et supprimer tout ce qui distingue, différencie, ostracise et rend malheureux les pauvres qui voient les riches rouler en Ferrari tandis qu'ils prennent le métro en grève. On commencera par :

-les laids. Les beaux et les belles comme les Delon, les Bellucci, les miss France, Monde, Univers, les mannequins, les modèles doivent subir une chirurgie inesthétique qui les mettent à égalité avec le commun des mortels qui brillent surtout par une banalité physique qui atteint souvent la médiocrité.

- les artistes. Voilà encore une catégorie qui fait tout ce qu'elle peut pour se différencier de la majorité incapable de peindre un beau tableau, de composer un opéra ou la musique d'une chanson, de sculpter un bloc de marbre, d'écrire un poème, un livre, de jouer au théâtre, au cinéma.

- les grands esprits capables de penser, de réfléchir, d'inventer, de découvrir, qui connaissent le grec ancien, savent déchiffrer des hiéroglyphes, comprennent les mathématiques quantiques, le relativisme général sont des phénomènes qui devront disparaître. Ils insultent la bêtise commune et encore plus les analphabètes qui ont refusé d'apprendre la grammaire et l'orthographe quand ils allaient à l'école. Leur supériorité intellectuelle blessent tous les déshérités du cerveau incapables de faire une règle de trois, d'accorder les verbes et ne connaissent pas le sens de beaucoup de mots. Ils devront laisser la place aux simples d'esprit car le royaume des cieux leur appartient, selon la formule consacrée au plus haut des cieux.

-les athlètes en général et les champions en particulier doivent être pourchassés, emprisonnés, supprimés. Leur pointe de vitesse, leur capacité de concentration, leur domination de la douleur sont autant de signes d'une d'une volonté supérieure, d'un courage hors norme, d'une force de caractère exceptionnelle qui agressent l'absence de courage, de volonté, de force de ceux qui marchent le moins possible, font du sport devant la télé et sont partisans du moindre effort. Les vrais sportifs sont des exemples insupportables qui ne doivent pas servir de modèles.

Quand une idée est mauvaise, la règle est dorénavant de la mener à ses extrémités et, dans cet esprit, il n'est pas anormal que cette dame trouve qu'un monsieur Arnault, l'homme du luxe, le plus riche du monde soit français et qu'il le soit parce que son sens du beau, son goût du bon, son amour pour les artistes qui créent, font ses collections, son intelligence des affaires, son adresse à découvrir, à mettre en valeur ce qui est bon pour son business soit de trop car, si sa richesse fait vivre une multitude, elle montre avec une force insupportable la pauvreté, la paresse, la bêtise, de tous ceux qui n'ont aucune de ses qualités, ne permettront jamais à quelqu'un de travailler et l'occasion à un pauvre de ne plus l'être.

Tous les richards comme le nôtre mais aussi bien les Elon Musk, Dyson et les autres qui ont une idée, la développent, prennent des risques, échouent, recommencent, se tuent au travail et finissent par réussir, montent une entreprise, des usines, emploient des travailleurs qui y gagnent leur vie et deviennent milliardaires sont des parasites, des inutiles qui ont fait leur succès sur la sueur et le sang des esclaves qui s'échinent debout ou assis devant des machines ou des ordinateurs. Il est heureux qu'il y ait des Mélenchon, des Jadot, des Marine Tondelier pour les forcer à partir ailleurs et faire profiter de leurs milliards les heureux travailleurs de beaux et bons pays qui n'aiment pas que l'argent soit redistribués à ceux qui ne l'ont pas mérité. Chez nous, grâce à nos saints apôtres, les ex-futurs milliardaires n'ont pas leur place. Il n'y aura personne pour empêcher les français et les françaises de batifoler dans le jardin du Luxembourg, de se promener en liberté dans nos campagnes libérées des cultivateurs, vivant de l'air du temps, de la cueillettes comme les mésanges et les campagnols, d'amour et d'eau fraiche, occupés à ne rien faire que s'amuser. Ainsi soit-il bientôt !!!