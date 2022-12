Un ayatollah à l’université

L’art islamique existe. Quiconque aura visité, ou même seulement vu en photo la grande mosquée de Kairouan, l’Alhambra de Grenade, la Mezquita de Cordoue, la mosquée bleue d’Istanbul, ou les merveilles du site de Boukhara en conviendra sans problème. Une calligraphie arabe, même si le sens de l’écrit nous échappe, une miniature, un motif de décoration, la traduction d’une Rubaiyat d’Omar Khayyam, une psalmodie du Coran ou l’appel à la prière du Muezzin : ce sont des recherches du beau comme moyen de réjouir l’esprit ou l’âme et, parfois, de les tourner vers Dieu. Même un catholique convaincu se doit de respecter le travail, l’œuvre et le cas échéant la foi de ceux qui ont créé ces merveilles. Oui, même la foi, elle n’est sans doute pas moindre que celle des ouvriers et maîtres ayant édifiés nos cathédrales. Elle est juste orientée vers un dieu dont il serait trop long de débattre ici s’il est le même ou non que le mien. L’étiqueter comme unique n’est pas suffisant pour les confondre et surtout, ce n’est pas l’objet de cet article.

Mais l’islam a un problème avec la représentation de la Création. Ce n’est pas innovant, le peuple d’Israël l’a eu avant eux, et des chrétiens byzantins aussi de 726 à 843 A.D. Pour faire simple, représenter la Création serait un péché d’orgueil de celui qui entend ainsi se substituer à Dieu et l’image deviendrait l’objet du culte, l’idole, le veau d’or, au lieu de sagement rester à sa place de représentation. Dès lors, les artistes musulmans sont indubitablement devenus des maîtres dans l’art du motif abstrait. Mais un gros village d’irréductibles persans, certes convertis à l’islam, même avec des variantes, résiste et continue de représenter les personnes et les animaux. Dans la plupart des cas, quand ils représentent le prophète Mahomet, ils mettent un voile sur son visage. (Que les spécialistes pardonnent ces simplifications qu’ils jugeraient sans doute abusives.)

Il est donc pertinent d’étudier l’art et l’histoire de l’art islamique. C’est l’objet d’un cycle d’étude proposé par l’université Hamline de Saint Paul, Minnesota, USA. Dans le cadre de ce cycle, les élèves ont eu à étudier une miniature persane du XIV° siècle où l’ange Gabriel donne le Coran à Mahomet. Les traits du visage du prophète sont visibles sur cette œuvre. Un élève musulman se plaint, le journal des étudiants dénonce un acte de haine et de discrimination, le vice-président associé à l’excellence inclusive de l’université (oui, cette fonction et ce titre existent) qualifie ce sujet d’étude « d’indéniablement inconsidéré, irrespectueux et islamophobe ». Une tentative d’explication et de remise en contexte est publiée en ligne par un professeur de religion qui enseigne l’islam, puis dé-publiée deux jours plus tard. Enfin le Président de l’université et son VP associé à l’excellence inclusive énoncent que « le respect envers les étudiants musulmans pratiquants doit prévaloir sur la liberté académique ». Cerise sur le loukoum, l’enseignant est congédié de l’université. Bonne chance à lui.

Il y a eu ce déplorable précédent de la doctorante tunisienne en géologie autorisée à écrire une thèse soutenant que la terre serait plate. Au train où vont les choses, combien de temps avant sa réhabilitation, la remise de son doctorat et la publication de sa thèse avec mention Summa cum laude ? Les universités meurent de leur soumission à l’idéologie (et de la course aux financements). Qui préservera le savoir, sa transmission et le doute (vertueux) sans lequel il ne saurait progresser ?

Image : Cora Timken Burnett Collection of Persian Miniatures and Other Persian Art Objects, Bequest of Cora Timken Burnett, 1956 | Cliché Metropolitan Museum of Art, New York, USA CC0 1.0

https://newlinesmag.com/argument/academic-is-fired-over-a-medieval-painting-of-the-prophet-muhammad/

https://www.jeuneafrique.com/424393/societe/tunisie-these-affirmant-terre-plate-provoque-stupeur-consternation-monde-universitaire/