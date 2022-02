Un bankrun chez les caribous

Laurent Gerra pourrait imiter Céline Dion et son accent pour aborder les concours de testostérone chez les caribous, aka la lutte entre le pouvoir fédéral canadien et le convoi de la liberté. M. Trudeau a annoncé des mesures d’exception pour tenter de mettre fin au blocage du Canada, qui impliqueraient l’obligation pour les établissements financiers de dénoncer ceux qui participent à ces blocages et la capacité pour l’administration de s’affranchir de toute décision judiciaire pour imposer à ces établissements financiers le gel des services bancaires prestés aux bloqueurs. Des interruptions de services avaient déjà été constatées récemment sur les plateformes de financement participatif. Ces moyens sont immoraux, et sans doute illégaux, mais qui se soucie de légalité dans une démocratie-Potemkine ?

Le résultat, c’est le début d’une panique bancaire, un bankrun : les épargnants qui le peuvent retirent leurs avoirs, les convertissent en liquide ou en autres actifs. Il peut sembler probable qu’un rebond des crypto devises malmenées ces derniers temps soit à anticiper. Mais c’est un possible séisme pour les banques canadiennes.

Sauf que les banques, elles ont le pouvoir, au moins autant que les politiques. Il faut lire ou relire l’Illusion Financière de Gaël Giraud sj., et plus particulièrement sa métaphore de l’élastique qui relie les banques et l’état et les condamne à se noyer ensemble si l’un ne secourrait pas l’autre. L’ambiguïté des « too big to fail / to big to save » est hélas une épée de Damoclès qui pèse sur l’économie et la finance mondiale depuis 2008, et la prise d’otage des banques sur les états n’est pas une fiction complotiste. Si les propos et les actes de M. Trudeau ont pour effet collatéral de mettre ses « commanditaires financiers » les banques en difficulté, il est probable qu’un recadrage soit envisagé à court terme. Les banques devraient se montrer moins déraisonnables, moins extrémistes que M. Trudeau qui tire une rafale généreuse dans les pieds de tout l’establishment.

Quelques réflexions.

J’ignore tout des contre-pouvoirs institutionnels canadiens, mais les prémisses de cette panique bancaire semblent indiquer qu’ils ne sont pas plus dignes de confiance que ceux - en faillite - dont nous disposons en France.

Souvenons-nous en 2010. Éric Cantona demandait à tous les français de retirer leur argent des banques afin de créer cette panique. Sa requête n’avait pas été couronnée de succès. Je n’ai pas plus qu’hier de confiance envers les banques, mais je ne pense pas qu’un chaos bancaire et financier soit souhaitable et puisse servir le bien commun.

L’agenda progressiste qui veut une société de contrôle prévoit de supprimer l’argent liquide. Même la quête dans ma paroisse peut dorénavant se faire via une carte bancaire sans contact. Le « T’as pas 100 balles ? » de Coluche se conçoit-il au seul profit des mendiants disposant d’un terminal ad’ hoc ?

Un jour viendra où il faudra se prendre pour un caribou …

